Стало известно, из-за чего дочь Волочковой не пригласила мать на выпускной

Анастасия Волочкова с дочкой Ариадной. Фото: соцсети.

В семье Анастасии Волочковой вновь бушуют страсти. На днях рыдающая балерина записала для соцсетей видео, в котором обвинила собственную дочь в эгоизме. Артистка обиделась на 17-летнюю наследницу за то, что та не пригласила мать на свой выпускной вечер. Волочкова заявила, что Ариадна просто завидует ее славе и успеху.

- У Ариадны с детства было все! – сообщила плачущая Волочкова, обвинив дочь в неблагодарности. - Позвольте объяснить почему моя дочь не хочет видеть меня на своем выпускном. В разговоре со мной она объяснила причину. Она заключается не в том, что я плохая мама. Я замечательная мама, самая лучшая на земле. Самую главную роль, матери, я выполнила. Дочь не хочет видеть меня на выпускном по той причине, что если я появлюсь там, то отвлеку внимание от нее.

Дочь балерины с 13 лет живет вместе с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, и его новой женой – телеведущей Еленой Николаевой. Волочкова уверена, что бывший муж и его супруга настраивают дочь против нее. А вот в семье Вдовина уверены, что разразившийся скандал случился исключительно из-за недопонимания мамы и дочки.

Телеведущая Елена Николаева объяснила, почему ее падчерица не захотела видеть мать на выпускном вечере. По ее словам, все дело в конфликте Ариадны с матерью. Возможно, девочка не хочет, чтобы мать появилась на выпускном, потому что на праздник собираются прийти ее отец Игорь Вдовин, а также парень Ариадны.

«Ариша готовится сама к выпускному, платье уже заказано. Она за полгода знала точно, чего хочет. Что касается выпускного, то в ее отношения с мамой никто из нашей семьи не вмешивается. Я с Анастасией не знакома даже. Так что у меня к ней ни положительных, ни отрицательных эмоций нет. Наверное, история с выпускным — это какие-то их внутренние конфликты и обсуждения. Они общаются волнами: то да, то нет. Недавно Ариша на каком-то концерте у Волочковой выступала, потом перестали контактировать. Мне кажется, так у всех подростков, перепады настроения. То любишь родителей, то ненавидишь», - рассказала Woman.ru Елена Николаева.

Телеведущая Елена Николаева. Фото: соцсети.

Мачеха прийти на выпускной Ариадны не сможет – у нее слишком много работы. Но телеведущая переживает за падчерицу, как за родную дочь. По словам Елены, Ариша сосредоточена на учебе и своем будущем: девушку уже пригласили в Высшую школу экономики. Видимо, поэтому Ариадна придает не слишком много значения своему выпускному вечеру.

«Для Ариши все это просто очередной этап. А для кого-то часть шоу: можно поплакать, показать, рассказать», — заключила Елена Николаева.