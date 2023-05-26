Юбилейный саммит ЕАЭС может пройти в Астане

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Высшей евразийской экономической комиссии в Москве предложил провести юбилейный саммит ЕАЭС в 2024 году в Казахстане.

«В следующем году нашему объединению исполняется десять лет. Мы соберёмся на юбилейный саммит ЕАЭС. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив Союза. … Символично было бы провести юбилейное заседание в Астане, поскольку Договор о создании ЕАЭС был подписан в столице Казахстана», – предложил президент Казахстана.

Второй Евразийский экономический форум и саммит ЕАЭС, в ходе которого состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, прошли в Москве 24-25 мая. Форум собрал около трёх тысяч гостей и участников из 50 с лишним государств. Главной его темой стала "Евразийская интеграция в многополярном мире". В ходе мероприятия прошло более 30 деловых сессий. Важнейшим событием стало пленарное заседание, в котором приняли участие лидеры стран-участниц. Президент России Владимир Путин отметил важность и актуальность форума, который теперь будет проводиться регулярно. Он подчеркнул, что роль этого объединения растёт, что говорит о быстро меняющемся мире и успешном развитии евразийской интеграции.

ЕАЭС доказал свою эффективность

В Москве встретились не только лидеры пяти государств Евразийского союза. Мероприятие прошло в расширенном формате. В нём приняли участие главы от государств – наблюдателей при ЕАЭС – президент Республики Узбекистан, президент Кубы, а также почётные гости – президент Азербайджана, президент Таджикистана, генеральный секретарь СНГ и генеральный секретарь ШОС. Участники форума обсудили взаимодействие в сфере технологий, интеграционные форматы сотрудничества, развитие транспортной структуры, цифровизацию, общую стратегию ЕАЭС.

Главы пяти государств–участников ЕАЭС в своих выступлениях были едины: союз как интеграционное объединение состоялся, а евразийская интеграция начала приносить свои плоды. Страны–участницы не только сохраняют макроэкономическую стабильность, но и наращивают темпы экономического роста, объёмы взаимной торговли.

«Со своей стороны отмечу, что за годы деятельности ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами–участницами вырос на 74%, при этом экспорт вырос на 98%. Мы считаем это хорошими показателями», – заявил президент Казахстана на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

«Реализуются масштабные совместные инфраструктурные проекты, развивается промышленная кооперация, формируется общий рынок услуг, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчётах», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

«В целом, считаю, что Евразийский экономический союз доказал свою необходимость и эффективность как в спокойные, так и в кризисные времена», – подвёл итог глава Казахстана.

«Сделано в ЕАЭС»

Одно из важнейших предложений на форуме, прозвучавших на заседании, – это необходимость развития промышленной кооперации.

Президент России в своём выступлении предложил создавать совместные производства под торговой маркой «сделано в ЕАЭС». Президент Казахстана поддержал предложение и развил его: «В текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации».

По его словам, для укрепления сотрудничества в этом направлении начата реализация целого ряда многосторонних кооперационных проектов и межгосударственных программ.

«Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции, – продолжил президент Казахстана. – Многое из перечисленного уже находится в практической разработке. Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений чёрных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции».

Развивается успешное сотрудничество с Российской Федерацией. По словам Токаева, только за последние пару лет реализованы крупные проекты по производству грузовых автомобилей, магистральных тепловозов и электровозов, продукции для железнодорожной отрасли, производству шин. «На подходе ещё целый ряд крупных проектов», – подчеркнул глава Казахстана.

Надёжный логистический хаб

Президент Казахстана уверен, что транспорт и логистика сегодня – основа глобального сотрудничества. «На международном рынке идёт борьба за обладание транспортными маршрутами, логистикой и т.д. Я думаю, что Евразийский экономический союз должен сыграть важную положительную роль в этом направлении», – отметил президент Республики Казахстан.

Важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий. Таким образом, ЕАЭС станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером.

«События прошедшего года вновь наглядно показали развитие транспортного коридора Север – Юг как ключевого элемента новой глобальной логистики. Данный меридиальный коридор согласовывается с широтным Транскаспийским международным транспортным маршрутом. Это не только точка роста для промышленности, транспорта, экономики – данные маршруты способны в корне поменять уровень кооперации и взаимодействия внутри огромной Евразии», – сказал на форуме Касым-Жомарт Токаев.

И затем президент Казахстана сделал ещё одно очень принципиально важное предложение, особо ценное в нынешних геополитических условиях. Он предложил организовать в Казахстане логистический хаб Евразийского экономического союза.

«Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении Китая, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – В этой связи Казахстан будет выступать надёжным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы».

Наряду с развитием инфраструктуры глава Казахстана указал на важность выработки предметных решений по созданию общей цифровой системы транзита товаров. Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок. Очень эффективна цифровизация в сфере туризма и агропромышленного комплекса.

Огромный потенциал

Казахстанское видение развития Союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран – «проекты, технологии, рабочие места, налоги». Это получение максимально выгодных торговых условий от третьих стран на основе сильной, скоординированной совместной позиции. Поэтому важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для наших народов экономический интерес. Поэтому Токаев предложил расширить и географию сотрудничества: «Нам следует качественно усилить взаимодействие с ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями. Думаю, интерес к сотрудничеству со стороны этих организаций носит взаимный характер».

По его словам, важно последовательно и системно реализовать огромный потенциал ЕАЭС во благо наших стран.

«Это принципиально важно. Ведь экономическая интеграция – это, прежде всего, ключевой инструмент достижения роста экономики и благосостояния наших граждан, – резюмировал Токаев. – Успех или неуспех интеграционных усилий будет измеряться очень просто: бизнес и граждане должны чувствовать, что работают и живут лучше в результате работы Союза.

… Абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития», – заключил президент Казахстана.

Напомним: ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси, договор о его создании подписали президенты трёх стран в мае 2014 года в Астане, соглашение вступило в силу 1 января 2015 года. Территория стран-участниц ЕАЭС достигает 14% мировой суши, численность населения этих государств – более 180 млн человек.