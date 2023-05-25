ДНК человека образовала вокруг планеты «сферу кашля и чихания»: Как это повлияет на дальнейшую жизнь на Земле

ДНК человека рассеяно буквально везде Фото: Shutterstock

Шокирующее исследование: ДНК человека рассеяно буквально везде. Она есть на пустынном пляже, в глухой тайге, в воздухе на высоте в три километра. Это означает две вещи. Во-первых, если кто-то решил «скрыться от цивилизации», дело это бесполезное. Найдут, и собаке брать след не надо. Но, во-вторых, и это важнее: человек чудовищно исказил природу-мать, превратив Землю в «планету имени себя». Последствия этого пока неясны (но, скорее всего, они могут быть жуткими).

ЧЕЛОВЕК ПОВСЮДУ

Американские исследователи занимались рутинным делом: изучали аллергию у черепашек, которые нет-нет, да и ползают по пустынным пляжам Америки. Само собой, брали анализы песка. И вот в этом песке, за сотни миль от жилья (заповедник же) они обнаружили целые залежи ДНК человека. Было такое впечатление, что на пляже только что отдыхала не слишком чистоплотная компания: плевали в песок, брызгали слюнями и справляли малую нужду, где сидели. На самом деле ничего такого не было, и встал вопрос, откуда?

Исследователи забросили черепашек и прошлись по девственным лесам, прериям, болотам… да неважно, по чему они именно прошлись, везде картина была одна: как будто тут только что побывала толпа народа. Финалом стал подъем на высоту в три километра. Воздух, который там должен быть уже стерилен, оказался переполнен нашей ДНК, как будто прямо напротив тебя стоит толпа и в тебя кашляет.

Вместе с ДНК человека нашли что-то еще. Догадаетесь? Конечно, это домашние животные, которых мы так любим, особенно в тарелке на столе. Корова и курица. Земля – это планета, населенная человеком, коровой и курицей. Вся прочая феерия эволюции, львы, тигры, слоны, лисы, вообще все – глубоко угнетено. Дикой природы по сути не существует.

ЛЮДИ ВНУТРИ ЛЮДЕЙ

И все-таки, как так получилось?

Недавно вышло любопытное исследование, которое не понравится интровертам. Когда ты общаешься с человеком, ты буквально впускаешь его в себя. Его дыхание несет в себе микрочастицы плоти. Ему даже не обязательно чихать или кашлять. Просто стойте рядом и разговаривайте. И в вас влетят крупицы вашего собеседника. Точно так же ваши «части тела» войдут в него. Выходит, ходоки, пообщавшись с Лениным, унесли в себе немного вождя. Вот уж воистину, «Ленин в тебе и во мне».

И собственно вот: мы дышим, мы чихаем, мы живем. Важно понять: все, что выходит из вас, не исчезает. Оно летит по воздуху, плывет вместе с водой сначала в канализацию, потом в Мировой океан, и так распространяется по всей планете. Быть может, где-нибудь в Антарктиде, где вы сроду не бывали, есть ваша ДНК.

Когда-то Владимир Вернадский говорил, что мысли людей в совокупности образуют ноосферу, сферу разума. Реальность оказалась менее романтичной: наша ДНК образовала вокруг планеты «сферу кашля и чихания», но – в отличие от ноосферы, которую никто не видел, эта сфера – реальна.

НИГДЕ НЕ СОКРОЕШЬСЯ

Первый вывод, который ученые сами сформулировали и анализировали – прост. Поскольку ДНК каждого человека уникально, мы, просто самим фактом своей жизни, оставляем след. По этому следу можно найти любого. Аппаратура, которая в состоянии вычленить ДНК из недружественной среды вроде почвы, еще пару лет назад была в диковинку, но сейчас доступна. Пропал человек, потерялся – вот тебе «модифицированная собака», ищи. И найдешь. Следы ДНК однозначно называют пол и болезни человека, а, если он есть в базе (а кто хоть раз сдавал любые анализы, он есть в базе) - то и личность. Это, конечно, полностью поменяет криминалистику.

А часто даже аппаратура очень навороченная не нужна. Исследователи говорят, что некоторые ДНК-следы были даже сильнее, чем если бы человек сдавал ДНК в клинике. Это, конечно, немного странно. Должно же рассеяться как-то. Может, молекулы ДНК не теряют связи друг с другом, даже покинув организм хозяина?

Но есть и другая сторона вопроса. Ученые говорят прямо: если технология попадет в руки диктатора или террориста, он может устроить «охоту» на людей с определенными генетическими признаками, например. Да что мифические диктаторы, мы своему-то (американскому) правительству полностью доверять не можем, открытым текстом заявляют исследователи. Теперь у него в руках непревзойденный инструмент контроля хоть за индивидом, хоть за группой.

Так что, если кто-то сам желает потеряться, забудьте. В «сытые нулевые» пошло поветрие: как все надоело, уйду в скит. И ведь уходили. Процедура называлась «детокс» (впрочем, этим модным словом все, что ни попадя, называлось), и предполагала: выкини банковскую карту и смартфон. Плати только наличными. Не пользуйся мобильной связью. И другие нехитрые приемы юного следопыта. Исследователи делают вывод: о приватности можно забыть.

Сами решайте, как отнестись к этой новости.

ВЕЗДЕСУЩИЙ ГЕГЕМОН

Но есть следствие более серьезного уровня, о котором исследователи в своей статье писать не стали, а зря. Смотрите, какая аналогия. Мы слушаем радио, пользуемся интернетом – и со стороны, с орбиты Сатурна, например, Земля прямо-таки горит в радиолучах, светится. Это неестественно. Точно так же мы заполонили своим генетическим материалом планету, будто только мы (вместе с коровами и курами) на ней и живем. Естественно ли это? Ну, нет. А чем это плохо?

Исследований на этот счет еще никто не проводил, и (мы опросили нескольких экспертов) профессиональное сообщество еще не выработало своего взгляда на проблему. Видимо, вот почему: в ДНК человека не так много человеческого, несколько процентов. Остальное – «эволюционный хвост», остатки предков от бактерий до динозавров. И этот «хвост» у всего живого плюс-минус един. Так что распространение ДНК человека не воспринимается природой как «перекос». Наверное.

Не будем нагнетать и гадать. Конечно, биоразнообразие – это основа здоровой эволюции, а доминирование нескольких видов – это плохо. ДНК в стратосфере – не угроза сама по себе, а скорее сигнал, как далеко все зашло. Надеемся, скоро выйдут новые исследования, которые прольют свет и на эту сторону проблемы.