Глава МВД Украины заявил, что нелегально покинувших страну привлекут к ответственности

Глава МВД Украины заявил о привлечении к ответственности граждан, нелегально покинувших страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что тех, кто вернется в страну после нелегального пересечения границы, могут привлечь к ответственности.

"Пока такие правила и ограничения не установлены, но, я думаю, что по окончании боевых действий государство напомнит каждому гражданину, что он делал во время этого. Я имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", - заявил Клименко в интервью "РБК-Украина".

Кроме того, по его мнению, возможно примут новый закон, который будет общей инициативой кабмина и депутатов Верховной рады. По слова Клименко, каждый гражданин поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению таких граждан как минимум за границу. На территории Украины за уклонение от военной службы в период мобилизации гражданам грозит лишение свободы до 5 лет.

Ранее стало известно о том, что главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения во время ракетного удара российских войск по командному пункту украинской армии в Херсонской области. Об этом сообщил представитель силовых структур РФ.