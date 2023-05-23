Марочко сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону российских сил под Кременной Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о том, что Вооруженных сил Украины стараются прорвать оборону российских сил в районе Кременной в Луганской народной республике. Он уточнил, что украинские войска в день предпринимают до пять таких попыток.

«В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции», - цитирует Марочко ТАСС.

По словам Марочко, украинские войска несут потери, но, несмотря на это, за день с их стороны на ряде участков предпринимается до пяти атак.

Напомним, в начале февраля 2023 года подразделения воздушно-десантных войск России при поддержке 144-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ перешли в контрнаступление на линии Сватово - Кременная, обратив в бегство украинскую армию.

Как писал сайт KP.RU, город Кременная перешел под контроль Народной милиции ЛНР и российский войск в апреле прошлого года.