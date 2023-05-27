Для долголетия нам нужны прохладный климат и бурый жир: Профессор-биолог Анча Баранова раскрыла, как погода влияет на здоровье и молодость

Большое значение для здоровья и долголетия имеет то, насколько человек адаптирован под ту или иную климатическую зону, Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обсуждения погоды и климата сейчас бурные, как никогда. То температура бесконечно скачет от жары до заморозков («раньше таких сильных перепадов не бывало!»), то магнитные бури накрывают («где это видано, чтобы почти каждую неделю?!»), то глобальным потеплением нас пугают. Сплошные стрессы. А еще голова раскалывается, сердце выскакивает, суставы ломит. В лучшем случае - клонит в сон. Как со всем этим жить?! А главное, сколько можно протянуть? Как погода и ее перепады влияют на здоровье и продолжительность жизни? Об этом мы поговорили с доктором биологических наук, профессором, специалистом по персонализированной медицине, генетике и патофизиологии человека Анчей Барановой.

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова. Фото: Кадр видео

НЕ ТАК ВАЖНА ПОГОДА, КАК… КУЛЬТУРНЫЙ КОД

- Анча, традиционно считается, что вклад генетики в долгожительство около 25%. А насколько велика роль климата?

- Ответить на этот вопрос очень сложно. На Земле так сложилось, что люди, которые живут в разных природно-климатических условиях, зачастую не обладают одинаковыми экономическими возможностями. А для объективной оценки нужен анализ с учетом доступности разных благ.

Скажем, есть понятие глобальный юг. В среднем он чувствует себя хуже, чем, условно говоря, глобальный север. Может сложиться впечатление: чем жарче, тем меньше люди живут. Однако, при средней зарплате, условно, 100 долларов в месяц [как на юге] неправильно делать вывод, что продолжительность жизни короче из-за климата.

Поэтому ученые ищут для исследований людей одного и того же этноса, которые живут в разных природных условиях и при этом имеют более-менее одинаковый доход. Но здесь мы снова спотыкаемся! Оказывается, что на здоровье и долголетие очень сильно влияет местная культура, образ жизни.

Вот яркий пример, как это работает. Возьмем японцев, которые живут на родине. Они ведут традиционный образ жизни, отличающийся от западного. В частности, у них совершенно другое питание. Они скорее съедят что-то сырое или минимально приготовленное, а не продукты глубокой переработки типа сосисок или колбасы. А есть японцы, которые в молодом возрасте переехали в США. И вот у последних оказалась принципиально разная заболеваемость сердечно-сосудистыми патологиями и продолжительность жизни - в зависимости от того, продолжали они сохранять свой культурный код, включая традиционное питание, или встроились в западный мир с «диетой кафетерия» (все обжаренное в кляре, глубоко переработанное и т.д.). То есть, с одной стороны, после переезда климат точно изменился. Но решающим фактором остается культура, образ жизни. Те, кто не изменил своей японской культуре, меньше болеет и дольше живет. А у тех, кто перешел на западные стандарты, продолжительность жизни упала.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И АДАПТИРОВАЛСЯ

- Еще большое значение [для здоровья и долголетия] имеет то, насколько человек адаптирован под ту или иную климатическую зону, - продолжает Анча Баранова. - Адаптация возникает, если в этой местности жили ваши предки. Например, исследования показывают, что у людей существуют холодовые адаптации. Скажем, у русских сибиряков в генах и метаболических путях есть определенные особенности.

Если же мы переезжаем и радикально меняем климат, может возникнуть мальадаптация (то есть, вместо приспособления к новым условиям, наоборот, увеличивается риск негативных последствий, снижается устойчивость и повышается уязвимость. - Ред.). Сибиряку в Африке будет тяжеловато.

- А его детям уже легче? Сколько времени или поколений нужно для адаптации при резкой смене климата?

- Это зависит от жесткости отбора, одного из основных эволюционных факторов. Условно говоря, если с самолета с парашютом сбросить людей в новую климатическую зону без всякой помощи, то 90% из них умрет, 10% выживет, и их потомки получат адаптацию. А если мы поселим сибиряков в той же Африке в комфортных условиях, с кондиционерами и прочими благами цивилизации, то мощных факторов для быстрой адаптации не будет.

МИНУС, НО НЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

С учетом того, как сложно выделить и оценить влияние климата на долголетие у людей, на помощь приходят опыты с модельными животными.

- В ходе экспериментов с теплокровными, как человек, организмами, выяснилось: для продления жизни лучше всего подходят холодные условия, - рассказывает Анча Баранова. - Не экстремальный минус, он-то сокращает жизнь. А умеренный. Поэтому можно сказать, что северным людям в целом повезло больше.

Однако и на севере есть более жаркое лето и более холодная зима.

- И вот здесь обнаружилась удивительная, на первый взгляд, закономерность. Если мы максимально нивелируем естественные для своей зоны колебания климата, то есть включаем на полную отопление зимой, проводим под «кондишном» все лето, то это… способствует набору лишнего веса. А он, в свою очередь, ведет к развитию различных заболеваний, сокращающих жизнь, - поясняет эксперт.

СЕКРЕТ БУРОГО ЖИРА

- В чем же секрет? Почему прохлада продлевает жизнь?

- При прохладных температурах у нас дольше сохраняется ценный бурый жир. Раньше считалось, что он есть только у младенцев и малышей, а к 3-летнему возрасту исчезает. Однако в ходе исследований (позитронно-эмиссионной томографии у онкопациентов) у взрослых людей случайно были обнаружены загадочные участки в верхнем поясе - между лопатками и на плечах. Оказалось, что это бурый жир, он частично сохраняется у нас и после совершеннолетия. И чем ниже температура окружающей среды, тем выше его активность.

СПРАВКА «КП»

Жировые отложения, из-за которых возникает лишний вес - это так называемый белый жир. Кроме него в организме есть бурый, или коричневый жир. Вместо накопления калорий в складках на боках он, наоборот, активно сжигает их.

- Пониженная температура стимулирует активную работу бурого жира, - поясняет Анча Баранова. - Это дает возможность эффективно избавляться от лишнего веса, что полезно для здоровья и продления жизни.

- То есть спать в холоде, как советуют биохакеры, полезно?

- Да. Нам нужны перепады температуры от тепла к прохладе. Если организм привыкает, что ему всегда тепло, то бурый жир, как и любой невостребованный механизм, деградирует. Перестает работать. Поэтому его нужно стимулировать холодом (умеренным, не экстремальным), чтобы он продолжал функционировать и продлевать нам жизнь.

СКОРО ЛЕТО: ВРЕДИТ ЛИ «КОНДИШН»?

- Скоро лето, ждем жары. Часто мы слышим: если из прохладной кондиционированной комнаты вы выходите в раскаленный воздух, то перепад очень опасен для сосудов. Поэтому даже рекомендуют кондиционер на минимум ставить.

- Вообще-то наши сосуды при перепадах температур, особенно из жары в холод, отлично закаляются. Выгода закаливания в том, что вы устраиваете себе контролируемое экстремальное воздействие. Организм тренируется, привыкает. И в дальнейшем спокойнее реагирует на стрессы. Причем, на любые! Как физические, химические, там и эмоциональные.

Однако, закаливание не всякому полезно, напоминает Анча Баранова.

- Все зависит от состояния здоровья конкретного человека. Если оно уже подорвано - у пожилых, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то закаливание может обернуться скорее ударом, чем тренировкой. Поэтому важно понимать: как вы чувствуете себя в целом и конкретно в данный момент (нет ли простуды и т.п.).

О жизни в горах

- Анча, традиционно считается, что в горах много долгожителей. Разреженный воздух полезен для здоровья?

- Высокогорный воздух действительно дает организму дополнительную адаптацию. Это своего рода тренировка, которая повышает устойчивость к различным воздействиям в целом.

Однако значение данной адаптации все же не столь велико, чтобы серьезно влиять на продолжительность жизни. Приоритетную роль играет тот самый традиционный образ жизни, о котором мы говорили в самом начале (см. выше. - Ред.). Люди в горах, как и в других достаточно обособленных местах (например, на острове Хоккайдо в Японии, известном своими долгожителями), как правило, питаются более здоровой, менее обработанной пищей. Это вносит ключевой вклад в долголетие.

Метеочувствительность: миф или правда?

- Немало людей жалуются, что страдают из-за температурных «американских горок» поздней весной и осенью. Когда днем жара, а ночью до заморозков может доходить. И атмосферное давление скачет. А кто-то считает, что это все самовнушение - мол, метеочувствительность не более чем миф.

- Тут все опять же зависит от человека. На здоровых и крепких людей температурные горки будут действовать по тому же принципу, что закаливание: как тренировка, повышающая стрессоустойчивость. А для ослабленных людей перепад температур может стать ударом по организму. Спровоцировать ухудшение состояния, обострение хронических болезней.

- А магнитные бури? Как они влияют на нас?

- Я сама страдаю от мигреней. Бывает, случается внезапный приступ, потом смотрю по новостям - оказывается, была вспышка на солнце, возмущения в магнитосфере. Если мощный выброс энергии летит в сторону Земли, мы это можем почувствовать. Ведь работа нашего сердца, мозга, нервной системы построена на передаче электрических сигналов.

Исследования четко показывают, что во время магнитных бурь растет смертность от патологий, связанных с «электрическими» сбоями в организме (чем человек моложе, здоровее, крепче, тем ниже такие риски. - Ред.). Это различные виды аритмии, остановки сердца из-за сбоев сердечного ритма. А вот количество инсультов не растет. То есть повышение риска образования тромбов не доказано.

- Еще некоторые люди говорят: я чувствую по своей голове, суставам, которые ломит, что идет похолодание/потепление/дождь. Это фантазии или есть научное объяснение?

- Это нормальная адаптация. Как у животных. Условно, организм белки природой устроен так, чтобы она заранее почувствовала приближение снегопада и успела запасти побольше орешков. Скорее всего, такое «предвидение» погодных изменений у людей связано с чувствительностью к колебаниям атмосферного давления. И опять же наиболее болезненно реагируют на него те, чей организм ослаблен.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Для повышения шансов на долголетие лучше всего жить в прохладном климате, отмечает Анча Баранова. И питаться максимально разнообразно, чтобы было побольше ценных флавоноидов и других полезных веществ. Их нам дают овощи, ягоды, зелень, рыба, оливковое или льняное масло. Важно, чтобы все это было свежим или минимально обработанным.

А еще желательно, если позволяет здоровье, не жить в совсем уж тепличных условиях. Полезно закаливать свои сосуды и организм в целом с помощью перепадов температуры.