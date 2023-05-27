Военная спецоперация на Украине 27 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 26 мая 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 мая 2023 года.

Переговоры с Украиной не могут начаться при режиме Зеленского, об этом сообщил журналистам замруководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита во Вьетнам.

Медведев заявил, что пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны.

ВСУ столкнутся с интенсивным обстрелом со стороны российских войск в случае контрнаступления, об этом пишет Financial Times.

В статье подчеркнули, что прорвать множество российских оборонительных линий без тяжелых потерь будет крайне сложно.

Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ.

В заявлении министерства уточняется, что цель удара была достигнута и «все назначенные объекты поражены».

Минобороны РФ заявило, что российские системы ПВО сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, российские системы ПВО сбили одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а также десять снарядов РСЗО HIMARS и 20 дронов в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также ЛНР и ДНР.