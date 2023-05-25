В Мексике бушует Попокатепетль: один из крупнейших вулканов мира угрожает жизням более 25 млн человек

В Мексике снова активизировался один из самых крупных вулканов мира - Попокатепетль. Фото: REUTERS

В Мексике снова активизировался один из самых крупных вулканов мира - Попокатепетль. На протяжении недели жерло выбрасывает столпы лавы, пепел и газ. Проснувшийся вулкан расположен примерно в 70 км от Мехико. Из-за пепла в аэропортах столицы и соседних городов были задержаны или отменены более 200 рейсов. Власти Мексики повысили уровень угрозы до предэвакуационного: в потенциально опасной зоне проживает более 25 млн человек.

Вулкан извергает тучи пепла. Фото: REUTERS

Из-за активности Попокатепетля, что в переводе значит«дымящаяся гора», в десятках окрестных школ отменены занятия, под угрозой эвакуации находится порядка 3 млн человек. Основной проблемой на данный момент является пепел, который беспрерывно покрывает ближайшие районы плотным слоем. Из-за этого власти рекомендовали мексиканцам реже бывать на улице и использовать защитные маски. Для помощи местным жителям Минобороны Мексики мобилизовало более 7000 военнослужащих.

Фото: REUTERS

Пеплом накрывает близлежащие поселения. Фото: REUTERS

Ученые и мексиканские власти, следящие за ситуацией 24 часа в сутки, считают, что большое извержение вулкана маловероятно. По словам вулканолога Института геофизики Робин Кэмпион, «небольшие активности уменьшают давление магмы». Вулканолог Уго Дельгадо Гранадос из Национального автономного университета Мексики, объяснил что Попокатепетль просыпается примерно каждые 70 лет, чтобы выпустить накопившуюся энергию, но это не приводит к серьезным последствиям. Эксперты также напомнили, что последние крупные извержения вулкана происходили десятки тысяч лет назад.

Отменяются авиарейсы. Фото: REUTERS

Что касается пепла, который остается ключевой проблемой, ученые подчеркивают, что он особенно опасен для самолетов, так как может мешать системам навигации, покрывать посадочные полосы и забивать механизмы лайнеров. Пепел также может провоцировать раздражение дыхательных путей, глаз и кожи у людей. Эксперты опасаются, чтопри смене розы ветров, он накроет еще более густонаселенные районы, включая столицу. Вулканолог Робин Кэмпион заявил, что выбросы могут затянуться на несколько месяцев.

Фото: REUTERS

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в среду попытался успокоить общественность, призвав людей «не тревожиться», и заявил, что «кажется, вулкан успокаивается, хотя все еще испускает пепел».

Фото: REUTERS

Проснувшийся Попокатепетль, возраст которого исчисляется миллионами лет, докучает мексиканцам с 1994 года. Именно тогда, как считают, ученые начался очередной цикл его активности. Эпизоды, подобные нынешнему, происходилив 1994, 2000, а также в 2012, 2019 и 2020 годах. Наиболее драматичным стал пик в 2000 году: тогда властям пришлось эвакуировать 42 тысячи жителей.