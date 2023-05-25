109-летняя ирландка раскрыла секрет долголетия: женщина сформулировала три правила жизни

Марин Хьюз отметила 109 день рождения. Фото: Кадр видео

Оказывается, секрет счастья и долголетия заключается в том, чтобы «жить на полную, не тратить время попусту и уметь получать удовольствие от простых вещей». Звучит банально, но это не досужие домыслы, а, можно сказать, экспертное мнение. 109-летняя ирландка Майрин Хьюз в свой день рождения именно так сформулировала жизненное кредо, которое позволяет ей, родившейся еще в канун Первой мировой войны, до сих пор наслаждаться жизнью и прекрасно себя чувствовать.

Кажется, этой мудрой женщине можно доверять, у нее явно было время хорошенько осмыслить свой совет. Вдуматься только, Хьюз старше самой Ирландии: она родилась 22 мая 1914 года, а ее родина обрела независимость только в 20-е годы. Майрин застала две мировые войны, страшную эпидемию испанки, борьбу за независимость и еще множество потрясений, но сохраняет бодрость духа и живет на полную катушку.

Свой 109-й день рождения она отметила в доме престарелых, в котором живет уже 30 лет. Хьюз помнит, как строился этот пансион полвека назад, -тогда говорили, что это место для богатых стариков. Своим же главным богатством именинница считает людей, которые ее окружают. В доме престарелых она всеобщая любимица, поэтому чествовали Майрин всем коллективом. Сотрудники испекли торт, надули воздушные шары и спели любимые песни ирландки под аккомпанемент оркестра.Также Хьюз вручили очередную медаль, которые она получает за свое долголетие каждый год, начиная с векового юбилея. В качестве подарка именинница с компанией отправилась на экскурсию в дублинский парк на винтажном автобусе с чаепитием прямо на борту.

Журналистам Майрин рассказала, что любит читать, слушать музыку, играть в «Эрудит» (складывание слов), разгадывать кроссворды и наблюдать за птицами. А еще ей нравится суета каждый раз, когда наступает очередной день рождения. Поэтому она и завещает другим: наслаждайтесь жизнью и будет вам счастье и долголетие.

К слову, в интернете гуляют похожие советы и других долгожительниц. Британка Олив Эдвардс в свой 109-й день рождения назвала секретом долголетия упрямство и трехразовое питание. 115-летняя американка Мушат Джонс рассказывала, что ест бекон каждый день. Другая американка, Гертруда Уивер, в 116 лет любила танцевать на инвалидной коляскеи завещала «быть добрым к другим людям так, как хочешь, чтобы они были добры к тебе». Такие вот мудрости вековой выдержки!