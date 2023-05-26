«Очень ждём на работу молодых медиков»: Глава Ленинградской области Александр Дрозденко встретился со студентами университета им. Мечникова

«Я заинтересован в том, чтобы в Ленобласти не было дефицита кадров в медицине», - подчеркнул Александр Дрозденко на встрече со студентами. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, похоже, заложил новую добрую традицию. Глава 47-го региона в пятницу, 26 мая встретился с будущими медиками - студентами выпускного курса и ординаторами, обучающимися в университете имени Мечникова на условиях целевого набора. Александр Дрозденко признался: именно он был инициатором визита в ведущий медицинский вуз Санкт-Петербурга. Губернатор приехал в учебное заведение специально, чтобы пригласить молодых специалистов на работу в Ленинградскую область.

«Это первое мое подобное выступление перед потенциальными работниками сферы здравоохранения Ленобласти. Это - моя инициатива, и она абсолютно «корыстная» - я заинтересован в том, чтобы в Ленобласти не было дефицита кадров в медицине», - подчеркнул Александр Дрозденко, открывая встречу.

Ленинградская область в последние годы активно развивается. За десять лет число жителей региона выросло на 16% и превысило отметку в 2,1 миллиона человек. Строится новая социальная инфраструктура, в том числе и медицинская, появляются новые рабочие места. «Вводя новые объекты, мы должны обеспечить их кадрами. Сегодня это новые медицинские организации: пять поликлиник, десять ФАПов и пять амбулаторий», - сообщил Александр Дрозденко.

На встречу с губернатором пришли около 260 будущих врачей. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Губернатор рассказал об условиях работы начинающих врачей и мерах социальной поддержки молодых медиков. В Ленинградской области молодым специалистам полагается единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей и дополнительные выплаты по 56 тысяч рублей в первые три года работы. Особое внимание – врачам дефицитных специальностей: им дополнительно предоставляется единовременная выплата в 120 тысяч рублей. Кроме того, власти региона помогают начинающим медикам решать жилищный вопрос. Молодым людям выплачивается компенсация аренды жилья (до 15 тысяч рублей ежемесячно) или предоставляется служебная жилплощадь с правом приватизации через семь лет. Александр Дрозденко также рассказал о строительстве новых объектов здравоохранения, программе реновации и обновлении оборудования в больницах.

«Очень важно, чтобы молодые врачи освоились и, что называется, «пустили корни» в нашем регионе за те три года, что они работают после целевого обучения. Они обзаведутся друзьями, семьей, увидят преображение своих городов и уже не захотят уезжать. На это мы делаем ставку», - отметил Александр Дрозденко.

На встречу с губернатором пришли около 260 будущих врачей. Общение прошло в формате живого диалога. Студенты активно задавали главе области вопросы: в каких именно больницах не хватает специалистов, можно ли получить квартиру в своем городе, чтобы съехать от родителей, какой реальный уровень зарплаты у начинающего врача.

Регион выплачивает молодым медикам хорошие «подъемные» и помогает решить вопрос с жильем. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

«89 лет назад в этом актовом зале университета имени Мечникова Иван Петрович Павлов читал студентам лекцию о высшей нервной деятельности. Сегодня впервые встретился здесь со студентами-целевиками выпускных курсов, которые после защиты дипломов придут на работу в медицинские учреждения Ленобласти, - написал Александр Дрозденко после встречи в своем Telegram-канале. - Условия - не «кабальные», а привлекательные: выплаты «подъемных», особые выплаты за работу в сельской местности, компенсация за аренду или предоставление служебного жилья с возможностью получения в собственность. Вместе с жителями области очень ждём на работу молодых медиков».