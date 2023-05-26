Поклонники перестали их узнавать: Как Варнава, Вилкова и Лядова перестарались с похудением

Актриса Екатерина Вилкова весит 53 кг при росте 170 см. Фото: Телеканал СТС

Похудеть к лету и удержать вес - задача со звездочкой для самокритичных дам, которая в последние дни мая превращается в настоящий спринт. Но кое-кто в этой гонке не может остановиться, продолжая оттачивать некогда пышущее здоровьем тело до костей. Особенно щепетильны в отношениях с весом артистки, которым то телекамера, то незадачливые фотографы так и норовят прибавить парочку лишних килограммов. Когда-то эти звезды радовали глаз аппетитными формами, но теперь их волнующих рельефов остались только воспоминания.

ЕКАТЕРИНА ВАРНАВА, 38 лет

Рост 175 см, вес 60 кг

Екатерина Варнава Фото: социальные сети

С тех пор, как Варнава в качестве главного секс-символа зажигала в Comedy Woman, утекло не менее 20 килограммов. В какой-то момент комедиантка, по собственному признанию, перестала нравиться себе на экране, а женское шоу уже дышало на ладан - впереди замаячила перспектива остаться «толстой и безработной»... В ужасе от нового статуса артистка решила стать вегетарианкой и вообще питаться по системе Фаины Раневской - «есть голой перед зеркалом». Это дало плоды. «Кожа да кости» теперь самый распространенный комментарий в соцсетях Екатерины Варнавы. Хотя сама звезда собой очень довольна.

Утро актриса начинает со стакана теплой воды, завтракает крошечной порцией творога с орехами, ягодами и медом. На обед - овощной салат, фасоль на пару. А вечером случается «самое интересное»: Варнава попросту игнорирует голод, так как запретила себе ужинать после 19.00, а в это время она еще вовсю работает. Если же последний прием пищи все-таки случается, на тарелке артистки оказываются овощи на пару.

У экспертов такой режим, как и внешность комедиантки вызывают немало критики. Диетологи не раз заявляли, что у артистки дефицит массы тела, который чреват нарушением обмена веществ и гормональными проблемами, а ведь у Варнавы пока еще нет детей. А психологи не раз предупреждали, что актриса находится на грани анорексии: еще чуть-чуть и она может вообще перестать есть. В таких случаях прийти в норму крайне сложно даже с помощью врачей.

МИРОСЛАВА КАРПОВИЧ, 37 лет

Рост 165 см, вес 47 кг

Мирослава Карпович Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уж кому много лет приходится объясняться за свой "прозрачный" вид: под каждым постом Карпович острословы пишут, что по ней можно изучать анатомию, а такая фигура - "лучшая антиреклама анорексии". Но Мирослава в новом весе живет не первый год и на здоровье не жалуется: "В моём темпе некогда даже подумать о кашле. Ем хорошо, молюсь ежедневно, люблю крепко, работаю над собой!". Более того, актриса уверена, что сложена "очень крепко".

- Я ем все абсолютно, но не переедаю, а то потом хочу спать. Чуть больше люблю сладкое. Из нагрузки предпочитаю плавание; если мёрзну в бассейне, выхожу и греюсь силовыми упражнениями из йоги - час в день достаточно. А еще обожаю ходить пешком. Я к себе очень придирчива, не даю спуску, - объясняет "папина дочка".

Впрочем, даже с таким телосложением актриса умудряется периодически худеть. Так, после расставания с Павлом Прилучным ее вес опустился до 45 кг, из-за чего друзья забили тревогу.

ЕКАТЕРИНА ВИЛКОВА, 38 лет

Рост 170 см, вес 53 кг

Екатерина Вилкова Фото: Телеканал СТС

Сегодня в Екатерине Вилковой сложно узнать белокурую девчонку с очаровательным круглым личиком, знакомым зрителю по "Стилягам" и первым "Ёлкам". С тех пор, как актриса вышла замуж за коллегу Илью Любимова и родила двоих сыновей, она буквально растаяла на глазах. Десять испарившихся килограммов оказались критичны: поклонники сожалеют, что "вся красота ушла вместе с весом" и просят актрису вернуть былые формы.

При этом Вилкова, по ее словам, не увлекается диетами и не ходит в спортзал: ей хватает домашней нагрузки с двумя детьми и занятости на съемках. Сейчас, например, она снимается в сериале "Наследники. Дар крови", где зрители увидят ее героиню с темными волосами, короткой стрижкой и татуировкой на шее.

- Я впервые примерила такой грим, который идеально отображает характер героини: резкий, жёсткий и бескомпромиссный, - говорит артистка.

Кстати, в свое время также бескомпромиссно Екатерина отказалась от муки и мучных изделий, сладостей, колбасы, фастфуда и картошки, так что о питании без ограничений актриса всё же лукавит.

ДИАНА АРБЕНИНА, 48 лет

Рост 165 см, вес 52-55 кг

Диана Арбенина Фото: социальные сети

"Ночная снайперша" никогда не была толстой, но стремилась к рокерскому шику: мол, неплохо бы сбросить пару-тройку килограммов, чтобы скулы заострились, а тоненькие ручки эффектно смотрелись с массивной гитарой. Вот только в этом году, осуществив задуманное, Арбенина пошла еще дальше, становясь всё худее с каждым новым концертом в гастрольном туре. В очередном городе сердобольная фанатка прямо во время шоу попросила артистку остановиться, на что певица во всеуслышание заявила: "Посмотрите на меня! Кому не нравится, как я выгляжу? Лично я собой очень довольна!".

Диет Арбенина не приемлет в принципе, а вес сбрасывает, как правило, по другим причинам. Например, однажды певица отощала из-за сильного стресса, так и не раскрыв предмета своих переживаний. Вот и сейчас поклонники подозревают, что похудение артистки связано вовсе не с бьюти-преображением, а болезнью. Тем более, что недавно ослабевшая "снайперша" серьезно травмировалась и вынуждена была прервать тур.

- Я поскользнулась и упала на лестнице в своем доме. Получила травму позвоночника, ходить пока не могу. Буду выступать, как только я в буквальном смысле встану на ноги, - сообщила Диана, призвав фанатов не волноваться.

ЕЛЕНА ЛЯДОВА, 42 года

Рост 166 см, вес 50 кг

Елена Лядова. Фото: Централ Партнершип

Несколько лет назад актриса стала "идейной вегетарианкой", категорически отказавшись от мяса, рыбы и другой пищи животного происхождения. А произошло это из-за случая на съемках, куда Лядову позвал иностранный режиссер. Проект оказался экстремальным: на этапе подготовки артистке надо было... убить оленя, разделать его и съесть. Закончилось всё скандалом и разорванным контрактом.

- Думаю, что это не самое большое духовное достижение человека: научиться жарить, солить себе подобных, которые могут жить, плодиться, у которых есть характер и свои задачи. Мне кажется это просто очень примитивным: убить и сожрать, - уверена звезда.

На растительном рационе актриса сбросила 16 килограммов якобы безо всяких усилий.

- Не нужно никаких экзотических блюд в рационе, все просто - ботва сплошная. Русские люди испокон веков, как мне кажется, ели ботву - мясо всегда было очень дорого. В нашей культуре нет ежедневного употребления мяса. Производитель внушает миф о пользе хамона и мраморной говядины. Поверьте, все то же самое есть в растительном белке, если его правильно употреблять, - объясняет артистка, отбиваясь от обвинений в болезненной худобе: мол, у неё со здоровьем полный порядок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похудеть на 70 килограммов и стать красивой: вся правда о пластике Варнавы, Степаненко, Дубовицкой и других юмористов

Пластический хирург рассказал KP.RU как артистки-юмористки переделывают внешность ради карьеры (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

ТНТ и КВН помирились после двух лет войны. Теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей (подробнее)