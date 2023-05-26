"Нищеброд провалил все концерты": Артур Смольянинов* в США скатился до квартирников

Теперь гастролер буквально ходит по домам, собирая деньги за частные встречи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Грандиозный" тур по Америке актера-иноагента Артура Смольянинова (который в России также внесен в перечень экстремистов и террористов) после нескольких выступлений, где билеты пришлось продавать со скидкой, скатился до частных квартирников. Теперь гастролер буквально ходит по домам, собирая деньги за частные встречи.

Так, накануне в городке Сан-Рафаэль в США состоялся первый квартирник со Смольяниновым, куда немногочисленные желающие могли попасть за 60 долларов и... с собственным стулом.

- В четверг на районе Артур Смольянинов - на квартирнике в прекрасном гостеприимном доме в Сан-Рафаэле. Договорились именно сейчас и именно для нас. Спонтанная встреча. Несите стулья! - зазывали народ в соцсетях организаторы мероприятия.

Посетителей оказалось немного - всего около 30 человек. Впрочем, и тур Смольянинова в США, куда он отправился со спектаклем по Иосифу Бродскому, проходит в полупустых залах. Не помогла даже реклама от дочери Владимира Машкова, которая, как известно, живет в Америке, имеет либеральные взгляды и не общается с отцом из-за его поддержки спецоперации. Билеты стоимостью от 45 долларов так и не удалось распродать.

Между тем, за судьбой сына из России с болью в сердце следит его мать Мария Смольянинова. На днях кто-то из американских зрителей прислал ей видео с выступления актера, где, впрочем, не видно толпы поклонников.

- Хорошие люди записали фрагменты концерта, спасибо им, - обрадовалась Смольянинова, которой, как и любой матери, очень хочется верить в лучшее. - А то я вижу лишь ролики о том, что нищеброд провалил все концерты, приходит по одному жалкому человечку. Мол, они там на Западе никому не нужны, продают за центы свою русофобию, все идиоты и точно геи...

Напомним, некогда востребованный и популярный в России Артур Смольянинов («9-я рота», «Убойная сила», «Белая гвардия» - всего свыше 30 фильмов и два десятка ролей в московском «Современнике») в апреле 2022 года уехал из страны, пешком перейдя российско-норвежскую границу. И тут же принялся поносить Родину в многочисленных интервью.

- Я хочу воевать за Украину. Мне нас…ать, что останется от России, даже если одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел! - заявлял актер.

*признан иноагентом в РФ, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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