На Купянском направлении уничтожено до 190 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 65, на Донецком до 270 Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на минувшем брифинге военного ведомства сообщил СМИ о потерях ВСУ за сутки в зоне специальной военной операции: на Купянском направлении уничтожено до 190 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 65, на Донецком до 270, на Южно-Донецком и Запорожском до 110, на Херсонском до 25.

Кроме 660 наемников киевского режима наши воины пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, сожгли склады с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок и пикапов.

Тем временем, нашей оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией в течение суток поражены 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.

Конашенков поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что перехватили за сутки восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 28 украинских беспилотников.

Отметим, что активность беспилотников в последние дни говорит о попытках ВСУ вести активную разведку.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

429 - самолетов.

235 - вертолетов.

4321 - беспилотный летательный аппарат.

424 - зенитных ракетных комплекса.

9298 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4901 - орудие полевой артиллерии и минометов.

10447 - единиц специальной военной автомобильной техники.