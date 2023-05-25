Босой олимпиец, стайер-львица и мечтатель-велосипедист. Спортивные суперзвезды Африки

В Риме Бикила удивил всех тем, что вышел на старт марафона босиком, посчитав что так будет полезнее для дела. Соперники подняли эфиопа на смех, но на финише уже смеялся чемпион. Фото: EASTNEWS/AFP

Спортсмены из Африки занимают важное место в истории спорта. На их счету множество медалей Олимпиад и чемпионатов мира. Африканцы постоянно устанавливают рекорды, восхищают болельщиков своим мастерством, духом борьбы и эмоциями.

Больше всего достижений у спортсменов из Африки в легкой атлетике и плавании. А имена эфиопа Абеба Бикила, тунисца Мохаммада Гаммуди, эритрейца Зерсеная Тадесе Хабтесиласе, кенийца Кипчоге Кейно, марокканца Хишама Эль-Герружа, угандийца Джона Акии-Буа и южноафриканки Пенелопы Хейнс стали настоящими символами воли к победе и успеха. 25 мая в День Африки вспоминаем наиболее ярких спортивных суперзвезд Черного континента.

Босоногий марафонец Абеб Бикила, который потряс весь мир

Современная история Олимпийских игр ведет отчет с 1894 года, когда барон Пьер де Кубертен основал Международный олимпийский комитет (МОК). В итоге первая Олимпиада состоялась в 1896 году в Афинах. В 1908-м в Лондоне прошли уже четвертые летние Игры и там первую золотую медаль в истории Африки завоевал Реджи Уокер, представитель британского владения Колонии Наталь, которая сейчас входит в состав ЮАР. Именно Южно-Африканская республика долгое время выделялась своими спортивными успехами на континенте. Из этой страны были все 16 олимпийцев первой половины XX века. Причем, среди них почти не было чернокожих спортсменов.

До 1960 года спорт в Африке был элитарным занятиям, только после падения колониальных режимов коренные африканцы получили возможность проявить себя. На Олимпиаде-1960 в Риме сенсационную победу в марафоне одержал Абеб Бикила из Эфиопии. Он родился в семье пастуха в деревне Джато, расположенной в регионе Оромия. Выходцами отсюда являются многие выдающиеся стайеры и марафонцы. Абеб поступил на службу в императорскую гвардию, а там настолько впечатлил своей выносливостью и скоростью, что молодого военного командировали на Олимпиаду. В Риме Бикила удивил всех тем, что вышел на старт марафона босиком, посчитав что так будет полезнее для дела. Соперники подняли эфиопа на смех, но на финише уже смеялся чемпион. Абеб Бикила не просто победил, а сделал это с мировым рекордом!

В дальнейшем Бикила успел посидеть в тюрьме, перенести операцию по удалению аппендицита накануне следующей Олимпиады-1964 и вновь вопреки всему завоевать золото Игр. На этот раз в обуви. Спустя еще четыре года Абеб опять участвовал в Олимпиаде, но сошел с дистанции из-за травмы колена. В 1969-м Бикила попал в автомобильную аварию, был парализован, но не сдался, сумел восстановить здоровье благодаря огромное силе воли. Абеб добился успехов в стрельбе из лука, настольном теннисе и даже лыжных гонках, принимал участие в Сток-Мандевильских играх, прообразе Паралимпиады. Ушел из жизни Бикила в 41 год, от инсульта. В день похорон выдающегося спортсмена в Эфиопии был объявлен национальный траур.

Легенды Туниса и Танзании Гаммуди и Нямбуи

Среди африканских бегунов на длинные дистанции выделяется Мохаммед Гаммуди из Туниса. Сейчас выдающемуся стайеру 85 лет, а свое золото Олимпиады он выиграл на дистанции 5000 метров в 1968-м в тридцатилетнем возрасте, тогда же он взял и бронзу на 10000 метрах.

До Игр в Мехико Гаммуди проявил себя и на Олимпиаде-1964, став серебряным призером на 10000 метрах, что было признано сенсацией. Там Мохаммед опередил легендарного австралийца Рона Кларка, обладателя 19 рекордов мира, высшим достижением которого на Играх так и осталась только бронза. А Гаммуди сумел выступить на трех Олимпиадах и на каждой завоевывал медали. В Мюнхене-1972 Мохаммед взял, ко всему прочему, на 5000 метрах серебро.

Среди бегунов стайеров стоит отметить и Сулеймана Нямбуи из Танзании, того самого что принес своей стране серебро на московской Олимпиаде-1980 на 500 метрах, а потом выиграл Берлинский (1987) и Стокгольмский (1988) марафоны. А также олимпийца из Республики Джибути, что расположена в Восточной Африке, Хуссейна Ахмеда Салаха. Он стал победителем первого Кубка мира по марафону (1985) в Хиросиме, а также взял бронзу Сеула-1988. Ахмеду Салаху сейчас 66 лет, но он по-прежнему владеет рекордом Джибути в беге на 10000 метров и в марафоне!

Среди бегунов стайеров стоит отметить и Сулеймана Нямбуи (№649) из Танзании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда Эритреи Зерсенай, который мечтал о велоспорте, а стал супербегуном

Зерсенай Тадесе Хабтесиласе - единственный представитель Эритреи, который выиграл медаль на Олимпиаде. На Играх-2004 в Афинах Зерсенай стал бронзовым призером на 10000 метров. А в полумарафоне эритрейский бегун и вовсе добился суперрезультатов – Зерсенай пятикратный чемпион мира в личном первенстве и один раз в команде! А еще у эритрейца две победы на Африканских играх.

Удивительно, но Зерсенай Тадесе мог и не стать бегуном, вначале он пробовал себя в велоспорте. Сын фермера, пятый ребенок в семье, мечтал добиться успеха на «двух колесах». Начал принимать участия в соревнованиях, но был дисквалифицирован за «жажду победы» - вытолкнул с трассы всех соперников. Так велогонки потеряли потенциального чемпиона. В школе на выносливость и скорость Зерсеная обратил внимание учитель, настояв, чтоб парень вопреки своему желанию принял участие в соревнованиях по бегу. Зерсенай выиграл эти старты, а дальше его карьера пошла в гору.

Сейчас бегуну 41 год, он не выступает на международных соревнованиях, но остается спортивной суперзвездой своей страны. Например, когда в 2008-м Зерсенай женился, то его свадьбу транслировал в прямом эфире центральный телеканал Эритреи.

Эфиопская львица Тырунеш Дибаба

Тырунеш Дибаба из Эфиопии – явление в мировой легкой атлетике. Настоящая львица! Трижды она выигрывала золотые олимпийские медали. В Пекине-2008 победила на 10000 и 5000 метрах, а спустя четыре года в Лондоне-2012 первенствовала вновь на 10000. А еще Дибаба пятикратная чемпионка мира на этих же дистанциях и многократная чемпионка мира по кроссу.

Тырунеш получила прозвище Baby Face Destroyer («Убийца с детским лицом»). Красотка безжалостно расправлялась с соперницами на дистанции. При этом девушке приходилось терпеть сильную боль, так как еще в детстве, которое было очень трудным (она четвертый ребенок из шести в семье), Тырунеш заработала проблемы с желудком – спортсменку регулярно «скручивало» на дистанции, но она усилием воли заставляла себя двигаться вперед и побеждать!

Тырунеш Дибаба из Эфиопии – явление в мировой легкой атлетике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кениец Кичпоге, бурундиец Нийонгабо и мароканец Эль-Герруж

Африканских бегунов-чемпионов можно вспоминать почти до бесконечности. Это действительно гениальные спортсмены, которые доказали, что возможности человека поистине безграничны. Кениец Кичпоге Кейно – чемпион и серебряный призер Олимпиады-1968 в Мехико (1500 м, 5000 м), чемпион и серебряный призер Олимиады-1972 в Мюнхене (3000 м с препятствиями, 1500 м). Сейчас 85-летний Кичпоге - президент Олимпийского комитета Кении, а в честь этого незаурядного спортсмена называют стадионы!

Венусте Нийонгабо прославил Бурунди, завоевав в Атланте-1996 золотую медаль в забеге на 5000 метров. Эта награда стала первой и пока единственной в истории страны. Венусте из-за высокой конкуренции среди бегунов в Атланте выбрал непрофильную для себя дистанцию, на которой на официальных соревнованиях он вообще ранее участвовал только дважды. А в итоге это решение оказалось чемпионским!

Марокканец Хишам Эль-Герруж еще один выдающийся атлет, специалист по бегу на средние и длинные дистанции. Эль-Герруж участвовал в трех Олимпиадах, но до Афин-2004 удача дважды отворачивалась от бегуна, хотя он считался фаворитом. Хищам не сдался и в итоге дважды поднялся на высшую степень пъедестала почета в Афинах, где первенствовал на 1500-х и 5000-х метрах. Помимо этого Хишам семь раз выигрывал чемпионат мира. И именно этому марокканцу принадлежат рекорды в беге на 1500 метров, 1 милю (1609,3 метра) и 2000 метров.

Джон, чья фамилия теперь означает «бегать в Уганде»

Угандиец Джон Аки-Буа стал первым чернокожим спортсменом, который завоевал золото на Олимпиаде на короткой дистанции. В Мюнхене-1972 Аки-Буа лучше всех пробежал 400 метров с барьерами. Да еще, с мировым рекордом!

У отца Джона было 8 жен и 43 ребенка. Именно в такой большой семье и воспитывался будущей чемпион. Он обратил внимание на себя британского тренера, который распознал в пареньке талант бегуна. Аки-Буа усердно тренировался и получил право выступить на Олимпиаде. И в Мюнхене показал все, на что способен. В 1978 году на Африканских играх Джон завоевал еще и бронзу, а на Олимпиаде-1980 в Москве хотя и поехал, но ничего не выиграл.

За пределами легкоатлетической дорожки, в обычной жизни Джон Аки-Буа построил карьеру полицейского, а параллельно еще и работал тренером. Ушел из жизни чемпион в 47 лет, а в его родной стране, говорят, теперь фамилия спортсмена означает «бегать в Уганде».

Угандиец Джон Аки-Буа (слева) стал первым чернокожим спортсменом, который завоевал золото на Олимпиаде на короткой дистанции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великолепная Пенни и госпожа министр

Помимо успехов в разнообразных дисциплинах легкой атлетики, африканские спортсмены проявляли себя и в других видах спорта. Например, в плавании. Южноафриканка Пенелопа Хейнс, по прозвищу Пенни – первая и единственная женщина в истории, которая победила сразу на двух дистанциях брассом (100 и 2000 метров) на Олимпиаде-1996 в Атланте. Хейнс считается одной из двух самых величайших пловчих брассом! Пенелопа завершила карьеру в 2001 году, став членом спортивной комиссии Международной федерации плавания, бизнесвумен и телеведущей.

В Замбии тоже была своя чемпионка-пловчиха – Кирсти Ковентри, специализировавшаяся в дисциплинах на спине и комплексе (четыре стиля поочередно). А Афинах-2004 и Пекине-2008 Кирсти завоевала золотые медали – обе на 200 метрах на спине, но были и другие медали на разных дистанциях – четыре серебра и бронза! А после выступлений Ковентри сделала отличную карьеру - стала министром Замбии по делам молодежи, спорта и искусства.

В ожидании 13-х Африканских игр

Спортивная жизнь в Африке получила большой импульс для развития в 1966 году. Именно тогда был образован Высший совет по спорту всего континента. А годом раньше с периодичность раз четырехлетие стали проводиться Африканские игры, в которых участвуют все больше и больше стран.

В марте 2024 года соревнования пройдут в Гане, сборные 53 стран будут соревноваться в 23 видах спорта, в числе которых футбол, легкая атлетика, плавание, тхэквондо и другие. Старты пройдут в трех городах – Аккре, Кумасе и Кейп-Косс. 13-е Африканские игры обещают стать настоящим праздником! Тем более, что чемпионские традиции на континенте заложены основательные.