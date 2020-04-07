Защищаемся от коронавируса в магазинах: как безопасно ходить за покупками в период карантина

Для защиты от коронавируса в магазинах перед выходом тоже нужно мыть руки

- Чтобы обезопасить других - социальная ответственность! Но делать следует только в том случае, если от частого мытья или антисептиков у вас нет раздражения. Главное - не забыть по возвращении домой помыть руки, - объясняет врач общей практики, семейный врач «Европейского медицинского центра» Даниил Попов.

Каждый раз новый пакет

С одной стороны, призывы к экологической сознательности, а с другой - гигиена. Пакеты могут переносить на себе вирусы. Поэтому каждый раз нужно либо брать новый, либо стирать пакет.

Какой магазин наименее гигиеничен

Кроме супермаркетов до сих пор остались частные отделы, а в регионах и вовсе бывают гастрономы. А еще есть рынки и службы доставки со складами.

- Нигде нельзя быть уверенным! Но в супермаркете, где продукты лежат в общем доступе, риск выше, - считает врач.

Как покупать фрукты и овощи

- Стоит набирать их пакетом или одноразовой перчаткой. Руки обработать после покупки обязательно. Официальных рекомендаций по специальной обработке продуктов нет. Есть правила, которые следует соблюдать всегда, не только в период распространения коронавирусной инфекции: свежие фрукты и овощи тщательно мыть проточной водой и обдавать кипятком, - рассказал Даниил Попов.

Развесные продукты более опасны

Вокруг кашляющие и чихающие покупатели. Поэтому если вам нужно, например, купить весовые сухофрукты, то дома их следует промыть и обработать кипятком.

Стоит ли носить перчатки

Врачи не рекомендуют использовать одноразовые перчатки при обычном походе в магазин. Вы сначала будете трогать товары, думая, что максимально защищены, затем забудете и прикоснетесь к лицу. Кроме того, перчатки нужно правильно снимать. Но если вы очень хотите ходить в перчатках, то вот инструкция:

- Возьмите перчаткой другую перчатку на уровне запястья. Снаружи, чтобы не контактировать с чистой рукой. Вывернуть загрязненной наружной поверхностью внутрь, таким образом, чтобы руки контактировали только с чистой внутренней поверхностью. Вторую перчатку взять чистой рукой изнутри и стягивать, чтобы она вывернулась наизнанку. И сразу выбросить, - объясняет доктор.

Лайфхак - салфетки

Как нажать кнопку лифта или открыть дверь в общественном месте? На помощь приходят одноразовые салфетки и платки. Только после использования не забудьте их выкинуть, но ни в коем случае не засовывайте в карманы.

Держите дистанцию

Все магазины Москвы по указу мэра сделали разметку возле касс. Также в документе прописана социальная дистанция 1,5 метра. Хотя в рекомендациях ВОЗ говорится про один метр.

- Нельзя допускать, чтобы на вас кашляли или чихали. При мощном кашле слюна или выделения из носа, бронхов могут долететь и на три метра. При близком нахождении людей увеличивается вероятность случайного контакта и переноса вируса на одежде, - поделился собеседник «КП».

Сейчас из дома лишний раз лучше не выходить. Однако врач напомнил, если находиться рядом с больным коронавирусом, то не в 100% наступает заражение.

- Так же, как если зайти в кабинет врача после человека с подтвержденной инфекцией, потому что у каждого организма свои защитные резервы. Однако простые меры предосторожности принимать стоит.

Аккуратнее с наличкой

Грязные деньги не только метафора, но и реальный факт. Еще до коронавирусной истерии все знали, что наличные собирают на себе заразу.

- ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании бумажных денег. Теоретически они могут быть каналом передачи вирусов. Инфекция активна на бумаге до четырех дней, а на пластике, из которого в том числе сделаны карты, до девяти дней. Наиболее безопасны бесконтактные платежи. Не забывайте протирать смартфоны, которые использовали в общественном месте, в том числе и для оплаты, - говорит Даниил Попов.

Принесли продукты домой

Врач рекомендует разобрать пакет в коридоре. Не следует оставлять пакеты с улицы рядом с ванной комнатой, уборной, вблизи обеденного стола и спального места.

Как обрабатывать упаковки

Перед тем как расставить на полки, еще один нюанс. Вирус на поверхности живет несколько дней. Упаковку стоит обработать дезинфицирующим средством из набора бытовой химии или кожным антисептиком. Либо вскрыть упаковку, пересыпать или перелить содержимое в чистую емкость, упаковку выбросить, а руки вымыть.

Если заказал еду из ресторана

Посуду также лучше обработать, а блюдо переложить в свою посуду. Особенно не стоит ставить на стол коробки пирогов и пиццы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771267" frameborder="0"></iframe> Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

КСТАТИ

Врач рассказал, стоит ли есть лимон с содой при коронавирусе

В ситуации распространения коронавирусной инфекции COVID-19 многие стали вспоминать старые добрые народные рецепты и применять их для профилактики вируса. Одним из хитов интернета стал рецепт о чудодейственном напитке против SARS-CoV-2 – растворе лимона и соды (подробности)