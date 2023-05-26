Почему белый медведь стал символом премии «Экология – дело каждого»

Фото: пресс-служба экопремии «Экология – дело каждого»

Есть у Росприроднадзора такая традиция – экологический конкурс проводить. И не просто конкурс устраивать, а настоящую экологическую энциклопедию собирать из проектов участников. Все началось еще в марте 2021 года, когда и была учреждена международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого». С тех пор она проводится ежегодно. Ее главная миссия – экологическое просвещение, повышение общественной экологической активности среди детей, молодежи и старшего поколения.

2023 год – не исключение. Совсем недавно стартовал третий сезон экологической премии. О том, каким он будет рассказала «Комсомолке» руководитель ведомства Светлана Радионова.

- Светлана Геннадьевна, «Экология - дело каждого» проводится уже в третий раз, а что нового в этом году, есть новые номинации?

- В этом году мы изменили возрастные ограничения для участников , чтобы поощрить старания не только детей, но и взрослых - студентов, учителей, волонтеров. 2023 объявлен в России годом педагога и наставника и мы решили поддержать всех, кто занимается с детьми, рассказывает им как беречь природу, организовывает акции по озеленению или расчистке территорий. Для взрослых мы открыли три новых номинации.

- Интересно! Какие?

- Мне особо нравится «Экология души», поскольку только одним названием она полностью передает наше желание сделать заботу об экологии - базовой ценностью каждого человека.

Высокий интерес я уже вижу в новой номинации «Экотуризм». Сейчас как раз время отпусков и я думаю, мы получим много занимательных работ, не только популяризирующих культуру современного путешественника, но и узнаем о самых удивительных уголках планеты и маршрутах, на которых может быть мало кто побывал. Откроем такие секретные места для общения с природой.

Ну и, конечно, «Экопросвещение» - это номинация для педагогов и наставников. За два года премии мы получили невероятные проекты от ребят, которых к экоповестке привлекают учителя. Мы отметили и поощрили самых инициативных из них. По итогам второго сезона был составлен рейтинг самых активных образовательных учреждений, и порядка 200 из них получили сертификаты на высадку саженцев на территории школ. И эти молодые деревья уже высажены и украшают школьные дворы и скверы.

- Не так давно в Казахстане вы объявили о новой инициативе премии - прислать лучшую инсталляцию белого медведя - символа премии, почему решили сделать такую инициативу?

- Если не принимать решительные меры по спасению краснокнижных белых медведей, то мы рискуем к концу столетия навсегда утратить их в живой природе. Законодательные инициативы и нормативы не помогут, если на Земле не будет защитников этих удивительных животных. Привлекая внимание к белым медведям, мы подчеркиваем значимость исчезающих видов животных, популяризируем бережное к ним отношение, говорим о том, что губительно для их популяции и что по силам предпринять каждому человеку, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду и помочь сохранить живой символ Арктики. Белый медведь символ и нашей премии «Экология - дело каждого». И таким простым приемом, как инсталляция, мы хотим обратить внимание людей к проблеме сохранения краснокнижных животных.

Важнейшим шагом на пути охраны биоразнообразия нашей планеты является заключение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В этом году Конвенции СИТЕС исполнилось 50 лет. Это весьма эффективный инструмент в борьбе за спасение краснокнижных животных.

- Вы также объявили о марафоне доброты Шар желаний. Что это за инициатива?

- «Шар Желаний» - это не только благотворительная история, когда любой человек может исполнить заветную мечту ребенка и поделиться добротой. Проект в первую очередь направлен на популяризацию бережного отношения к окружающему миру. Ведь участники марафона не просто загадывали желания, они делали макеты земного шара из природных материалов и вторсырья, чтобы показать как можно творчески подойти к использованию ненужных уже вещей. Цель марафона показать, что доброта человека к человеку и человека к природе - это норма.

И мы получили удивительные отклики от детей, которые не всегда мечтают только о гаджетах и игрушках. Нам написали ребята, которые просят накормить бездомных животных, мечтают побывать в Арктике и увидеть белого медведя своими глазами, хотят побывать в кабине пилота или получить телескоп, чтобы изучать звезды, несколько детей просят энциклопедии о животных или экземпляры Красной книги России. Мы верим, что все мечты ребят сбудутся! Итоги мы подведем в июне и расскажем о количестве заявок и о желаниях, которые будут исполнены первыми.

- Что вы хотите пожелать участникам этого года и какие подарки они получат по итогам премии?

- Победителей и призеров премии «Экология - дело каждого» ждут призы, которые так любят современные дети - смартфоны, планшеты, умные колонки, путевки на уникальную экологическую смену в ВДЦ «Орлёнок» и на Черное море, а также обучающие курсы.

Фото: пресс-служба экопремии «Экология – дело каждого»

В 2022 году Гран-при премии «Экология – дело каждого» завоевал житель Санкт-Петербурга 15-летний Борис Глушак. Это была награда за инновационный проект. Борис создал «Фотобиореактор «Каскад-1», который позволяет преобразовать СО2 в кислород и дезинфицировать воздух с помощью микроводоросли хлорелла.

- Боря предложил использовать его в офисных помещениях, конференц-залах, медицинских учреждениях для очистки воздуха от вирусов и бактерий, а также для увеличения количества кислорода в нем, - пояснила Светлана Радионова. - Разработками Бориса заинтересовались в Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН. Проектом «Каскад-1» заинтересовался завод, который предложил сделать тестовый прибор. На победителя проекта обратила внимание РАН. По результатам тестирования, фотобиореактор продемонстрировал высокую эффективность. И сейчас Росприроднадзор помогает Борису получить патент на использование изобретения.

СПРАВКА «КП»

Премия проводится в соответствии с национальными целями развития РФ, изложенными в Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в числе которых здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, цифровая трансформация.

Жюри возглавляет Вице-премьер РФ В.В. Абрамченко. Проект поддержали Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, двукратный олимпийский чемпион В.А. Фетисов, а также Н.Н. Дроздов, Н.С. Сафронов, Ф.Ф. Конюхов и другие видные деятели политики, спорта, культуры и искусства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 2 года поступило более 55 тысяч заявок от участников из всех 89 регионов России и еще 38 стран ближнего и дальнего зарубежья (Абхазия, Австрия, Алжир, Армения, Белоруссия, Бельгия, Боливия, Великобритания, Венесуэла, Гватемала, Германия, Греция, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Катар, Киргизия, Китай, Колумбия, Ливан, Мексика, Молдавия, Монголия, ОАЭ, Панама, Перу, Польша, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Франция, Эквадор, Эстония, Южная Корея). География проекта охватила 4 континента – Евразию, Африку, Северную и Южную Америку.

Дети с особенностями участвуют в Премии на равных с остальными, как и воспитанники интернатов, приютов и детских домов. В проект за первые два года поступили заявки из 384 таких учреждений, а их общее число работ превысило 2 тысячи.

НОМИНАЦИИ - 2023

В третьем сезоне Премии участвовать могут все независимо от возраста (номинация «Экошкола от 0 до 17 лет, в номинациях «Экопросвещение», «Экология души», «Экотуризм» могут принять участие взрослые от 18 лет).

В этом году в рамках проекта 10 индивидуальных номинаций:

– «Экомир» (участники в видеоролике могут привлечь внимание к проблеме бережного отношения к окружающей среде в творческой форме – танцы, песни или стихотворения собственного сочинения),

– «Экоблогер» (видеоролик с лайфхаками или челленджами, мотивирующими публику к конкретным действиям по решению экологических задач),

– «Экомультфильм» (создание анимационного ролика на экологическую тематику),

– «Экопроект» (разработка концепции экологического проекта для последующей его реализации с указанием цели, задач, новизны, а также сроков, сметы и ее обоснования),

– «ESG-поколение» (в видеоролике предложить концепцию, исследовательскую работу, активности или обзор по вопросу устойчивого развития),

– «Экотуризм» (видеоролик, посвященный проработке инициативы в области экологического туризма),

– «Экопросвещение» (видеоролик, направленный на популяризацию научной и проектной деятельности в области сохранения окружающей среды, экологии, экологического просвещения через различные формы деятельности),

– «Экология души» (видеоролик на тему экологического воспитания через авторское творчество участника с помощью песни, танца, стихотворений, либо демонстрирующий примеры личного участия в спасении животных),

– «Экорисунок» (популяризация темы сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе и повышения уровня экологической культуры у детей и подростков через рисунок),

– «Экофокус» (фотография на любую экологическую тематику, затрагивающую вопросы сохранения природы, окружающей среды, бережного отношения к природе),

2 командные номинации:

– «Экосемья» (видеоролик о том, как семьи проводят экологические акции, здоровые забеги или заплывы, делают творческие номера и посвящают их проблемам экологии и сохранения окружающей среды),

– «Экошкола» (представление видеоролика экологического мероприятия «от начала до конца», которое проводилось в образовательной организации от одного месяца и получило реальный положительный результат).

Прием заявок проходит в период с 1 марта по 1 октября на сайте.

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ

ОАО «РЖД», НИУ «Высшая школа экономики», РУДН, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская Медиагруппа» (радиостанции «Русское Радио», Monte Carlo, Хит FM, DFM, радио MAXIMUM, музыкальный телеканал RU.TV), ИД «Комсомольская правда», ОТР, Почта России, Российский футбольный союз, ВДЦ «Орлёнок», киностудия «Союзмультфильм».