Немецкие офицеры пришли в ужас от садизма ВСУ: Украинские солдаты хвастаются казнями, пытками и свастикой

Украинские солдаты демонстрируют видео с казнями и интересуются пытками в СС Фото: REUTERS

В Германии разгорается новый скандал, связанный с украинцами. Но на это раз не с беженцами, а военнослужащими ВСУ, которые направлены туда, чтобы проходить обучение на немецкой военной технике, что они и делают на базах Центра Специальной подготовки возле немецких городов Вильдфлеккен и Хаммельбург.

Генерал-лейтенант Бундесвера (ВС ФРГ) Андреас Марлов, который руководит обучением украинских военных в этом Центре и является командующим миссией ЕС по подготовке военнослужащих ВСУ в Германии, на днях заявил, что украинские военные, обучающиеся в Центре, "неоднократно демонстрировали ему видеоролики, на которых записаны пытки и казни русских военнопленных". То есть военные преступления, по которым нет срока давности и которые преследуются в любой нормальной стране мира.

Более того, как заявил генерал, по словам немецких инструкторов, присланных на учебу украинцев "мало интересует программа обучения. Гораздо больший интерес для них представляют способы устрашения противника, включая те, которые могут быть квалифицированы как военные преступления. Они восхваляют карательные операции, которые проводили войска СС во время Второй мировой, демонстрируют свастику, просят показать им архивные материалы о методах допросов в СС", в том числе и с применением устрашения и пыток".

Обнародовать эти сведения генерал, судя по всему, решил после того, как его неоднократные доклады о происходящем и обращения к прокурору Верховного суда ФРГ Д. Гмелю и к руководству Минобороны Германии, которые он направлял, начиная с февраля нынешнего года (кстати, исходя из этого факта, обучение украинцев работе с новой поставляемой немецкой бронетехникой началось еще тогда – прим. авт.), остались без ответа.

"Прозрение" немецкого генерала поражает. Можно подумать, когда он видел, как по Украине ползет западная бронетехника с нанесенными на нее фашистскими крестами гитлеровского Вермахта во время Второй мировой войны, это ему ни о чем не говорило. Или же для него тайной за семью печатями была многочисленная атрибутика гитлеровских нацистов на бесчисленных фотографиях с позиций ВСУшников, где она занимала центральное место на снимках.

Видел, все видел генерал, но сказать правду осмелился только тогда, когда украинские военные буквально ткнули его самого носом в факты совершенных ими военных преступлений. Потому что испугался за себя. Что не сможет врать под присягой, когда предстанет перед судом в качестве свидетеля. А потому работает на опережение, чтобы не стать на том суде одним из обвиняемых, когда вскроется вся правда.

И этот немецкий генерал, не надо сего скрывать, наверное, самый смелый в нынешнем Бундесвере. Потому что, по его словам, многие офицеры, которым украинцы, похваляясь своими "подвигами", показывали такие же фотографии и видеоролики, тоже видели их, но решили молчать, поскольку боятся потерять свои должности или даже быть уволенными.

Германия обучает и вооружает украинских психопатов, садистов и военных преступников. И все это объясняется необходимостью защиты Украины от "российской агрессии". Значит ли это, что в нынешней ФРГ власти считают, будто Гитлер тоже защищал свой Фатерланд после того, как Красная армия вышла за пределы границ СССР и погнала его к Берлину?

Не стесняйтесь, господа! Переходите сразу к "Гитлеру-освободителю".

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