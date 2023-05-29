Сопредседатели немецкой парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Сопредседатели немецкой парламентской группы партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель и Тино Чрупалла принимают участие в пленарном заседании нижней палаты Бундестага Фото: REUTERS

Среди населения Германии растет поддержка партии Альтернатива для Германии (АдГ, AfD). На последних парламентских выборах 10,3% избирателей отдали свои голоса за АдГ. Однако последние опросы показывают, что сейчас партию поддерживают уже 16%, что больше, чем у Зеленых.

С одной стороны, АдГ критикует миграционную политику, из-за чего партию обвиняют в расизме. Но это также единственная представленная в Бундестаге партия, которая выступает за хорошие отношения между Россией и Германией и за решение украинского конфликта путем переговоров. В партии Левых всё ещё есть отдельные политики, как, например, Сара Вагенкнехт, которые также хотят мира, критикуют непрекращающиеся поставки оружия и отказ от дипломатических мер. Но из-за такой позиции они находятся под давлением даже в своей партии, поскольку Левые также придерживаются официального нарратива. В остальном, немецкие партии не отличаются разнообразием. Все они приветствуют поставки вооружений, стремятся помочь Украине победить и считают Россию «агрессором».

Теперь очевидно, что в истории про украинский конфликт, которую транслируют немецкие политики, не так практически всё, что может быть не так. Она урезана, в ней не принимаются во внимание исторические события и реальное положение дел как в России, так и на Украине. Эта история обвиняет Россию в империалистических амбициях и полностью игнорирует всю предысторию конфликта.

Нарратив о вине исключительно России прочно укоренился в немецком обществе. Правительство Германии считает, что все министерства должны в обязательном порядке распространять и контролировать эту информацию. В этом контексте также осуществляется сотрудничество с крупными СМИ: они транслируют этот нарратив.

На такой порядок вещей, который можно встретить вообще-то только в настоящих диктатурах, обратил внимание альтернативный новостной сайт NachDenkSeiten («страницы для размышления» - прим. ред.), которому один информант предоставил внутренние документы правительства Германии.

В ответ на запрос парламентской фракции АдГ в Бундестаге о том, соответствует ли опубликованная NachDenkSeiten информация действительности, правительство не отрицало такой порядок вещей, а наоборот, представляет договоренности правительства с крупными немецкими СМИ как нечто само собой разумеющееся.

В результате любая информация, которая не вписывается в нарратив правительства, считается российской дезинформацией – независимо от её правдивости. Запрет российских СМИ в Германии и в ЕС также следует рассматривать в этом контексте.

Официально их обвиняют в распространении дезинформации. С точки зрения Евросоюза и Германии это даже правильное решение, потому что распространяемая этими СМИ, такими как RT DE, информация не обслуживает официальный «нарратив». Но это не означает, что распространяемая RT DE информация лживая или выдуманная. Она просто мешает немецкой пропаганде.

Информация о том, что украинские военные разрушают гражданскую инфраструктуру Донецка и Луганска при помощи западного оружия, что при этом ежедневно погибает гражданское население и что это военные преступления не является неправдой или выдуманной. Она просто не вписывается в немецкий нарратив. Эту проблему Германия и ЕС пытаются решить с помощью всеобъемлющей цензуры.

Цензура направлена против вещателей, отдельных журналистов и информационных компаний. Их запрещают, их бизнес-счета закрывают, их публично порочат. Ситуация со свободой печати в Германии сейчас пугающая.

Немецкий потребитель СМИ, который выписывает крупную немецкую ежедневную газету, смотрит каждый день новости и может себе позволить еще и еженедельную газету, конечно, считает себя очень хорошо информированным. Но он совершенно ничего не знает об убитых из западного оружия представителях гражданского населения Донбасса. Этой информации для него не существует. Столкнувшись с такой информацией, наш образцовый потребитель СМИ отвергнет её, посчитает фейком, ведь ни одно из разнообразных и якобы независимых изданий об этом ничего не пишет.

АдГ сейчас единственная партия, которая выступает против такой формы координации СМИ и ее, скажем так, мягкого приобщения к единой идеологии. Конечно, ее за это дискредитируют.

В одной из передач на канале ARD глава ведомства по защите конституции Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) высказал свое беспокойство относительно демократии в Германии. Он утверждает, что АдГ открыта для «российских нарративов» и будет распространять их в Германии. В качестве примера он привел утверждение АдГ о том, что Россия проводит спецоперацию на Украине, потому что ранее там были нарушены российские интересы безопасности. Хальденванг назвал это дезинформацией, которую распространяет АдГ.

Этот пример показывает, как далеко Германия в очередной раз ушла от духа просвещения. Ведь ключевую роль в развитии конфликта играют как раз российские интересы безопасности и то, что Запад их игнорирует. В Германии этого сейчас нельзя говорить публично. Того, кто это скажет, сразу объявят «пятой колонной» Кремля в Германии, обвинят в том, что он «играет на руку Путину» и что он меняет местами понятия виновник и жертва.

Но в немецком обществе однозначно присутствует понимание, что им манипулируют в невероятных масштабах относительно событий на Украине.

Это объясняет рост симпатий к АдГ. Эта партия – действительно единственная альтернатива во всем немецком партийном ландшафте. Тем, для кого важны хорошие отношения с Россией, не остается никакого иного выбора, кроме как голосовать за АдГ. Все остальные партии поддерживают продолжение поставок вооружения, дальнейшее разрушение Украины и конфронтацию с Россией.

Особенно жители восточной части Германии не поддерживают постоянную травлю России. Все больше из них хотят переговоров и прекращения конфликта.

Эти люди становятся жертвами медийной кампании, которая называет их правыми и бестолковыми. Крупные немецкие СМИ, такие как журнал «Шпигель» (Der Spiegel), клеймят их «полезными идиотами Путина» (Friedensschwurbler). Крупные немецкие партии присоединяются к этой кампании.

Прав президент ведомства по защите конституции лишь в одном – демократия в Германии в опасности. Но не из-за России, а из-за самих демократических институтов. Демократия в Германии становится врагом сама себе. Снова.