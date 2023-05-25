Время пить вермут и есть сладкое: названы неожиданные товары с наибольшими скидками в магазинах России

Вино обогнало по скидкам шоколадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как показывают опросы, до половины россиян сейчас стараются покупать продукты по акциям или со скидками. Хотите скидки? Да пожалуйста! Как следует из данных аудиторской компании NielsenIQ Россия за первый квартал 2023 года, около 44% продовольствия в наших торговых сетях продается в режиме «промо» - то есть по акциям или со скидками. Средний размер скидки за год, правда, уменьшился на 19%, но доля «скидочных» продаж выросла на 3%.

Это не самый впечатляющий показатель — как утверждают в NielsenIQ, двумя годами раньше в наших продуктовых сетях доля продаж со скидками достигала 49%. Интереснее другое — топ тех самых продуктов, которые магазины нам так стремятся продать подешевле.

А вот не падайте, номер один в этом списке — вермуты. Доля их продаж по акциям в сравнении с первым кварталом 2022 г. удвоилась. В прошлом году вермутов в топ-10 самых скидочных товаров вообще не было, а возглавляли его шоколадки.

Без сладенького «по акции» нас, впрочем, не оставят. Удвоилась доля продаж со скидками вафель в шоколаде. Остались в верхней части топа и развесные шоколадные конфеты.

А еще доля продаж со скидками макаронных изделий выросла аж на треть. Это тоже своеобразный рекорд.

Почему так? Как объясняют в NielsenIQ, в каждом случае причины индивидуальны, но доля скидочных продаж растет прежде всего за счет увеличения числа магазинов, которые решили устроить акции на конкретный товар.

Определенные тенденции тут просматриваются. В нынешнем топе «скидочных» много продуктов, в состав которых в изрядном количестве входит мука — макароны, пельмени, выпечка и т. п. И тут есть очень простое объяснение: из-за прошлогоднего рекордного урожая у нас сейчас затоваривание зерном, цены на него и муку упали. Вот торговые сети тоже снижают цены на мучное. Правда, в завуалированной форме.

Но почему все-таки вермут? Одно из предположений, которое выглядит вполне логичным, - на волне прошлогодней паники дистрибьюторы создали большие запасы по возросшим ценам, опасаясь, что поставки прекратятся. Но наиболее известный на российском рынке производитель вермутов — итальянская компания — хотя и свернула у нас рекламу своей продукции, но поставки продолжила. А граждан, которые не могут жить без вермута, у нас все-таки не так много — даже в сравнении с любителями импортных коньяков и виски. Вот вам и скидки — правда, от сначала выросшей цены.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средняя доля продаж со скидками в общей выручке наших торговых сетей Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Топ продуктов, которые магазины чаще всего продают со скидками Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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