«Зачем мне платить мобильному оператору за книги и почему в моей подписке нет минут». Разбираемся с популярными вопросами об экосистемных сервисах для абонентов

Лет пять назад Россию начал захватывать тренд на цифровые подписки. Люди подписывались на стриминговые сервисы музыки и кино, онлайн-библиотеки, даже на бонусы маркетплейсов. А потом сами путались, куда у них регулярно уходят со счета деньги — пусть небольшие, но все же. Словом, подписываться по отдельности на те или иные возможности для развлечений и прочего оказалось не очень удобно. И не слишком выгодно. Тогда появились экосистемные подписки — пакеты полезных опций и цифровых сервисов за единую плату.

Активнее всего развивают это направление компании, которые и сами являются экосистемами. Замечали, что герои рекламных роликов «мобильных операторов» (в кавычках — потому что это привычное определение уже устарело) сегодня не только звонят, но и читают книги, получают кешбэк и пьют кофе со скидками? Это как раз потому, что бренд уже не ограничивается услугами связи, все выросло в экосистему со множеством направлений деятельности.

По прогнозу аналитической компании Frank RG, к 2024 году в России будет 35 миллионов обладателей суперподписок — их количество постоянно растет. Тем не менее вопросов о том, как это работает и насколько выгодно, еще хватает. Ответили на них вместе с экспертами МТС, которая, по данным исследования J'son & Partners Consulting за 2022 год, признана второй по доле рынка экосистемой в России.

Что такое экосистемная подписка?

Сейчас в ходу шутка, что «зарплата — это подписка работодателя на сотрудника». Один платит — другой за это пять дней в неделю ходит в офис или на завод и делает, что положено. А теперь представьте, что за ту же зарплату работник будет не только трудиться, но и каждый вечер петь начальству колыбельные, показывать модные сериалы, сторожить дачу, а еще — отдавать шефу часть своих премий: «А вот и кешбэк». Это как раз и будет экосистемная подписка. С точки зрения работодателя (про сотрудника промолчим) — вариант очень выгодный.

Зачем это нужно самим компаниям?

Создавая экосистемные подписки, они привлекают новых пользователей и «пиарят» свои сервисы и услуги, которых у любой крупной цифровой компании сегодня очень много. Ведь люди сейчас предпочитают «получать все и сразу» в одном месте. Помните, когда-то рыбный магазин был отдельно, хлебный — отдельно, а обувной — вообще на другом конце города. Сегодня для экономии времени покупатели предпочитают брать и рыбу, и булки, и тапочки в одном удобном супермаркете. Желательно, чтобы там же располагались еще и банкоматы, кинотеатр и химчистка. Вот и компании все чаще создают такие «супермаркеты» услуг для своих клиентов и с помощью подписок делают их привлекательнее и выгоднее.

Какие возможности и сервисы могут входить в суперподписку?

Если коротко — самые разные. Чаще всего встречаются онлайн-развлечения (кино, музыка и т. д.), финансовые «плюшки» (повышенный кешбэк или скидки подписчикам), возможность пользоваться образовательными платформами, технологические опции (облачные сервисы), телеком-услуги (например, гигабайты мобильного интернета), приоритетное обслуживание (ранний доступ к распродажам или особое внимание службы поддержки) и так далее. Все это помогает сберечь не только деньги, но и время, делает жизнь приятнее.

Дело, конечно, не ограничивается только онлайн-сферой. Так, с помощью экосистемной подписки МТС Premium можно экономить на сервисе кикшеринга (аренды электросамокатов) «Юрент»: с подписчиков Premium не берут деньги за старт поездки. А в каршеринге BelkaCar — краткосрочный автопрокат — дают скидку 10%.

Перечень опций зависит и от «автора» подписки. Например, цифровая компания может включить в пакет умную колонку, сеть супермаркетов — бесплатную доставку, а мобильный оператор — защиту от спам-звонков.

Кстати, а почему в той же МТС Premium дополнительный интернет есть, а дополнительных минут — нет?

Этот вопрос мы не раз встречали при подготовке обзора. Ответ прост: именно потому что это не тариф, а подписка. Не телекоммуникационная, а цифровая услуга. А то, что их оказывает одна и та же компания, не так важно. Это как здание, в котором находятся цветочный магазин и аптека: адрес общий, но просить таблетки от головы у продавщицы роз вряд ли кто-то станет.

Кстати, чтобы оформить МТС Premium, необязательно даже быть абонентом. Но если вы обладатель «красной симки», получите чуть больше. Например, те самые 50 гигабайт интернета на месяц. Это очень большой лимит. Одними соцсетями его не «убить». Можно смело слушать музыку, работать, смотреть полнометражные фильмы (да не один) и сотни мини-роликов.

Еще один бонус подписки для абонентов — умная система «Защитник» от спама. Она работает на базе Big Data и хранит в памяти гигантское количество скомпрометированных номеров, с которых могут звонить навязчивые представители разных компаний или мошенники. Сервис анализирует все входящие вызовы, подсказывает, полезный это звонок или сомнительный, очевидный спам — блокирует сразу (а потом присылает расшифровку таких звонков). Наконец-то можно снова без опаски отвечать незнакомым номерам…

Какие развлечения входят в экосистемные подписки?

Те, что особенно популярны и востребованы в нашей повседневной жизни. По данным исследований, 71% россиян читают книги «с экрана». 49% горожан имеют подписки на онлайн-кинотеатры. 29% жителей страны пользуются музыкальными стриминговыми сервисами. На этих трех китах и стоит большинство подписок.

Фото: Shutterstock

Вот как это устроено, например, в МТС Premium. В эту суперподписку включен онлайн-кинотеатр KION. Слышали про сериалы «Хрустальный», «Почка», «Вертинский», «Союз спасения»? Все это — оригинальные проекты KION, которые были очень тепло приняты зрителями. А вообще, тут несколько тысяч фильмов и сериалов от мировых студий. И еще более 200 ТВ-каналов.

Также в Premium входит музыкальный сервис, в котором 65 млн треков. Плюс, туда можно перенести и свою медиатеку. Для меломанов алгоритм ежедневно собирает новые плейлисты и подборки по избранным исполнителям.

Еще один источник контента — Строки, сервис для читающих людей. Пресса, журналы, художественная и научно-популярная литература. У Строк свое издательство, так что суперподписка позволит почитать эксклюзивы, которых нет в других библиотеках. Есть удобные подборки, например, с номинантами премий «Ясная поляна» или «Большая книга».

Поможет ли подписка получить кэшбек или другую финансовую выгоду?

Зависит от конкретной экосистемной подписки. Но большинство популярных «абонементов» предоставляют пользователям возможность экономить на покупках или получать увеличенный кэшбек.

Так, если у вас есть карта MTS CASHBACK, с подпиской Premium, вы сможете получать повышенный кешбэк за покупки в супермаркетах — 5% (это помимо начислений за другие виды трат). С учетом того, что в магазины ходят все, — весьма выгодная перспектива.

Фото: Shutterstock

Стоит запомнить и эту опцию в подписке: МТС Pass. Правда, доступна она пока только в Москве и Санкт-Петербурге, но позже ее распространят по всей стране. Pass — это QR-код. С ним в заведениях, аптеках и магазинах партнеров дают скидки или подарки. Акции постоянно обновляются. Есть, например, предложения в кофейнях или товары за 1 руб. в супермаркетах.

Сколько это стоит? А сколько денег экономит?

Средняя стоимость популярных экосистемных подписок — около 200-400 рублей в месяц. При оформлении на год — будет меньше. Первый месяц многими подписками можно пользоваться бесплатно. Некоторые «абонементы» дают возможность подключить к сервисам еще и домочадцев, что снижает расходы в расчете на каждого.

Проще всего показать на примере. Индивидуальная подписка МТС Premium — 249 руб/месяц. Выгоднее оформить сразу на год — это обойдется в 1890 руб. за 365 дней, или 157,5 руб. за месяц. Но сначала распробуйте: первый месяц для новых пользователей — бесплатно. А дальше деньги списываются с абонентского счета или банковской карты (если вы не клиент компании).

Кроме индивидуальной, есть еще подписка для троих — называется МТС Premium для семьи. Но, конечно, если вы решите скинуться с друзьями или коллегами, а не с женой и тещей, никто проверять не будет. Тут плата 299 руб/месяц. Если поделить на троих, получается менее 100 руб. на пользователя.

Что касается экономии — можно прикинуть, сколько бы стоил такой набор сервисов, если платить за каждый по отдельности. 50 «гигов» трафика обойдутся от 500 руб. За опцию «Защита от спама» абоненты платят 90 руб. Чтобы получить доступ в онлайн-кинотеатр KION — так и так нужно оформить MTС Premium (за 249 руб., напомним). В сервисе «Строки» 10 часов чтения стоят 299 руб/месяц. Музыкальный стриминг — 169 руб. В расчеты можно еще докинуть цену подписки «Юрент Plus» (149 руб.) и потенциальную выгоду от кешбэка по карте, скидки на каршеринг и от партнеров... За полторы тысячи рублей точно перевалили!

Есть и неочевидные возможности для экономии. Например, один аккаунт KION можно установить сразу на пять устройств. Допустим, на пару телевизоров со Smart TV дома, на ноутбук, чтобы смотреть в поездках и на даче. Еще и близким можно дать пароль. Часто подпиской делятся, например, с пожилыми родителями, чтобы те не платили за кабельное или обычное ТВ, но продолжали смотреть телеэфир в хорошем качестве.

Как оформляют экосистемные подписки?

У большинства подписок схема одна: если вы уже клиент компании, предлагающей такой «абонемент», — подключиться можно в приложении или в личном кабинете. Если нет — на промосайте самой подписки.