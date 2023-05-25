Женщина-огонь: 65-летняя Шэрон Стоун выложила в соцсети фото в бикини

Шэрон СТоун. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шэрон Стоун в этом году отпраздновала 65-летний юбилей, но кто даст ей ее возраст? Звезда «Основного инстинкта» по-прежнему любит дразнить поклонников в соцсетях, выкладывая снимки в бикини. Накануне летнего сезона Шэрон сфотографировалась в купальнике и опубликовала пикантный снимок на своей странице.

На фото актриса позирует у зеркала, снимая селфи в зеленом бикини с леопардовым принтом от Dolce & Gabbana. Шэрон приняла выгодную позу, которая позволила ей похвастаться одновременно и плоским животом, и ягодицами без малейшего признака целлюлита. Артистка в отличной форме: стройная, подтянутая, ни грамма лишнего веса. Такой форме в ее возрасте можно только позавидовать, что не преминули отметить подписчики звезды в комментариях.

«Готова к лету», - подписала фото Шэрон.

«Готова к лету», - подписала снимок Шэрон. Фото: соцсети.

Год назад Стоун дала интервью журналу WSJ, в котором подробно рассказала о том, как ей удается так хорошо выглядеть. Своими секретами красоты Шэрон назвала фруктовый завтрак, плавание в бассейне, сон по восемь часов в сутки, выполнение приседаний и ванны с арникой и солью Мертвого моря.

«Мой любимый завтрак - арбуз с сыром фета и мятой, с оливковым маслом, солью и перцем», - рассказала Шэрон. - А потом я обычно ем тост из хлеба без глютена и пью травяной чай».

Актриса не ходит в тренажерный зал – вместо этого она делает упражнения дома.

«Во время пандемии коронавируса я начала придумывать и выполнять разные упражнения. Я думаю, что приседания действительно важны. Если вы делаете приседания каждый день, это реально подтянет ваши мышцы, - говорит Стоун. - В молодости я был мастером боевых искусств. Я не тренировался десятилетиями, но мне все еще нравится наносить удары».

Кроме того, она много плавает в бассейне, расположенном на заднем дворе особняка в Беверли-Хиллз, который она купила несколько десятилетий назад.

«Мне очень нравится плавать, и я считаю, что баттерфляй - это действительно отличная общая тренировка для меня. Я люблю делать планку, и у меня есть сыновья, поэтому мы устраиваем соревнования по планке, чтобы увидеть, кто сможет продержаться дольше всех… Они могут продержаться полчаса», - рассказала звезда.

Актриса обожает принимать ванны, которые помогают ей снимать усталость и боль в мышцах.

«Прошлой ночью у меня очень сильно заболели мышцы, все тело, появилась головная боль, и я принял ванну с солями Мертвого моря и арникой. И это было очень, очень полезно. Я часто использую травы и чаи в качестве лекарств. Если у меня расстройство желудка, я пью чай с лимоном, имбирем, мятой и тому подобные травяные настои».

А еще актриса старается всегда высыпаться.

«Мне нужно как минимум восемь часов сна», - говорит Шэрон.

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