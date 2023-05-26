Бастрыкину сообщили о получении данных на 1058 иностранных боевиков, прибывших на Украину

Следствию с помощью оперативных служб уже удалось установить данные на иностранцев, прибывших на Украину в качестве наемников Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

На этот раз особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам расследования уголовных дел о привлечении Украиной наемников из иностранных государств.

«Исходя из полученной от российских спецслужб информации, их более двух тысяч из 71 страны. Следствию с помощью оперативных служб уже удалось установить данные на иностранцев, прибывших на Украину в качестве наемников, в том числе 366 граждан Грузии, 234 – США, 233 – Великобритании, 185 – Сирии, 70 – Канады и ряда других стран», — перечислил в докладе первый заместитель Председателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев.

Он отметил, что в суды направлено 80 уголовных дел, часть которых уже рассмотрена с вынесением обвинительных приговоров. Ведется активная работа по фиксации фактов совершения преступлений против мира и безопасности человечества военно-политическим руководством, командным составом и рядовыми военнослужащими ВСУ, а также иных украинских воинских формирований.

В рамках работы по расследованию фактов обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса с учетом занимаемых в различные периоды должностей и установленных обстоятельств предъявлены обвинения действующему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному, а также Сергею Наеве, Александру Сырскому и Владимиру Кравченко.

Бастрыкин дал подчиненным ряд указаний, подчеркнув значимость работы по фиксации последствий преступной деятельности вооруженных формирований Украины.

«Продолжайте квалифицированно, грамотно и полно устанавливать ущерб», — добавил он.

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