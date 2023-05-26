Подвиг казаков у Артемовска: из 142 воинов невредимыми с позиций вышли только 24

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Мы ежедневно слышали о подвигах при взятии Артемовска. Нов этих донесениях затерялся еще пример коллективного героизма, который военные эксперты готовы сравнивать с подвигом героев-панфиловцев.

СОРВАЛИ ПСИХИЧЕСКУЮ АТАКУ

Казакам- добровольцам отряда «Сибирь» было приказано удерживать село Ягодное на севере Артемовска. Тяжко им пришлось 9-12 мая, когда все резервы ВСУ бросили на Артемовск. Украинские националисты пытались прорваться к своим через головы казаков, чтобы балками выйти к городу и зайти нашим в тыл. Разведка доложила «всушникам», что за позициями казаков нет второго эшелона, а большинство добровольцев в реальных боях не участвовали.

На казаков отборные подразделения ВСУ двинулись днем. Шли открыто с флагами на натовской технике, чтобы поразить наших воинов в психической атаке. Но столкнулись с жестким приемом…

Командир отряда «Сибирь» атаман Олег Ликонцев с позывным «Кан» успел подготовить воинов. Уделял больше внимания не столько боевой подготовке (казаки с детства знакомятся с оружием), а тактической подготовке: каждому объяснил маневр, что делать при той или иной обстановке на поле боя.

Когда наступление было остановлено, Ликонцев обратился к казакам: «Ребята, смена нам не скоро подойдет, через три дня, давайте подержим территорию». И бойцы, несмотря на ранения и контузии, не оставили позиции, три дня держали территорию, не давая противнику ей завладеть.

Поняв, что через казаков просто так проскочить не получится, украинские националисты начали жесткий минометный обстрел позиций. Казаки сцепили зубы: разделили паек и воду и «пировали» только ночами. Во время обстрелов слушали в эфире польскую, английскую, финскую и русскую речь. Так двое суток.

ВЫЗВАЛИ ОГОНЬ НА СЕБЯ

11 мая в 4 утра нацисты начали массированный обстрел казаков. Лупили со всех калибров. Снаряды ложились кучно. Над позициями роились вражеские дроны.

«Казаки, Батю ранило!» – прошел клич по окопам.

«Кана» контузило – в двух метрах от него взорвался снаряд. Сегодня командир сам рассказывает о том, как все было.

«Нас было 10 человек на передке, остальные в 100 метрах от нас. Основной бой начался в 10 утра. Удар приняла наша группа, и мы сразу от себя делали корректировку огня. Несколько раз нам приходилось вызывать огонь на себя, потому что шибко массированное было наступление. Как я потом узнал, по нам было выпущено 152 снаряда», – вспоминает атаман.

Не обошлось без потерь.

«Там был сбоку овражек, где прятались пулеметчики. Танк долбил нас спереди, напрямую. Огнем из пулеметов в один момент друга моего напополам рассекло: ноги остались на земле, а он упал», – говорит «Кан».

Ликонцев считает героем каждого своего бойца. Один из них с позывным Черкаш 300 метров протащил на себе установку противотанковой управляемой ракеты, чтобы с одного выстрела уничтожить технику противника, и заряд попал точно в башню танка.

ПРОТИВ БАТАЛЬОНА НАТО

На сотню казаков командование ВСУ бросило до 1,5 тысяч боевиков. Враги воевали довольно отчаянно: прорываясь к окопам, пытались забросать казаков гранатами. Но чаще получали их обратно.

Казаки вспоминают, что во время решающего боя вражеским снарядом срезало большой дуб, который отлетел и накрыл передовой окоп, тем самым сохранив жизнь всем, кто был в нем. Это спасло и атамана, который вызвал огонь наших артиллеристов прямо на себя.

После огневого налета наших артиллеристов земля у позиций казаков оказалась завалена трупами наемников киевского режима.

И враг самонадеянно решил, что казаки в передовом окопе также все уничтожены. Артиллеристы ВСУ сосредоточило огонь на позициях, что находились за передовой траншеей. И когда пехота «укропов» вновь подошла к месту, где несколько минут назад был эпицентр огненного ада, думая, что там никого нет – казаки сразили их метким огнем.

Очевидцы боя вспоминают, что между окопами лежал выброшенный взрывом «трехсотый» казак. Подойти к нему враги не давали – снайперы выцеливали санитаров. В этом бою из четырех санитаров эвакуационной группы погибло трое, пытаясь спасти этого раненого.

«142 человека нас заходило на позиции, а вышло 24. Убитых подтвержденных 9, пропавших без вести – 10, остальные все «трехсотые», – говорит командир отряда «Сибирь».

В бою никто не отступил. Отряд «Сибирь» 16 часов держал рубежи и отбивал все атаки на танкоопасном направлении. Против наших воинов были брошены сотни подготовленных боевиков на современной бронетехнике. Фактически сотня казаков удерживала батальон НАТО.

Казаки не только дали возможность освободить Артемовск, но когда подошла подмога, выбила врага с укрепленных позиций.

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