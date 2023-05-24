Почти 70% россиян выступили за введение штрафов из-за нарушения тишины в дневное время Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В России предложили ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время. Такая инициатива была озвучена на правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В Государственной думе предложение поддержали, однако отметили, что оно требует доработки.

«Комсомольская правда» провела опрос в социальных сетях с целью выяснить, поддерживают ли россияне введение штрафов за шум в квартирах в дневное время. Оказалось, что большинство граждан – около 70% – считает целесообразным штрафовать за нарушение тишины.

Порядка 50% респондентов не устраивают крики и громкая музыка, еще 11% выступают за штрафы для жильцов, создающих шум в процессе ремонта, 8% предлагают штрафовать за лающих собак. Лояльных к шуму в дневное время 30%, а 1% опрошенных мешают громкие пылесосы. Всего в опросе приняли участие 15 698 человек.

Опрос "КП"

Напомним, сейчас КоАП России предусматривает норму, которая устанавливает ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в жилых помещениях, с 23:00 до 7:00. Но в эти временные рамки россияне укладываются с трудом. За 2022 год было составлено 95,8 тысячи протоколов за нарушение тишины. За шумное поведение россияне заплатили 78,3 миллиона рублей.