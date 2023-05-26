"Деньги гребли лопатой, но недолго": 35 лет назад был принят закон о кооперации, который круто изменил жизнь в СССР

В стране было немало кооперативов, где занимались реальным делом. В Армении, например, научились шить модные детские куртки из отслуживших свой век парашютов. Фото: Сергей СУББОТИН/РИА Новости

ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО - РАЗРЕШЕНО

Закон «О кооперации в СССР» был принят 26 мая 1988 года. С этой даты ведется отсчет современного отечественного капитализма, а в календаре профессиональных праздников она отмечена как День предпринимателя.

Ох и сумасшедшее же было время! Оказалось, что деньги, которых советским людям вечно не хватало, лежали под ногами и могли достаться всякому, кто не ленился их поднять. Если раньше товарную целину отваживались поднимать лишь подпольщики-цеховики, которые внутри советского планового хозяйства как-то ухитрялись организовывать производство джинсов, футболок с Джоном Ленноном на груди или полиэтиленовых пакетов с «Ковбоем Мальборо», то после принятия закона о кооперации в погоню за прибылью ринулось чуть ли не полстраны.

Кооперативы получили широчайшие возможности. «Все, что не запрещено, разрешено» - официальный лозунг тех лет.

- У нас был семейный кооператив, мы шили зимние шапочки, - рассказал «КП» профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Петушки и с помпончиками. Купили машинку, сестра на ней вязала что-то повеселее, чем то, что было в продаже, и пришивали помпончики. Их сами делали из ниток мулине, а потом стали срезать с недорогих покупных шапок. А петушки перешивали из обычных вязаных шапочек, которые тоже покупали в магазине. В летний сезон наносили модные трафареты на обычные футболки, купленные в магазине. Делали это губкой, смоченной в краске, с помощью трафаретов. Муж сестры продавал все это у метро «Рижская». Вонь от краски стояла жуткая по всей квартире, но деньги получались приличные. Я тогда преподавал политэкономию в Институте электронного машиностроения и получал 160 рублей в месяц, а майки и шапочки приносили от 500 до 1000 рублей.

Деньги гребли лопатой, но недолго.

- Через несколько лет в страну стали официально завозить фирменные финские шапки-петушки - они были лучше качеством, сине-белые, с надписью Suomi, и стоили дешевле, - продолжает Александр Сафонов. - Но я к этому времени уже сосредоточился на научной работе - там, кстати, тоже появились деньги, пошли хозрасчетные темы.

СЫН - КООПЕРАТОР, СТЫД-ТО КАКОЙ...

Однако призыв «Обогащайся кто может!» в стране восприняли далеко не единодушно.

- Тогда у многих было очень отрицательное отношение к бизнесменам-кооператорам, - вспоминает владелица обувной компании «Мега Ортопедик» Любовь Гуменник. - Я тогда была на Малаховском экспериментальном заводе председателем профсоюзного комитета цеха. Помню, приходит одна заслуженная работница - лица на ней нет. Что такое? «Стыд-то какой! - отвечает. - Сын в кооператоры подался, как мне людям в глаза смотреть?» Я обняла ее, успокоила как могла…

Оказалось, сын бросил работу на известном заводе и стал заниматься с друзьями переписыванием аудиокассет. Потом их красиво упаковывали и продавали в киосках и на рынках. Родители, как узнали, чуть из дома нерадивого сына не выгнали, а его отца-сердечника, инвалида II группы, едва инфаркт не хватил. Но…

- Проходит время, - продолжает бывшая профсоюзная активистка: - Снова встречаю эту женщину, а у нее настроение уже переменилось. «Вы знаете, - говорит, - сын стал так хорошо зарабатывать. Мы разрешили ему принести домой этот пишущий магнитофон, он показал отцу, как с ним управляться, и теперь отец сам музыку переписывает, все равно ведь дома сидит… Через год они купили гараж, машину, потом квартиру.

Но с демонстрацией своего успеха тогда надо было быть поосторожнее. Кооператоров могли приметить бандиты и начать «доить». И тогда либо делись, либо бросай бизнес и беги куда-нибудь подальше.

ЗАРПЛАТУ СЧИТАЛИ ПАЧКАМИ

Закон о кооперации дал людям возможность зарабатывать, но он же и добил советскую экономику - привел к павловской денежной реформе (см. «Справку «КП») и впоследствии к развалу СССР. Кооперативам разрешили без ограничений обналичивать деньги - это и стало контрольным выстрелом в экономику социализма. Вот как действовал этот механизм.

Есть на заводе, например, испытательная лаборатория. Подразделение, как и другие. Но после выхода закона «О кооперации» испытатели получили возможность обособиться в кооператив - со своей печатью и счетом в банке. Хотя сидели на заводе, пользовались заводским оборудованием, светом, теплом и туалетом. А вот испытания уже стали проводить по договору - за деньги. С заводского счета на счет кооператива перечислялись безналичные рубли, который можно было снять в бумажках. Точнее, в пачках - суммы были соответствующие.

Возникает вопрос: а с чего это заводская администрация так щедро разбрасывается деньгами?

Во-первых, не жалко. Потому что госпредприятие этот безнал все равно никак отоварить не может, на хлеб его, как говорится, не намажешь.

А во-вторых, кооперативы на предприятиях для того и создавались, чтобы химичить с безналом. Начальству с этого тоже перепадало, да и всему коллективу, если директор не конченный хапуга, хоть по десяточке доставалось, чтобы никто не обижался.

Подобные схемы позволяли инженерам, научным работникам и представителям творческой интеллигенции после десятилетий унизительных зарплат заработать себе на машины, видеомагнитофоны и обмен квартиры с доплатой.

- Выпьем за сотрудничество! - Нет, лучше за кооперацию! (Кадр из комедии Леонида Гайдая «Частный детектив, или Операция «Кооперация», 1989 год.) Фото: Мосфильм

ПЛЮС КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Постепенно система совершенствовалась: люди поняли, что можно вообще ничего не делать, а деньги получать. Для этого лучше всего подходили всевозможные исследования. Авторы лепили что-то на уровне студенческой курсовой, давали название помудренее и проводили это как хоздоговорные работы. Схема обналички - см. выше.

Но это детские забавы по сравнению с экспортно-импортными операциями. Здесь механизм был следующий. Делец-кооператор покупал, например, тонну металла за 300 рублей (цены для внутренних безналичных расчетов), продавал ее за рубежом за 1500 долларов, на эти деньги покупал за границей же компьютер, а то и два, и продавал их нашему предприятию за 50 тысяч рублей, а то и за все 100. На таких сделках обналичивались миллионы.

Именно на компьютерах сколотили свои первые миллионы экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом), будущий основатель Альфа-Банка Михаил Фридман и другие. Как вспоминает первый советский официальный миллионер Артем Тарасов, только за полгода его кооператив «Техника» заработал на компьютерах более $100 млн, и сам Тарасов с месячной зарплаты 3 млн рублей в 1988 году честно платил 90 тысяч рублей партвзносов как член КПСС (3% от зарплаты). И это при средней зарплате в стране 217 рублей!

Возможности, какие открывались при сделках с безналичными счетами госпредприятий, не шли ни в какое сравнение с производством товаров для населения - хотя ведь именно для этого и создавались кооперативы. А те, кто строил «бизнес» в розничной торговле, начали наживаться на том, что скупали товары в государственных магазинах и продавали в своих с наценкой. Помню истории о том, как вокруг шахтерских поселков кооператоры скупали все запасы пива и продавали его в своих ларьках в разы дороже.

ХОТЕЛИ, КАК ПРИ НЭПЕ

- Закон «О кооперации», в разработке которого принимал участие и мой отец, а основным разработчиком был экономист Владимир Тихонов, носил промежуточный характер в процессе перехода к рыночной экономике, - рассказал «КП» руководитель Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич, сын известного экономиста, члена-корреспондента АН СССР Павла Бунича. - К тому времени уже был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» (в конце 1986 го), в начале 1987 года вышла серия постановлений Совмина СССР о создании кооперативов общественного питания, бытового обслуживания и производства товаров народного потребления. Так что к 26 мая 1988 года кооперация в принципе уже состоялась.

Особенность нового закона состояла в том, что он дал добро на открытие кооперативов во всех сферах деятельности, разрешил им использовать наемный труд и совершать торгово-посреднические операции. До этого продавать можно было только то, что сам сделал. Хотя и здесь было много лазеек - например, спекулянты-кооператоры, перепродавая дефицитные запчасти для «Жигулей», предварительно сдирали с них напильниками заводские клейма.

По сути, благодаря новому закону кооперативы стали без пяти минут акционерными обществами. Но окончательно вставать на путь построения капитализма власть опасалась.

P. S. Завершились годы кооперации для страны плачевно. Золотой запас уменьшился более чем в 10 раз, внешний долг вырос, темпы экономического развития резко упали. Да и памятная денежная реформа Павлова - это прямое следствие непродуманного закона. Но для многих людей кооперация открыла мир новых возможностей, дала шанс проявить свои способности и существенно поправить материальное положение.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«На рынок хлынула наличность, а товаров больше не стало»

- В какой-то момент Центробанк утратил контроль над денежной массой, и это привело к росту цен, - анализирует Александр Сафонов. - Кооперация не могла создать необходимый объем продукции, потому что, во-первых, она была не развита, а во-вторых, ресурсы в советской экономике были ограничены, поскольку распределялись между госпредприятиями. Кооператор не мог пойти и свободно купить сырье. Поэтому оно приобреталось незаконными путями. Либо скупались в магазинах одни изделия для того, чтобы сделать из них другие. Но в сумме товаров не становилось больше. Они просто становились дороже. Добила экономику легкость перекачки безналичных денег в наличные и отсутствие у кооперативов ограничений в размерах зарплаты. На рынок хлынула лавина наличности, а товаров больше не стало. Это привело к обесцениванию денег, то есть к инфляции.

СПРАВКА «КП»

Денежная реформа в СССР, проведенная в начале 1991 года (павловской ее называют по фамилии премьер-министра СССР Валентина Павлова), заключалась в том, что все 50- и 100-рублевые банкноты образца 1961 года подлежали обмену на более мелкие банкноты образца 1961 года или банкноты 50 и 100 рублей образца 1991 года. На обмен отводилось всего 3 дня, причем обменять можно было не более 1000 рублей на человека. Реформа должна была помочь избавиться от «лишней» денежной массы, находившейся в наличном обращении, а эффект неожиданности должен был помочь в борьбе со спекуляцией, нетрудовыми доходами, фальшивомонетничеством и коррупцией. В результате изъять из оборота удалось 14 млрд наличных рублей, но, пожалуй, главным ее эффектом стала полная утрата доверия граждан страны правительству.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«Нам запретили их проверять»

У правоохранителей к закону 35-летней давности свои счеты.

- Цели, конечно, были благостные - развязать руки, поддержать инициативу, все это правильные лозунги, ты там поздравь от меня бывших кооператоров, которые дожили до наших дней, - так начал разговор с «КП» генерал-лейтенант милиции в отставке, депутат Госдумы III - V созывов Александр Гуров. - Кооперативам дали беспрецедентные права, но не проанализировали, к каким последствиям это приведет. Не было должного контроля и уравновешивающих законов, которые ставили бы преграду на пути злоупотреблений. Был период, когда нам вообще запретили их даже проверять. Думали, что кооператоры джинсы будут шить, делать сухофрукты для компота, кафе откроют. А это превратилось в выкачивание ресурсов из страны и отмывание денег.

В конце 80-х Гуров возглавлял Шестое главное управление МВД СССР - это борьба с оргпреступностью, коррупцией и наркобизнесом. И советскую мафию знал как свои пять пальцев.

- Оргпреступность доила кооператоров, а те доили государство. Например, многие кооперативы открывались при заводах. Это позволяло им не тратиться на сырье, а использовать то, что централизованно поступало на предприятие. А это же хищение государственного имущества, - продолжает Гуров. - Вообще нарушений в кооперативах хватало. И люди там работали в определенном смысле подготовленные - по нашим данным, 60% кооператоров были ранее судимы.

По мнению генерала, с кооператоров началась и массовая коррупция.

- Надо, чтобы тебя не проверяли, а если и проверяли, то ничего не нашли. Как это обеспечить? Давать взятки, - объяснил Гуров. - Вот с тех времен коррупция пошла вверх со страшной силой.