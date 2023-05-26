Национальная премия «Наш вклад» отметила лидеров социально ответственного бизнеса и НКО в России

Фото предоставлены АНО «Национальные приоритеты»

129 финалистов Премии получили статус «Партнер национальных проектов», а победителями стали 7 российских компаний. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.

«Наш вклад» – первая в России премия, которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.

«Сегодня бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики страны. Задает ориентиры и, что немаловажно, демонстрирует высокую социальную ответственность. Государство это видит и ценит», – подчеркнул Андрей Белоусов.

По словам первого вице-премьера, Премия демонстрирует степень вовлеченности предпринимателей в реализацию национальных проектов и отражает, какие сферы для них наиболее интересны и перспективны. «На этот раз в тройке лидеров – проекты по направлениям «Образование», «Демография» и «Экология». По имеющимся оценкам, совокупный объем инвестиций участников Премии в социальные проекты превысил 32 миллиарда рублей», – сообщил Андрей Белоусов.

Фото предоставлены АНО «Национальные приоритеты»

Участники Национальной премии «Наш вклад» запускают новые социальные инициативы, создают дополнительные рабочие места, поддерживают развитие предприятий, инвестируют в российскую экономику, помогают развитию образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта.

«Отдельно хочу поблагодарить некоммерческие организации, которые своей волонтерской деятельностью способствуют развитию культуры, образования, науки, экологии и здравоохранения. Постоянно проявляют заботу о старшем поколении и людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы видим, что почти половина участников Премии – это именно некоммерческие организации. Они являются важным звеном в реализации социально значимых инициатив», – отметил Андрей Белоусов.

Победители Премии определены в семи номинациях. В шести из них награды вручены по категориям участников, а седьмая номинация – партнерская, в ней представлены авторы проектов, реализованных совместно с АНО «Национальные приоритеты».

Победителями в основных номинациях стали: «Госкорпорации и компании» – ПАО «Сбербанк», «Крупный бизнес. Сетевой» – ООО «Корпоративный центр ИКС 5», «Крупный бизнес. Регион» – МХК «ЕвроХим», «Средний бизнес» – Эко-фабрика «Сибирский кедр», «Малый бизнес» – ООО «Киберпротект», «НКО» – благотворительный фонд «Женщины за жизнь». В номинации «Партнер года» от АНО «Национальные приоритеты» победу одержала «Национальная спутниковая компания» (Триколор).

«В номинации «Партнер года» представлено 32 организации*, которые реализовали более 60 интеграций по национальным проектам. Вместе с нами они проводили экологические акции, культурные и просветительские мероприятия, запускали научные конкурсы и онлайн-олимпиады, организовывали экскурсии на предприятия для школьников, поддерживали энтузиастов спорта, находили и распространяли лучшие практики активного долголетия. Многие из них подключились к всероссийским акциям по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, вовлекали в реализацию национальных проектов своих сотрудников и волонтеров, поддерживали наши медиапроекты и рекламные кампании», – пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

*Среди партнеров АНО «Национальные приоритеты»: Альянс «Серебряный возраст», АНО «Информационные центры по атомной энергии» (ИЦАЭ), АО «Атомэнергосбыт», АО «Пигмент», АО «Почта России», АО «СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим», АО «НПФ «Микран», Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, БФ «Почет», БФ «Старость в радость», ВОД «Волонтеры медики», ГБУ «Кванториум «Дружба», Госкорпорация «Росатом», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» АтомСтройЭкспорт, НАО «Национальная спутниковая компания», ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ООО «Иркутский завод гусиничной техники», ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ООО «Симферопольское ПО Крымпласт», ООО «Учи.ру», ООО УК «Металлоинвест», ОООР Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России, ПАО «ОАК», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Сбербанк, Российский концерн «Росэнергоатом», Южно-Уральская железная дорога - филиал ОАО «РЖД».

Фото предоставлены АНО «Национальные приоритеты»

Всего на Премию в 2022 году поступило более 400 заявок от компаний из всех российских регионов. Экспертный отбор успешно прошли 330 проектов, реализованных 129 организациями. Все они стали финалистами и получили статус «Партнер национальных проектов».

52 финалиста Премии представляют некоммерческий сектор, 40 – крупный бизнес, 16 – госкорпорации и госкомпании, 7 – средний бизнес и 14 – малый бизнес. 63% проектов имеют федеральный масштаб, 37% - региональный. В топ-5 регионов по количеству реализованных компаниями - участниками Премии проектов входят: Кемеровская область (86 проектов), Ленинградская область (77 проектов), Красноярский край (75 проектов), Московская область (75 проектов), Мурманская область (74 проекта).

Экспертный совет Национальной премии «Наш вклад» возглавил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. В состав совета вошли заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, и.о. ректора РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, президент РСПП Александр Шохин, председатель «Деловой России» Алексей Репик, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

СПРАВКА

Национальная Премия «Наш вклад» – механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в группу лидеров ESG-индекса РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия. Подробную информацию о Премии можно найти на ее официальном сайте нашвклад.рф.

Организатор Премии: АНО «Национальные приоритеты». Партнеры: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Международная премия #МЫВМЕСТЕ, Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ), Форум Доноров, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Ассоциация менеджеров России, КЭПТ (ранее KPMG).