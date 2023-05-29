Как я открывал пункт выдачи заказов: подсчитал расходы в 2023 году и разобрался в документах. У Ozon все оказалось проще, чем ожидал

Так ли просто стать партнером маркетплейса? Проверим в жанре «испытано на себе»

— Пик!

— Ваш заказ!

— Пик!

Под пиканье сканера и смол-токи администратора с посетителями в пункте Ozon вспоминал: а ведь года четыре назад очередей не было. Забежал, получил и ушел. А теперь большая удача, если пришел первым: два-три человека перед тобой «железно» стоят. Если прийти после шести-семи вечера, так натуральная вереница.

Внутреннего ворчуна во мне вдруг перевесил внезапно проснувшийся предприниматель. Пункты выдачи заказов, сокращенно — ПВЗ, получают свой процент с каждой выданной посылки. Так что там, где обыватель видит очередь, предприниматель видит возможность.

Но по-настоящему бизнесом я никогда не занимался. А тут совпало сразу несколько факторов. Отпуска и дорогие покупки последние годы как-то не шли. Поэтому удалось скопить денег. Моя мама сообщила, что готовится пойти на пенсию. Ей за 50 лет, а пенсию так рано заработала, потому что служила в силовых структурах. Но дома ей сидеть будет скучно, внуков мы с супругой ей не родили. Идти куда-то штатным сотрудником, проработав десятки лет на руководящей должности, она не хочет.

Сопоставив все переменные — очереди в ПВЗ в моем районе, небольшой капитал и желание мамы быть при деле — решил: надо разобраться, как запустить свой пункт выдачи заказов. Инвестируем семейные накопления. Я займусь сбором документов, жена подберет материалы для ремонта помещения, ну а мама сможет работать у меня на выдаче заказов.

ПРАВДА ЛИ ЛЮДИ ТАК МНОГО ПОКУПАЮТ

Первым делом надо разобраться, выгодно ли вообще открывать пункт? Есть ли спрос на ПВЗ среди населения? Может быть, это мне и моим знакомым такой шопинг удобен, а большинство в такой пункт — ни ногой.

Нашел отчет Ozon, который он готовит для своих инвесторов. Там сказано, что за прошлый год на маркетплейсе сделали 465 млн заказов. На сайте, где рассказывают про пункты выдачи заказов, есть статистика: 8 из 10 заказов забирают в пунктах выдачи. Решил сверить ее с другими аналитиками. Попадание точное, а отклонение — в пределах допустимой погрешности. Например, агентство Data Insight (Самовывоз из ПВЗ и постаматов) считало, что 82% заказов покупатели забирают сами. У GfK Rus цифра 76%. То есть платить за курьерскую доставку и подстраиваться под нее большинство все еще не хотят.

КАК ИСКАЛ МЕСТО

Коучи всех мастей на распросы о том, какой бизнес будет успешным, любят повторять:

— Локация, локация и еще раз локация!

Ozon дает возможность «проверить» зону

Иногда произносят троекратное английское location, ибо история уже не упомнит, кто первым вывел этот постулат — наши или иностранные гуру.

В моем микрорайоне я присмотрел помещение на первом этаже жилого дома — тут уже есть супермаркет и аптека. Хотя маркетплейс не против вариантов с цокольными этажами или в глубине торговых центров.

В Москве помещение должно быть не меньше 30 «квадратов», в остальных городах — от 20 кв.м. Потому что в столице заказывают больше и склад нужен просторнее. К слову, интересно было бы попробовать бизнес в каком-нибудь селе среднего размера. Там открываться тоже можно. Причем требований к минимальной площади нет, а Ozon разрешает организовать пункт выдачи даже в гараже или прямиком в магазине.

В данном случае точка, на мой взгляд, оптимальная. Рядом единственный на несколько дворов продуктовый. А еще мимо дома, где я хотел снять помещение, пролегают пешеходные потоки с автобусной остановки, куда жители приезжают от метро. Покупатель в приложении выберет удобную ему точку, и она, скорее всего, как раз будет ближайшей к его дому или работе. Поэтому важно «попасть» в наиболее густонаселенный район.

Ozon также дает возможность «проверить» зону, в которой ты планируешь открыть помещение. На сайте есть карта, которая делит город на «соты». Если зона зеленая, значит тут имеет смысл открыть пункт.

ДЕНЬГИ

Стартовый капитал для открытия пункта выдачи заказов — не фиксированный. Никаких взносов, как это бывает при открытии бизнеса по франшизе, Ozon платить не надо. Все расходы, как выяснилось, регулируете вы сами. В свой бизнес-план нужно заложить:

Ozon бесплатно дает вывеску и стартовый набор — стикеры, таблички и плакаты. А еще нанесет на все популярные онлайн-карты ваш ПВЗ. Плюс всем заказчикам, которые раньше получали посылки в вашем районе, но в других пунктах, придет уведомление, что заработала новая точка.

Расходы на запуск у всех разные. Я прикинул, что нужно примерно от 400 тысяч рублей, чтобы открыть ПВЗ в Москве. Если брать аренду в какой-то крутой локации, то прибавляйте +50% трат на старт.

Доход владельцы ПВЗ получают с каждого выданного заказа. Если оформить свою точку по всем стандартам (тариф называется «Максимум бренда»), за каждый товар ПВЗ получает 5% от его цены. Если товар стоит дороже 5000 рублей, вознаграждение пункта фиксированное — 250 рублей.

Сколько заказов пункт выдает в день — зависит больше от покупательской способности жителей района. Понятно, что в новом ЖК, где тысячи квартир и аудитория живет, преимущественно, молодая, заказов будет больше. Погуглив вопрос, узнал, что при плохом расположении в среднем по России ПВЗ выдают 40-50 заказов в день. В столице есть пункты, где 200-300 заказов — средний показатель. В предновогодье в прямом смысле получают по тысячи заказов ежедневно.

Впрочем, до таких оборотов еще нужно раскрутиться. Поэтому кажется, что первые месяцы точно будут в убыток. На деле перекрыть его можно. Ozon сейчас компенсирует до 350 000 рублей в месяц на протяжении полугода. Для этого нужно к третьему месяцу работы иметь минимальный оборот — то есть выдавать заказов на определенную сумму. В среднем это 300 000 рублей, но зависит от конкретного региона. Не такая уж большая цифра. По сути, это, например, всего десять смартфонов или ноутбуков по 30 тысяч рублей. Понятно, что крупные покупки совершают не часто. Но даже если у меня будет 30 визитеров в день и каждый заберет товар по цене в среднем 350 рублей, то необходимого минимального оборота бизнес достигнет. Так что хотя бы отработаю в ноль.

Еще я подумал, что зарабатывать можно, не только выдавая заказы. В чатах партнеров Ozon прочитал приколы, якобы в южных регионах в ПВЗ продавали арбузы и клубнику. Такого делать по условиям договора с маркетплейсом, конечно, нельзя. Но легальные способы подтянуть доход есть.

Как известно, Ozon — огромная виртуальная витрина, куда продавцы выставляют свои товары. Им же необходимо отсылать их покупателям. Крупные поставщики используют склады маркетплейса, а небольшие могут так же, как покупатели, приходить в ПВЗ — чтобы через пункт отправить заказ. Также маркетплейс «дружит» с логистическими компаниями. Поэтому разрешено запустить у себя пункт выдачи и отправления посылок.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

Чтобы открыть ПВЗ, нужно стать индивидуальным предпринимателем или открыть юрлицо — ООО. Завести юрлицо для человека, который раньше не занимался бизнесом, — задачка. А вот ИП открыть сейчас — пару часов. Самое простое — обратиться в один из крупных банков. Они запускают бесплатные программы помощи по регистрации ИП в обмен на то, что вы заведете у них расчетный счет своему бизнесу. А он вам и так понадобится. То есть все в выигрыше.

Можно и не прибегать к помощи банка, а все сделать самому. Подать заявление об открытии ИП в МФЦ или заполнить его в налоговой. Госпошлина — 800 рублей. Заявление рассматривают очень быстро — максимум три дня. Систему налогообложения выбираете УСН («упрощенка») или ОСНО (общая). Подробнее про каждую применительно к Ozon у маркетплейса есть разбор.

Кажется, что ИП потянет за собой ворох проблем в виде необходимости впредь вести учет. На деле же бухучет предприниматели вести не обязаны — закон разрешает. Нужно только отчетность в налоговую сдавать. В целом сейчас все движется к «демократизации»: дабы все сервисы были удобными, бизнес для обывателя стал проще. Так что искать бухгалтера в штат необязательно. В крайнем случае, есть компании, которые ведут бухгалтерию и помогают с налоговой отчетностью на аутсорсинге с очень адекватными тарифами.

Когда ИП или ООО открыто, нужно заполнить анкету на сайте Ozon. Эта часть заняла минут десять от силы. Просто переписал цифры из документов от ИП и личные данные — серия и номер паспорта, дата рождения, прописка. Попросили также указать банковские реквизиты и приложить сканы документов (можно просто перефоткать).

В течение рабочего дня Ozon присылает на электронную почту договор с маркетплейсом — агентский. Также нужен будет договор аренды помещения. По сути, договор с собственником недвижимости, у которого вы арендуете место под ПВЗ. Далее делаешь ремонт, снимаешь его на фото и видео, чтобы в маркетплейсе убедились, что все по брендбуку.

Сначала подумал, что тут будут проблемы, ибо возникло много вопросов. Куда поставить стойку ресепшн? Где взять примерочную? Как разместить полки на складе? Какой цвет выбрать для стен? Но на все из них сразу нашел ответы, посмотрев тот самый брендбук. Составлен скрупулезно — с подборкой подходящих товаров, рекомендациями и указаниями по обустройству ПВЗ. Даже схемы расстановки всего и вся нарисовали, на которые можно опираться.

КАКОВ БИЗНЕС НА ПРАКТИКЕ

Рекламные брошюры часто не рассказывают обо всех нюансах. Поэтому решил, что перед запуском своего дела полезно будет пообщаться с тем, кто уже в бизнесе. Через общих знакомых вышел на москвича Алексея. У него уже 20 пунктов Ozon на северо-востоке Москвы. С другими маркетплейсами он тоже работал и с некоторыми продолжает сотрудничество. Но приоритетное направление в его бизнесе — партнерство с Ozon.

Приехал в пункт к Алексею, попросил показать и рассказать, как все устроено. Все оказалось, как и ожидал. Подбираешь помещение, делаешь косметический ремонт — довольно простой, не затратный. Организуешь склад. Сотрудник ПВЗ не только выдает заказы, еще и принимает, и раскладывает поступившие товары. Тут, скорее, механическая работа, не требующая особых навыков. Вооружился сканером — тем самым, что считывает штрихкоды клиента при выдаче заказа. И «пропикал» ими все привезенное да раскидал по ячейкам на полках.

Тут я в качестве стажера попробовал разложить заказы на складе. Ничего сложного!

Алексей поделился, что Ozon обучает работе с заказами и возвратами — тут все отлажено. Собеседник отметил работу территориальных менеджеров и службу поддержки.

— Всегда на связи. От других крупных компаний очень отличается. «Озону» удалось сохранить человеческое лицо. Если какие-то вопросы или проблемы в работе пункта, на них быстро отвечают. У некоторых из их конкурентов сроки по семь дней и дольше. А в итоге могут не помочь с твоей проблемой, а просто закрыть запрос.

Чтобы открыть пункт выдачи, нужен минимальный набор мебели и техники

Конечно, не все истории Алексея были пропитаны «медом». У него солидное число ПВЗ, поэтому для управления хозяйством он нанял менеджерский состав, чтобы как раз решали возникающие нюансы. Говорит, что надо быть готовым к различным эксцессам, которые иногда возникают с клиентами. Бывают, что пытаются вынести не оплаченные вещи, подменить товар при возврате. Дождливой осенью уборщица заболеет, а гости пожалуются «Озону» на грязный пол в ПВЗ. Впрочем, все это не губительные для бизнеса проблемы, тем более, их можно нивелировать личной внимательностью в «семейном» пункте, который я планировал открыть.

Тем, кто хочет самостоятельно разобраться в теме, стоит посетить сайт Ozon для новых партнеров — pvz.ozon.ru. Тут собраны ответы на популярные вопросы, которые я могу упустить. А еще есть рассказы людей, которые уже открыли пункт.