На Украине собирались штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Министерства обороны России продолжают анализ военно-биологической деятельности США и их союзников на Украине и в других регионах мира.

Изъятые в ветеринарной лаборатории Биосферного заповедника в населенном пункте Аскания-Нова Херсонской области документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8, Пи-444 и подготовке к реализации проекта «Флу-Флай-Вей». Заказчиком этого проекта являлось минобороны США – ведомство, не имеющее никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц.

Суть проекта в том, чтобы заразить перелетных птиц, чей маршрут заранее определен опасными для человека заболеваниями. В том числе природными, которые прошли через руки ученых и стали смертельными.

«На Украине собирались штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40% (показатель летальности новой коронавирусной инфекции составляет около 1%), заказчиком был Пентагон», — заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Работы в заповеднике американцы пытались скрыть. Залили все биоматериалы жидким азотом, но специалистами 48 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России даже в подвергнутых деструкции пробах были выявлены следы генетического материала высоко патогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов.

По данным Кириллова, с начала года в России было зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа, ущерб сельскому хозяйству от этого заболевания за три года превысил 10 млрд рублей, уничтожено 10 млн домашних птиц, с 17 мая введен карантин на территории Москвы…

Но птицы не роботы. Они могут отклоняться маршрута, контактировать с другими птицами. Наверное потому озабоченность у специалистов вызывает рост заболеваемости гриппом птиц не только в России, но и странах Европы.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Целью очередных экспериментов Пентагона стала оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности. Все это еще раз подтверждает, что Соединенными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия», — отметил докладчик.

Кириллов подчеркнул, что США активизировали свою военно-биологическую деятельность на территории постсоветского пространства. На смену Управлению по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) и подрядным организациям Пентагона пришли посреднические гражданские организации, такие как Центр по контролю и профилактике заболеваний США, а также исследовательская компания «Грифон Сайнтифик». Под прикрытием решения сугубо мирных задач в государствах Центральной Азии и Закавказья американцами спланирована работа по сбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов – чумы, сибирской язвы, туляремии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Опасные заболевания могут убить миллионы из-за чьей-то оплошности. Вот немного статистики об инцидентах на военно-биологических объектах, ключевым из которых является Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней в Форт-Детрике.

- В 2009 году его работа была приостановлена из-за нарушения правил учета биоматериалов, создающего риски утраты, хищения и незаконного оборота патогенов. Напомню, что именно в этом институте работал микробиолог Брюс Эванс – главный подозреваемый в совершении био-террористических атак, связанных с рассылкой спор сибирской язвы в США в 2001 году.

- В 2019 году федеральные регулирующие органы запретили проведение работ с опасными патогенами в Форт-Детрике из-за низкой эффективности систем обеззараживания стоков и многочисленных нарушений техники безопасности, на устранение которых потребовался почти год.

- В соответствии с официальным заявлением МИД Китая, именно в указанный период в нескольких районах США были зарегистрированы локальные вспышки заболеваний пневмонией неизвестного происхождения.

- Документы подтверждают участие института им. Уолтера Рида в изучении антибиотико-устойчивости микроорганизмов, выделенных от военнослужащих ВСУ во время боевых действий на Донбассе в период с 2014 по 2020 гг. В рамках данного проекта в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, проведено полногеномное секвенирование 52 изолятов.