«Она просто в ауте»: Карпович похудела до 46 кило, переживая из-за Прилучного

Мирослава Карпович весит всего 46 килограммов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мирославу Карпович называют главной виновницей расставания красивой актерской пары – Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Актрису обвиняют в том, что она разбила семью с двумя детьми. И хотя звезда «Папиных дочек» держит лицо и никак не комментирует свой статус разлучницы, на самом деле она живет в постоянном стрессе. По словам окружения актрисы, она сильно переживает из-за ситуации с Прилучным, и это нервное напряжение уже сказалось на ее здоровье. 34-летняя Мирослава похудела до критической отметки, что при ее росте можно рассматривать как истощение.

- Она похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте, - рассказал журналистам один из приятелей Карпович.

Недавно появились слухи, что Мирослава и Павел расстались – и это тоже наверняка не прибавило Карпович душевных сил. Знакомые актрисы сообщили «КП», что Павел мечтает вернуться в семью, к Агате и детям, но не знает, как это сделать. Ведь после всего случившегося Муцениеце вряд ли примет назад мужа, обманывавшего ее с другой. И хотя Карпович и Прилучного продолжают видеть вместе (они играют в театре в одном спектакле «Косметика врага»), все больше людей из окружения Прилучного говорят о том, что он хотел бы снова жить с Агатой.

Именно Карпович называют главной виновницей расставания красивой актерской пары – Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Паша сам не знает, чего хочет. В последнее время он говорил, что жалеет о разводе и хотел бы вернуть Агату. На вопрос «Зачем?" ответа у него нет. Знаете, как ребенок у витрины с игрушками: «Хочу, и все», - на днях рассказал источник «7Дней».

Напомним, Агата Муцениеце сама ушла от мужа после того, как он ей изменил. Еще в браке Павел закрутил роман со своей партнершей по сцене Мирославой Карпович. Звезда «Папиных дочек» тайком встречалась с супругом Агаты, не обращая внимания на то, что он женат.

Муцениеце рассказывала, что самым трудным для нее было даже не само решение взять и порвать с мужем, а то, что началось потом: публичное внимание, сплетни и пересуды. Агата долго приходила в себя и держала удар, ведь многие поклонники до сих пор не верят, что они с Павлом больше не будут жить вместе.

- До сих пор мне пишут: «А как вы с Пашей не будете вместе?». То есть это до сих пор существует. Для меня было очень важно не бояться публике показать, что я могу развестись, показать, что наша семья неидеальна, - рассказывала она.

Мирослава всегда была очень худой, а на фоне стресса ее вес снизился до критической отметки. Фото: Инстаграм.

Сейчас Агата больше не переживает и даже радуется тому, что нашла в себе силы поставить точку в браке сейчас, а не спустя много лет.

- 2020-й сорвал короны с людей. Хорошо, что это произошло сейчас, а не тогда, когда мне было бы 70 лет, и я бы узнала, что меня всю жизнь обманывали. Это было бы больнее. Так я могу карьеру построить, - уверена 31-летняя Агата.

Павел и Агата прожили в браке 9 лет, они воспитывают 7-летнего Тимофея и 4-летнюю Мию. Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве. Опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет. Со своей любовницей Мирославой Карпович Павел сошелся и начал жить под одной крышей практически сразу, как только жена с детьми переселилась из их загородного дома в московскую квартиру.