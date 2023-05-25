Украинские политики во главе с Зеленским с начала конфликта в феврале 2022-го приступили к переделу бизнес-сектора страны. Фото: REUTERS

ПВО всю ночь сбивали беспилотники на Белгородчине

Вячеслав Гладков, глава Белгородчины, в ТГ-канале сообщил, что в ночь на 24 мая российские ПВО уничтожили большинство беспилотников, прилетевших с украинской территории. Гладков уточнил: «С большей частью силы ПВО справились. Но есть повреждения в Белгороде, в Белгородском и Борисовском районах: легковой транспорт, частные дома, административные здания». Один из БПЛА сбросил два взрывных устройства на здание Центра молодежных инициатив в Борисовке . В областном центре повреждены два автомобиля, остекление и фасад здания. Среди граждан пострадавших нет. Микросхемы у дронов кончаются?

Атака на корабль "Иван Хурс" не удалась

Три украинских надводных дрона атаковали российский корабль "Иван Хурс" в 140 км от Босфора, в турецкой экономической зоне. Корабль обеспечивая безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Аппараты врага наши моряки уничтожили штатным оружием. Не так плыли.

Южане отбили три атаки ВСУ на Марьинку и Авдеевку

Вадим Астафьев, глава пресс-центра Южной группировки войск, сообщил, что наши подразделения сорвали три атаки штурмовых подразделений ВСУ. Националисты пытались прорваться в районе Авдеевки, Марьинки и Александро-Калиново. Противник понес большие потери в живой силе и бронетехнике. На лисичанском направлении авиация Южной группировки войск ударила по опорным пунктам украинских подразделений. По данным Астафьева, расчет 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» артбригады ЮВО разбил склад боеприпасов противника в районе Звановки в ДНР. Хорошая мина — незваный гость тыловику.

Модераторы запрещенной организации работают с территории самостийной

Андрей Новиков, замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета, сообщил, что модераторы запрещенных в России террористических сообществ, часто работают с территории Украины. По его данным, повышают активность террористические сообщества из числа украинских националистических организаций. Идет направленная работе украинских и западных спецслужб по вовлечению молодежи в диверсионно-террористическую деятельность. Сегодня две трети преступлений террористической направленности — на совести молодых. Директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что украинские спецслужбы все более агрессивно пытаются вовлекать российскую молодежь в такую противоправную деятельность. Дустом их надо.

Украинская верхушка провела большой распил и передел

Джейми Деттмер, обозреватель Politico, констатирует, что украинские политики во главе с Зеленским с начала конфликта в феврале 2022-го приступили к переделу бизнес-сектора страны. Причем с привлечением спецслужб. Деттмер, со ссылкой на главу одной из украинской компаний, приходит к выводу: с началом спецоперации власть Зеленского и его сторонников стала неограниченной. А эта «новая элита» - неприкасаемой в глазах западного политсообщества и основных СМИ. Эксперты Politico подтверждают: новые собственники перераспределяют состояние старой элиты, не обращая внимания на нормы права. Деттмер сообщает, что окружение Зеленского прибегает к вымогательствам, грабежам и устранению конкурентов. Некоторым фирмам «из соображений национальной безопасности» предъявляют обвинения в преступлениях. Их включают в список СБУ подвергнутых санкциям компаний. В Politico полагают, что такие действия подтверждают рост коррупции на Украине и отпугивает иностранных инвесторов. Только не говорите об этом могучему старику Байдену.

Британцы боятся истощения запасов оружия из-за Киева

Daily Mail бьет в колокола: запасы вооружений Альбиона истощены. Лондон уже не в состоянии отправлять столько оружия Киеву, сколько тот просит. Говард Уилдон, известный британский стратегический аналитик, делает вывод: на конец весны 2023-го у оборонного ведомства Британии, «недостаточно средств для защиты страны и для выполнения международных обязательств». В публикации говорится: «У Британии осталось очень мало оружия, которое возможно передать Украине, потому что наши вооруженные силы не дофинансируются несколько лет». По данным Уилдон, Киев получил ракеты Storm Shadow с истекшим сроком годности - эти ракет долго хранились в Великобритании на случай внешнего конфликта с участием вооруженных сил королевства. И Лондон не может сегодня позволить себе предлагать Зеленскому истребители. Напомните об этом вашему загорелому премьер-министру.

В Купянске появились англоязычные «военные эксперты»

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что наша разведка отметила появление в Купянске англоязычных военных. У них нет знаков различия, а появились они в одном из пунктов управления украинских военных. Группировку иностранных военных сопровождала серьезно экипированная охрана, - вероятно, спецназ одной из украинских спецслужб. По данным Марочко, прибывшие военные на Купянском направление общались исключительно со старшим офицерским составом ВСУ. Их беседа была настолько секретной, что дежурную оперативную группу на время встречи попросили покинуть территорию. Отмечается, что в последнее время ВСУ стали гораздо активнее использовать ДРГ и мелкие маневренные группы в Донбассе — в том числе, на Купянском направлении. Ду ю спик инглиш, хлопчик?

Киеву важно качать российские углеводороды

The Washington Post утверждает, что Киев, несмотря на ведение боевых действий, рассчитывает сохранить транзит российской нефти и газа через земли незалежной. По данным американского издания, в представленном со стороны Банковой «плане действий» группы Ермака-Макфола Западу предлагаются новые санкционные шаги, но при этом говорится «о сохранении транзита российских энергоресурсов через территорию Украины». Киев призывает прекратить все прямые поставки российского газа в ЕС, кроме как через самостийную. Американские обозреватели пишут: «Каким бы сюрреалистичным это ни казалось, Украина настаивает, что у нее нет другого выбора, кроме как поддерживать свои коммерческие сделки, и лоббирует их сохранение». Объем ежесуточных поставок российского газа через Украину в Европу сейчас составляет от 35 до 37 млн кубов.

Рагули демонтировали пять памятников красноармейцам за сутки

Telegram-канал «Деколонизация. Украина» сообщает, что в Закарпатской и Львовской областях за сутки демонтировали сразу пять памятников советским солдатам. Три монумента демонтировали в Закарпатской области в городе Перечин, селах Зняцево и Червенево. Еще два снесли в львовских селах Верхняя Белка и Подберезцы. Ранее памятник красноармейцам снесли в селе Заречье Стрыйского района, рядом с родиной Бандеры. Хуторяне злопамятны.

Токио помог Киеву на 7,6 млрд долларов

Ёсимаса Хаяси, глава японского МИД, сообщил, что Токио предоставил Киеву гуманитарной, продовольственной и финансовой помощи на 7,6 млрд долларов. Сейчас в Японии украинская делегация, которую привез уже улетевший Зеленский, изучает опыт преодоления последствий стихийных бедствий и восстановления разрушенной инфраструктуры. В сумму помощи, кстати, включены и расходы по подготовке украинских специалистов по разминированию. Япония также передаст Киеву 100 военных грузовиков и 30 тысяч армейских сухпайков. Лучше клизмы передайте.

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