В Москве состоялось заседание Оргкомитета ПМЭФ

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

В преддверии ПМЭФ-2023 состоялось заседание Организационного комитета под председательством Первого заместителя Председателя Правительства России, председателя Оргкомитета Андрея Белоусова.

«Сегодня наступает время сосредоточения, время переосмысления и выстраивания коммуникаций с нашими стратегическими партнерами. ПМЭФ в этом контексте помогает государству объединить единомышленников. Россия – одна из стран мира, которая сохранила суверенитет, способность реализовывать свои национальные цели, национальные интересы, проводить политику в соответствии со своими национальными интересами, что не исключает взаимодействия с другими странами», – отметил Андрей Белоусов.

Повестка встречи включала обсуждение организационных вопросов и деловой программы Форума, а также статуса подготовки площадки и Санкт-Петербурга к проведению ПМЭФ-2023.

С докладом выступил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков: «Подготовка к ПМЭФ-2023 идет в плановом режиме, он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. ПМЭФ – это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире».

Подготовка такого крупного мероприятия всегда требует четкого плана действий и строгого выполнения сроков аккредитации, внесения проектов и технических решений. «Работа идет в плановом порядке, обо всех изменениях в регламентах подготовки и проведения мы информируем подрядчиков, партнеров и участников», – рассказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.