Киев придумал "кнут" для уехавших за границу украинцев: Рада готовит новый закон против своих граждан

Украина хочет вернуть из-за границы мужчин, уехавших туда от мобилизации. Фото: REUTERS

Над сыновьями секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и экс-президента Украины Петра Порошенко нависла грозная опасность. Нет, не русские диверсанты, а украинские законодатели. И.о. главы МВД Украины Игорь Клименко заявил в интервью, что разрабатывается законопроект об ответственности мужчин, которые незаконно избежали мобилизации, уехав за границу и отсиживаясь в иностранных государствах. Опасность могла бы нависнуть и над детьми экс-премьера Арсения Яценюка, но он предусмотрительно родил дочерей.

Клименко, вообще, много чего поведал. Например, что поток мужчин, которые пытаются свалить с ридной Неньки хоть тушкой, хоть чучелом не иссякает ни на день.

- Мы каждый день задерживаем таких людей, которые по поддельным документам или по медицинским поддельным документам пытаются пересечь границу, в том числе в качестве сопровождающего человека с инвалидностью, - пожаловался глава ведомства. - Вопрос стоит перед нами, как так оборудовать границу, чтобы люди не смогли через нее пройти. Мы с нашими международными партнерами делаем все, чтобы технически оборудовать все наши западные границы. Это и тепловые ловушки, и видеокамеры, которые будут стоять по всей линии границы и будут нам сигнализировать о том, что есть попытка перейти границу. На это соответственно будет наша реакция.

По его словам, как только полиция и пограничники перекрывают один канал нелегальной эмиграции, тут же появляются другие, работающие уже по другой схеме.

- После того, как мы закрыли границу, появилась другая ниша – система "Шлях". Сейчас закрыли систему "Шлях", появляются какие-то командировки либо областных военных администраций, либо других хозяйствующих субъектов. То есть люди будут искать всегда пути для того, чтобы нарушить закон и скрыться, - пожаловался он и рассказал, что для таких беглецов министерство готовит законопроект о наказании мужчин, незаконно покинувших страну во время военных действий.

- На сегодняшний день такие правила и ограничения не установлены, но я думаю, что после окончания конфликта государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время боевых действий. Имею ввиду тех, кто нелегально перешел границу. Они должны ответить за нарушение закона, - пообещал Клименко и объявил, что готовящийся законопроект "будет общей инициативой Кабинета Министров и депутатов Верховной Рады".

Замминистра обороны Украины Ганна Маляр уже предложила конфисковать имущество уклонистов и пустить деньги на оплату наемников. "Караул! Грабят!" – мог бы тут воскликнуть экс-министр МВД Арсен Аваков, у которого буквально накануне национализировали принадлежавшие ему активы в Крыму. Но занимающий прежний пост Авакова нынешний и.о. министра МВД Клименко не настолько кровожаден и меркантилен. Он считает, что таким людям будет достаточно запретить последующий выезд за границу в том будущем, в котором Украина "победит Россию". Наверное, где-то в параллельной Вселенной или виртуальном мире существует такой вариант развития событий.

Нет, конечно же, все прекрасно понимают, что ничего сыновьям функционеров команды Зеленского не грозит. А угроза есть для тех рядовых украинцев, которые звериными трупами ползут по Карпатам в ластах и с аквалангами за спиной, пытаясь пробраться в соседнее государство, заплатив проводникам или пограничникам свои последние 5 – 10 тысяч долларов/евро.

Все не менее четко понимают, что у ВСУ уже есть кризис с личным составом. Обученные элитные части они не хотят бросать в наступление в первом эшелоне, а "пушечного мяса" не хватает. Как заявил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, на Украине сейчас осталось около 2,5 тысячи иностранных наемников. Остальные либо сбежали, либо отправились к Бандере на вечное поселение в Аду. И не просто так из Лондона размещают объявление за объявлением на сайте поисковой системы по объявлению вакансий Adzuna о наборе "волонтеров с военными навыками" с контрактом в 20 тысяч из числа наемников Ближнего Востока, Северной Африки и прочих регионов. Но дурных с каждым днем все меньше и меньше.

Вот и остается украинским министрам попытаться снизить количество уклонистов, а, может быть, даже и вернуть кого-то из сбежавших ранее любыми способами. "Пряников" на всех не хватает, остается только "кнут".

Вот только подельники Зеленского как-то совсем уж своих соотечественников ставят ни во что в плане ума и сообразительности. А ведь они ничем не хуже знаменитой птицы Говоруна и прекрасно понимают, что лучше потом не выехать, чем сейчас въехать назад на Батькивщину и отправиться сначала в окоп мобилизованным, а потом и удобрить собой поле или кладбище. Такой законопроект приведет только к тому, что беглые украинцы забьются во все мыслимые и немыслимые щели. А в душе пожелают, чтобы это государство как можно быстрее умерло естественной или какой придется смертью, потому что в таком случае их не накажут.

Правда, министр такими своими рассуждениями лишь подтвердил, что сейчас во власти в Незалежной рулят не просто непрофессионалы, а и вовсе дебильные дилетанты. Поскольку забыл про непреложную юридическую норму о том, что закон обратной силы не имеет. И его невозможно применить к тем, кто покинул страну до вступления этого законопроекта в силу в качестве закона. Даже не юрист, если человек просто не дурак, не может не учитывать это обстоятельство. Но если его игнорирует министр внутренних дел, получается что правление киевского режима эволюционировало до высшей формы своего развития – дебилизма.

И это – аксиома, которая не зависит от судьбы не только этого, а любого украинского законопроекта.

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