Грудь супермодели Хайди Клум на Каннском фестивале случайно выскочила из платья

Хайди Клум пришла на премьеру французского фильма «Рагу Додена Буффана». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хайди Клум известна своей любовью к экстравагантным и очень открытым нарядам. Именно в таком платье немецкая модель появилась на красной дорожке Каннского фестиваля. Манекенщица пришла на премьеру французского фильма «Рагу Додена Буффана» в ярко-желтом наряде с необычным декольте, почти полностью обнажившим ее грудь.

Несколько лет назад прекрасная немка сделала пластику груди и теперь не упускает случая похвастаться своим силиконовым бюстом. В этот раз получилось даже чересчур. Манекенщица решила продемонстрировать пышные рукава своего платья, напоминающие крылья бабочки. Привлекая внимание фотографов, Хайди так активно махала руками, что случайно обнажила сосок.

Хайди так активно махала руками, что случайно обнажила сосок. Фото: EAST NEWS

Надо отдать должное ее самообладанию – поняв, что она оконфузилась, модель и бровью не повела. Улыбаясь, как ни в чем не бывало, Хайди по лестнице Дворца фестивалей прошествовала в зрительный зал.

В Канны 49-летняя Клум приехала вместе с мужем, 33-летним солистом группы «Tokio Hotel» Томом Каулитцем. С Томом модель начала встречаться в марте 2018 года после того, как дала отставку своему предыдущему бойфренду - арт-дилеру Вито Шнабелю. Сначала Хайди и Тома засекли во время свиданий в лос-анджелесских кафе. Затем пара приехала вместе на Лазурный берег на Каннский кинофестиваль. На красной дорожке Канн Клум и Каулитц впервые вышли в свет как пара.

Модель выбрала наряд с необычным декольте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Они поженились в феврале 2019 года. Многих тогда удивила солидная разница в возрасте жениха и невесты, поэтому им предсказывали скорый развод. Однако пара по-прежнему вместе.

Том отлично поладил с детьми Хайди. А их у модели целых четверо. 18-летнего Генри, 17-летнего Йохана и 14-летнюю Лу она родила в браке с певцом Силом. 19-летняя Хелен появилась на свет от отношений с британским миллионером, экс-владельцем «Формулы-1» Флавио Бриаторе.

Манекенщица решила продемонстрировать пышные рукава своего платья. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свои годы Хайди все еще снимается в фотосессиях (порой довольно откровенных - и топлесс, и обнаженной), заключает миллионные рекламные контракты и ведет шоу на телевидении. Клум – бывший «ангел» бренда нижнего белья «Victorias secret», ведущая американского телешоу «Америка ищет таланты» и немецкого шоу о моде «Подиум».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

ТНТ и КВН помирились после двух лет войны. Теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей (подробнее)