Зеленскому крайне не выгодно: Что случилось с главкомом ВСУ Залужным

Если пораскинуть мозгами, то Залужный – фигура-марионетка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Больной скорее мертв, чем жив…

- Нет, больной скорее жив, чем мертв.

- Одно из двух – больной либо жив, либо мертв…

Оживленные дискуссии на тему, жив ли Залужный сотрясали российские сегменты соцсетей уже не первую неделю. Клялись мамой, давали зуб, делали ставки. Господа-товарищи, бросьте, а то прямо, как дети.

Жив ли Залужный, мертв ли, насколько дееспособен – все это вопросы второго, если не третьего порядка. Если пораскинуть мозгами, то Залужный – фигура-марионетка. Его дергают за одну нитку – он открывает рот. Дергают за другую – поднимает руку и посылает войска вперед. Все мало-мальски масштабные операции и серьезные обстрелы Киев согласовывает с Вашингтоном и Лондоном. Иногда эти "столицы мира" в его прежнем варианте существования, преследуя не совсем совпадающие цели, подставляют друг друга. Как, например, с заходом ДРГ выруси в Белгородскую область. Явно по приказу главы военной разведки Буданова, который близок, как говорят, не только политически и по службе, с руководством британской разведки MI 6. Явно по наущению Лондона устроили эту операцию, только бритиши не стали предупреждать укров, чтобы диверсанты оставили американскую технику по ту сторону границы, а использовали любую другую. А те сами не дотумкали, столь далеко у них мозги не работают, чтобы просчитать последствия. Или же сделали это намеренно, дабы привязать нынешнюю администрацию крепче к Киеву. Не суть важно. В итоге Белый дом и Пентагон сейчас ищут оправдания, а на Даунинг-стрит довольно посмеиваются в темнокожий кулачок.

Да, главком ВСУ – законная цель, и если бы удалось ликвидировать Залужного, это стало бы событием. Но не СОБЫТИЕМ. Потому что все оперативные планы, не говоря о стратегических, разрабатываются совсем в других кабинетах, а генералов на Украине, чтобы патриотически надувать щеки, хватает.

А вот "воскрешение" Залужного, пусть и осунувшегося, и похудевшего и как-то непривычно для него мягко улыбающегося, сыграло сейчас на Киев, сместив фокус общественного внимания с потери Киевом Артемовска на этот факт. Ну как же – "москалям не удалось убить спасителя Украины!" Другое дело, что оно сейчас сыграло и против Зеленского, накрутив рейтинг главкому ВСУ, который ушел в сторону как раз в тот момент, когда ВСУ оставили Бахмут (Артемовск), и теперь как бы не имеет к этому отношения. Более того, в украинском обществе усиленно насаждается сейчас мысль, что Бахмут был потерян исключительно, потому что "Валера занемог", а не из-за того, что российские бойцы сделали невозможное, подобно тому, как двести лет назад Европу изумляли суворовские "чудо-богатыри". И, дескать, теперь, когда "Валера "отнемог", он сейчас быстро все исправит".

Еще раз – плевать на то, жив Залужный (Сырский, Данилов, Подоляк, Буданов, Зеленский – нужное подставить) или нет, как он там себя чувствует, ходит ли и куда – все они там должны быть денацифицированы. И не стоит устраивать публичные дискуссии по конкретно этому и ему подобным поводам, радуя укров. Время покажет, кто там жив, а кто совсем наоборот. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

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