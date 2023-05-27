Новые наказания для владельцев домашних животных: кого, за что и на сколько оштрафуют

Хозяева далеко не всегда безгрешны по отношению к питомцам Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Собака, как известно, бывает кусачей. Да и хозяева, знаете ли, далеко не всегда безгрешны по отношению к питомцам. Чтобы найти управу на тех и других, Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях. И установила новые штрафы для владельцев домашних животных.

«Комсомолка» разбиралась, что теперь изменится, и есть ли шансы, что хозяева собак, кошек и прочей живности станут ответственнее.

АНТИХОЗЯЙСКИЕ САНКЦИИ

Административных правонарушений, за которые предполагается наказывать рублем не только приюты или контактные зоопарки, но и обычных граждан, прибавится.

1. Несоблюдение требований к содержанию животных

Наказание (здесь и далее – указаны санкции для обычных граждан, не компаний или должностных лиц): предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.

- Нарушение общих требований к содержанию животных — это когда нет надлежащего ухода, не обеспечивается своевременно ветеринарная помощь, включая обязательные профилактические мероприятия, не принимаются меры к предотвращению нежелательного потомства, нарушаются требования по обращению с умершими животными, - разъясняет юрист со специализацией в области ветеринарии, содержания животных и санитарно-эпидемиологического благополучия Александр Левиков. - Сюда же относятся случаи, когда животное оказалось выброшено на улицу.

Переводим на более простой язык. Не стерилизовали вы свою кошку, а ненужных вам котят подкинули к чужому подъезду - за это будет полагаться штраф (или предупреждение на первый случай). То же - если вы не делаете обязательные прививки (бешенство) и вообще не обеспечиваете питомцу должный уход: плохо кормите, на улицу (если это собака, которой это необходимо) не выводите, от поноса и прочих хворей не лечите.

2. Жестокое обращение с животными

Штраф: от 5 до 15 тысяч рублей.

Жестокое обращение — это когда жизни и здоровью зверюшки нанесен некий ущерб. Скажем, собачку или кошку заморили голодом до смерти или тяжелой болезни. Или били так, что она получила увечья.

Наказание за жестокое обращение с животными у нас предполагалось и раньше – уголовное (до года тюрьмы).

- К сожалению, вместе с поправками в КоАП не появилось разъяснений, какое жестокое обращение считать уголовным преступлением, а какое - административным правонарушением, - рассказал «КП» ведущий юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин.

3. Животное причинило вред здоровью или имуществу граждан

Штраф: от 10 до 30 тысяч рублей.

Самый характерный пример нарушения - собака кого-то укусила или порвала одежду.

Речь не о таких случаях, как нашумевшая история в Оренбурге, когда мальчика на улице загрызли псы, - это уже уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Или, если укусы были серьезными, но все-таки не до смерти - используется уголовная статья о причинении вреда здоровью по неосторожности (в зависимости от тяжести вреда – до трех лет тюрьмы).

ВАЖНО

Отдельные наказания предусмотрены для организаций. Например, за содержание животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии штрафы для должностных лиц составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Недобросовестным владельцам приютов могут грозить штрафы от 15 тысяч до 50 тысяч рублей, в зависимости от характера нарушения.

ЗНАЙ!

Покусала собака? Как наказать виновника

- В таком случае однозначно надо обратиться к врачу. У врача либо медицинской организации взять справку о факте обращения за медицинской помощью, а также письменное назначение лекарственных препаратов. Далее — писать заявление в полицию по факту причинения вреда здоровью и предоставить туда указанные документы. Выяснять, чья была покусавшая вас собака и кого именно штрафовать за административное нарушение, будет полиция, - говорит Александр Левиков.

Как объясняют эксперты, именно полиция будет решать: речь об административном правонарушении (которое карается штрафом) или надо открывать уголовное дело.

Тут, правда, возникает много дополнительных вопросов. Например, как этого самого владельца искать, если он быстренько скрылся вместе с собакой, а свидетелей нет? Авторы закона рассказывают, что помогут камеры видеонаблюдения. Но собаки куда чаще кусаются не в увешанном камерами московском метро, а в небольших населенных пунктах, где и системы видеонаблюдения не на каждом шагу, и собаки нередко гуляют сами по себе.

- Принятые поправки, хотя и вводят административную ответственность, проблемы идентификации животных не решают, - не радует Александр Левиков.

Как ни странно, проще в тех случаях, когда собака «ничья», то есть беспризорная. По закону, ответственные за нее — местные власти.

- Если человека укусила собака, у которой нет владельца, к ответственности могут быть привлечены как должностные лица организации, которая осуществляет отлов животных, так и органов местного самоуправления. Штраф за несоблюдение требований к деятельности по обращению с животными без владельцев для должностных лиц - от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, - поясняет юрист.

ВОПРОС РЕБРОМ

А новшества вообще будут работать?

- Многое зависит от того, смогут ли ответственные государственные органы качественно реализовать новые возможности, - считает Александр Левиков.

В частности, поправки вроде бы призваны наказывать тех граждан, которые взяли себе питомца — а потом выкинули его на улицу пополнять ряды «безнадзорных». Но как вычислить и наказать таких горе-хозяев? Сейчас это реально в основном в случае породистых животных, которые клеймятся или чипируются, - через клуб можно установить владельца или заводчика.

- В основном изменения затронут компании и должностных лиц, - предполагает Дмитрий Безделин. - Для граждан же наиболее реален риск заплатить штраф, если их питомцы причинят вред чьему-то здоровью или имуществу.

Заметим в скобочках: рискуют те, кого вообще можно идентифицировать как владельцев - то есть отнюдь не самые недобросовестные хозяева.

Еще одна категория, на которую в связи с поправками теперь можно будет найти управу - пресловутые бабушки с двадцатью кошками, на которых жалуются все соседи. Уж там-то, как правило, требования к содержанию животных нарушаются сразу по нескольким пунктам. Правда, есть сомнения, что после того, как такую бабушку оштрафуют на три тысячи, она станет лучше кормить своих животных и чаще возить в ветклинику.

- Одна из проблем с новыми поправками — в КоАП уже установлен штрафы, связанные с нарушениями ветеринарных требований и санитарно- эпидемиологического благополучия, - беспокоится Александр Левиков. - А требования к содержанию животных основаны именно на них. Например, за несвоевременную вакцинацию животного уже установлена ответственность по ст.10.6 КоАП (с другими размерами штрафов — Ред.). И какой статьей теперь руководствоваться?..

КСТАТИ

Новые наказания пока не вступили в силу. Они начнут действовать после того, как закон о штрафах рассмотрит Совет Федерации и его подпишет президент.