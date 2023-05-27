В Крыму появится новый современный госпиталь

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В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов посетил вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым объекты масштабного строительства военной и социальной инфраструктуры в Республике Крым.

Встретились с журналистами на площадке строительства нового военного госпиталя на 150 койко-мест в г. Севастополь, где на площади 8,5 Га развернуты строительные работы.

«С нуля будут возведены более 20 зданий и сооружений, в том числе, современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, и многие другие постройки. В госпитале разместятся реанимационное, хирургическое, урологическое, эндоскопическое, диагностическое, травматологическое, кардиологическое, гинекологическое и ожоговое отделения, сосудистая хирургия, неврология», - перечислил Иванов.

Также в Севастополе военные строители продолжают реализацию проекта по строительству и реконструкции историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

На 30 гектарах уже построены «Детский художественно-эстетический центр», филиал «Артека» «Корсунь». Также будут построены музеи Крыма, Античности и Византии, Христианства.

Строительство историко-археологического парка «Херсонес Таврический» ведется специалистами Минобороны России по поручению Президента России.