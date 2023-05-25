Серебряную медаль вновь будут давать выпускникам, но условия изменились: Как получить награду

Министр просвещения Кравцов сообщил, что серебряные медали вернут в школы с нового учебного года Фото: Мария ЛЕНЦ

Новость, «приятную и для родителей, и для школьников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов: уже в 2023\24 учебном году будет не одна, а две медали за успехи в учебе, как было в советское время.

Дизайн награды, за какие успехи станут вручать и, главное, какие бонусы даст выпускникам возрожденная медаль - конкретики пока нет. Неясно также, будет ли она из настоящего серебра, как в послевоенные годы, или из мельхиора с серебряным напылением, как в 80-е.

Старшее поколение помнит, что «серебро» вручали невезучим отличникам – тем, кто совсем чуточку не дотянул до уровня «в табеле - только пятерки» и получил в старших классах 1 или 2 четверки суммарно за все полугодия и экзамены. От этого «чуть-чуть» было обидно, и имелось объяснение вроде «математичка меня недолюбливала». Однако обиды нивелировались тем, что серебряная медаль давала те же льготы, что и золотая – право поступить в вуз вне конкурса, если за один вступительный профильный экзамен будет пятерка.

Сейчас успешных ребят награждают единой медалью федерального уровня «За особые успехи в учении». Выдают вместе с аттестатом об окончании 11 классов. Пятерок по всем предметам тут мало – еще нужно подтвердить оценки баллами ЕГЭ (набрать не меньше 70 по обязательным предметам - русскому языку и математике) или получить «5» за ГВЭ. Бонус – 2-3 дополнительных балла при поступлении, которые назначают вузы.

Серебряные медали отменили в 2014-м, но разрешили оставить этот вид поощрения на региональном уровне. В Москве, например, есть аналог «серебра» - медаль «За особые успехи в обучении».