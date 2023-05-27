Мать Ксении Собчак купила квартиру в Монако

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова приобрела элитные апартаменты в Монако. Зарубежную недвижимость челна Совета Федерации рассекретила Виктория Боня. Телеведущая давно живет в Монте-Карло. Гуляя по столице Монако, Вика сняла на видео здание, в котором, по ее словам, Нарусова купила квартиру. Боня показала пятиэтажный дом с французскими балкончиками.

- Да, у мамы Собчак в этом доме тоже есть гнездышко, - сообщила Вика подписчикам. – Мы соседи.

Сама Людмила Нарусова никогда не говорила, что у нее есть недвижимость за рубежом. Молчала об этом и Собчак. Впрочем, подписчики Бони полагают, что заграничное жилье Нарусовой она показала намеренно. Известно, что Виктория давно конфликтует с Ксенией. А на днях Собчак высмеяла образы Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Видимо, в отместку Вика решила показать заграничные апартаменты Нарусовой.

По словам Бони, у Людмилы Нарусовой есть квартира в этом доме в Монако. Фото: кадр видео.

О своей зарубежной недвижимости, а также о гражданстве Израиля Ксения тоже предпочитает умалчивать. Более того, Собчак уверяла, что у нее нет паспорта этой страны. О новом гражданстве телеведущей стало известно, когда Ксения спешно покинула Россию и пешком пересекла границу с Литвой по израильскому паспорту. Это случилось в октябре прошлого года после того, как коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов стал фигурантом по делу о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы.

Став обладательницей израильского паспорта, Собчак в любой момент может уехать из России в Европу. Приготовила себе Ксения и запасной аэродром за рубежом. Телеведущая приобрела недвижимость в Эмиратах - квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей. Апартаменты Собчак занимают площадь в 120 квадратных метров и находятся в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа.