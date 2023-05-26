С 1 июня МВД возобновит прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 июня МВД возобновит прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, выдачу биометрических паспортов (их срок действия составляет 10 лет) приостановили в начале февраля. В Гознаке это объяснили тем, что спрос на загранпаспорта резко вырос, а микросхем для их производства не хватает. И дело оказалось не в санкциях: с 2013 года в загранпаспортах нового образца используются чипы производства подмосковного АО «Микрон». И их просто стало не хватать.

В итоге с февраля по настоящее время можно было оформить лишь загранпаспорт старого образца, срок действия которого составляет 5 лет.

Подать заявление на выдачу биометрического паспорта, начиная с 1 июня, можно будет в МФЦ, на сайте «Госуслуг», а также в территориальном органе МВД. На своей титульной странице документ содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев. В нем больше страниц, чем в обычном: 46 вместо 36-ти.

Оформление биометрического паспорта обходится дороже. Загранпаспорт старого образца стоит для взрослых 2 тыс. руб., для детей до 14 лет - 1 тыс. руб. За оформление загранпаспорта нового образца взрослые заплатят пошлину в 5 тыс. руб., для детей до 14 лет он стоит 2,5 тыс.руб.

Оформление биометрического паспорта занимает от двух недель до месяца (в зависимости от того, где подается заявление). Быстрее всего получить готовый паспорт можно отправив заявление через Госуслуги.

Заграничный паспорт старого образца имеет такую же юридическую силу, как и паспорт биометрический. С ним можно путешествовать в любые страны мира, кроме Саудовской Аравии. Там принимают только биометрические паспорта.

Что касается стран, входящих в ЕС, то официально об отказе в приеме на визы пятилетних паспортов заявила только Мальта. 11 апреля на сайте визового центра Мальты появилась информация, что выдача шенгенских виз обладателям пятилетних заграничных паспортов РФ временно ограничена. Туристы также сообщали в соцсетях, что посольство Дании отказывается ставить визы в обычные паспорта. Но официального подтверждения от посольства не было.

Болгарскую национальную визу (страна не входит в Шенген) также ставят только в российские паспорта с биометрией.

И еще один немаловажный момент: в биометрический паспорт нельзя вписать ребенка, на него загранпаспорт оформляется отдельно. А вот в загран старого образца можно вписать детей до 14 лет. Но в этом случае ребенок может отправиться за границу только с тем родителем, у которого в документе есть соответствующая отметка.