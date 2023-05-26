Михаил Галустян покоряет Болливуд: артист снимется в индийской драме вместе с бывшим коллегой по Comedy Club

С недавних в пор в эфире идет сольный скетч-шоу артиста «Галустян+». Фото: Кадр видео

В весеннем интервью журналу «Телепрограмма» Михаил Галустян признавался, что у него очень солидный контракт с каналом ТНТ, и огромное количество обязательных съемочных дней, что он должен отработать.

С недавних в пор в эфире идет сольный скетч-шоу артиста «Галустян+». И вот на днях стал известен еще один громкий проект, в котором примет участие Михаил. Это...болливудская драма.

Фото: кадр видео

Вместе с коллегой по Comedy Club Демисом Карибидисом сочинский артист сыграет в российско-индийской драме о разлученных братьях (ну а ком же еще?). Идея проекта принадлежит Михаилу.

- Я позвонил Демису и сказал: «Нам с тобой нужно сняться в индийском фильме. Повеселиться и посмеяться, как мы любим, но чтобы мораль и философия там тоже были», - вспомнил комик. - Демис загорелся этой идеей, очень сильно погрузился в процесс и начал писать. В итоге скоро вы увидите что-то грандиозное!

Съемки проекта будут проходить в России и Индии. Герой Галустяна — ищущий справедливости человек непростой судьбы. Он пытается противостоять родному брату, с которым был разлучен много лет назад. Разумеется, в финале они обретут любовь, мать и отца.

Фото: кадр видео

Директор ТНТ Тина Канделаки на сессии «Новая геометрия креативных партнерств: разворот на Восток» форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток» объяснила, что новый проект реализуется в рамках глобального сотрудничества России и Индии.

— У нас [в России и Индии] огромное количество талантливых людей, умеющих создавать национальный продукт высокого международного качества с точки зрения смыслов, — считает медиаменеджер. — Их не так много во всем мире, ведь есть прикладные профессии, которым обучают, а есть талант, который должен быть изначально, особенно талант создания смыслов.