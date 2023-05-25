Шойгу: контроль над нестратегическим ядерным оружием в Беларуси остается за Россией

Министры обороны РФ и Белоруссии подписали документы по содержанию нестратегического российского ядерного оружия на территории республики. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА»

«Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну», — обратился к белорусскому коллеге Виктору Хренину министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.

По словам министра, НАТО буквально собирается воевать до последнего украинца: «Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов США. В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше двух с половиной тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства».

По словам главы военного ведомства западные страны заставляют киевский режим «демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачивают страну оружием, что приводит к эскалации конфликта и затягивает его».

В этом же ряду, по его словам, «стоят поставки на Украину боеприпасов с обедненным ураном, попытки провокаций и ударов по стратегическим объектам Российской Федерации».

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА НАТО

Говоря о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Шойгу отметил деструктивную деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности вокруг границ организации: «Провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж».

По словам министра военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность «Запущен очередной этап расширения альянса. В Восточной и Центральной Европе модернизируется военная инфраструктура, размещается ударное вооружение, увеличиваются масштабы и интенсивность совместных учений».

Он отметил, что наиболее крупным станут учения «Дефендер юроп - 2023», для участия в которых привлекаются, в том числе, не входящие в блок страны. В ходе таких учений отрабатываются совместные «ядерные миссии» стран НАТО в Восточной Европе «по отработке применения средств доставки ядерного оружия, а также совершенствование компонентов глобальной системы противоракетной обороны США».

«ИСКАНДЕРОВ» БУДЕТ БОЛЬШЕ

В ответ на активность НАТО у границ России Москва и Минск приняли серьезные меры безопасности.

Сегодня министры обороны РФ и Белоруссии подписали документы по содержанию нестратегического российского ядерного оружия на территории республики. Они определяют порядок содержания ядерного оружия в специальном хранилище.

«B соответствии решением наших верховных главнокомандующих организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия Российской Федерации на территории Республики Беларусь. Белорусской стороне передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении. А часть белорусских самолетов Су-25 переоборудована для возможного применения ядерного оружия. Военнослужащие прошли соответствующую подготовку», — рассказал Шойгу на встрече.

«Россия не передает ядерное оружие Белоруссии, при его размещении в республике решение о применении остается за российской стороной», — подчеркнул Шойгу.

Кстати, Беларусь может стать не крайним государством, где будет размещено нестратегическое российское ядерное оружие.

«В дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку», — предупредил министр.

Напомним, неделю назад Госдума России приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным документ о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Теперь Россия максимально увеличит выпуск вооружений и станет размещать эти вооружения где заблагорассудится», - пообещал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

АНГЛОСАКСЫ ОПЯТЬ ИСПОЛЬЗУЮТ АФГАН

«Еще одним очагом нестабильности остается Афганистан. Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти Исламского движения талибов. Считаем, что США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе», - указал на возможную проблему Шойгу.

Он отметил, что «с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок».

«В дальнейшем возможно их проникновение в соседние страны, в частности для совершения террористических актов», - обратил внимание министр обороны России.

При этом Шойгу отметил, что этот процесс может стать в ближайшее время прямой угрозой для стран-ОДКБ: «страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана после поспешного ухода из него пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе».

«АНГЛИЧАНКА ГАДИТ» НА КАВКАЗЕ

По мнению Шойгу Запад всячески старается нарушить урегулирование конфликта Армении и Азербайджана по Карабаху, «вмешаться в ситуацию, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику».

По его словам главное для Запада - «вытеснить Россию с Южного Кавказа, а не обеспечить безопасность и процветание региона в долгосрочной перспективе».

«Пример тому, - сказал Шойгу, - так называемая гражданская миссия Евросоюза в Армении, в которую включены военнослужащие и сотрудники спецслужб. Думаю, не нужно объяснять, чем они занимаются на самом деле».

Шойгу заявил о важности участия Армении в коалиционных мероприятиях оперативной и боевой подготовки по линии ОДКБ.

МИНУТА ПАМЯТИ

После официальных мероприятий министры обороны стран ОДКБ в Минске почтили память воинов Советской Армии, партизан и подпольщиков у монумента Победы в Минске.