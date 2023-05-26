В Узбекистане идет процесс внедрения в жизнь положений обновлённой Конституции

В июне следующего года на встрече с членами конституционной комиссии он высказал идею о принятии поправок в Конституцию посредством проведения общенародного референдума. Более месяца шло народное обсуждение важных изменений, касающихся каждого узбекистанца и страны в целом. Затем Законодательная палата, обобщив предложения, отправила все поправки на доработку.

Глава государства призвал, не торопясь, вдумчиво изучить более 220 тысяч вариантов и трактовок по совершенствованию Основного закона. «Мы будем принимать решения, опираясь на принцип «Общество — инициатор реформ» и советуясь по всем вопросам с нашим народом», — подчеркнул он.

24 февраля текущего года два ответственных комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса (Парламента) вернулись к обсуждению законопроекта о поправках в Конституцию. Уже в начале марта президент встретился с депутатами и сенаторами, а также руководством Верховного суда.

На встрече состоялись консультации по итогам рассмотрения предложений населения. Было заявлено, что законопроект предварительно рассмотрит Конституционный суд. Особенностью ситуации является то, что в действующую конституцию вносятся 27 новых статей, общее число статей увеличивается со 128 до 155, а норм — с 275 до 434.

Это означает, что с учётом поправок Основной закон республики обновляется на 65%. Если ранее в названии проекта закона говорилось о внесении поправок в Конституцию, то теперь речь идёт о новой редакции Конституции Узбекистана, референдум по которой назначили на 30 апреля. Страна провозглашается социальным государством. В частности, в Конституции планируется изменить принцип «государство — общество — человек» на «человек — общество — государство», то есть «поставить интересы человека превыше всего».

В связи с тем, что Узбекистан провозглашается социальным государством, нормы социальных обязательств увеличиваются почти в 3 раза. В частности, социально нуждающиеся категории граждан будут обеспечиваться жильём; минимальный размер заработной платы — определяться с учётом обеспечения достойного проживания человека; будут закреплены права граждан на получение гарантированного объёма медицинской помощи и многое другое.

В Конституции определяется право молодёжи обучаться в вузах за счёт государства на основе гранта, то есть возможность получения высшего образования за счёт государства будет «гарантирована талантливой молодёжи». Это означает, что на государственные гранты в высшем образовании «всегда будут выделяться квоты, и эта процедура никогда не будет отменена», отметил законодатель Жахонгир Ширинов.

Кроме того, число сенаторов планируется сократить с нынешних 100 до 65 и разделить полномочия председателей кенгаша (совета) народных депутатов и хокимов (глав районов, городов, областей).

Вводится демократическая норма о том, что одно и то же лицо не может быть избрано (назначено) на определённую государственную должность более двух сроков подряд.

Неясности в законодательстве, возникающие при взаимодействии гражданина с государственными органами, будут толковаться в пользу гражданина. Например, в налоговом законодательстве иногда встречаются противоречащие друг другу нормы. Естественно, налоговый орган хочет интерпретировать такое несоответствие в пользу государства, а гражданин — в свою пользу. Эта гарантия, заложенная в Конституции, ставит точку в подобных спорах.

«Новый проект Основного закона полностью соответствует всем нормативным актам Узбекистана и принятым международным документам», — сказал председатель Конституционного суда Мирзо-Улугбек Абдусаломов. Он также сообщил, что в бюллетене на референдуме будет только один вопрос о проекте в целом.

Депутаты Олий Мажлиса подчёркивают, что при подготовке документа получили более 220 тысяч предложений от граждан, проявивших активную общественную позицию. «Учли каждое четвёртое. Именно поэтому новая Конституция станет по-настоящему народной», — говорится в сообщении пресс-службы парламента. Большая часть изменений звучит в стиле «за всё хорошее, против всего плохого». Так, государство возьмёт на себя дополнительные социальные обязательства по борьбе с бедностью и сокращению безработицы, денежную поддержку получат 2,2 миллиона малообеспеченных семей. В конституции также закрепят право каждого узбекистанца на жильё. Благодаря этому в ближайшие 2–3 года власти обещают расселить 200 тысяч семей. Предпринимателям гарантируют справедливое налогообложение, журналистам — свободу слова.

Отдельное внимание законодатели уделили защите традиционных ценностей. Подчёркивается, что родители обязаны содержать своих детей, а совершеннолетние дети — заботиться о родителях.

Президент страны Шавкат Мирзиёев в своем послании народу сообщил, что «мы будем принимать решения, опираясь на принцип «общество — инициатор реформ» и советуясь по всем вопросам с нашим народом», — подчёркивал глава государства. И самое главное — большинство населения поддерживает курс действующего президента, потому что именно он выступает гарантом того, что начатые им масштабные преобразования будут доведены до логического конца. Голосуя за конституцию, граждане по сути вновь подтвердили высокий уровень доверия своему Президенту.

На основе состоявшегося 30 апреля общенародного Референдума с 1 мая Конституция Узбекистана в новой редакции вступила в силу. Самое важное сегодня – это внедрение в жизнь положений обновлённой Конституции. Об этом отмечал Президент Шавкат Мирзиёев на широкоформатной встрече с участием всех заинтересованных представителей государственных органов и общественности по рассмотрению итогов референдума.

8 мая с.г. Президентом подписаны два указа. Первый их них предусматривает реализацию положений Конституции, второй – говорит о проведении 9 июля с.г. досрочных выборов Президента Узбекистана.

В своем выступлении перед участниками встречи Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «Закреплённое в обновленной Конституции положение о том, что Узбекистан – суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство имеет историческое значение. Что «эти пять основ», определяющие путь развития и судьбу нашей страны - , сказал Президент, - никогда не будут изменены».

Таким образом, в Узбекистане реформируются все звенья власти, выдвинуты безотлагательные, новые политические и социально-экономические задачи, преобразования и реформы во всех сферах жизни страны и гражданского общества.