Десять главных опасностей на даче: Врач предупредил о тяжелых последствиях для пожилых людей

Один из самых простых советов для дачников - обязательно пользуйтесь перчатками Фото: Артем КИЛЬКИН

Когда мы с пылом работаем на даче или в саду часто не замечаем мелких ссадин и травм. Между тем, они могут представлять серьезную опасность для людей пожилого возраста, рассказал врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Изюмов.

Особенно внимательно нужно быть, если у пожилого человека есть атеросклероз или диабет. Эти болезни снижают чувствительность конечностей, поэтому легко можно пропустить порез или ссадину, а в нее может попасть земля и вызвать воспаление. К тому же, с возрастом иммунная система меняется, становится слабее, поэтому организму становится сложнее бороться с возбудителями инфекционных заболеваний, который могут быть в земле. Особенно опасна для тех, кто не прошел вакцинацию от столбняка, столбнячная палочка.

Кроме того, у пожилых людей с диабетом ранки заживают значительно дольше. Это, впрочем, касается всех пожилых людей старше 70 лет. «Но у людей с сахарным диабетом и атеросклерозом даже мелкие травмы могут переходить в трофические язвы и вызывать некроз мягких тканей», - предупреждает Андрей Изюмов.

10 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ УБЕРЕГУТ ОТ ТРАВМ

1. Обязательно пользуйтесь перчатками.

2. При работе с грядками или на прополке всегда используйте плотные наколенники. А лучше (и физиологичнее) – специальную садовую скамеечку: это убережет и от травм коленей, и от перенапряжения в спине.

3. Обувь должна быть максимально удобной, но при этом закрытой: новоприобретенные мозоли тоже могут послужить «входом» для инфекций.

4. На даче всегда должна быть аптечка с бинтом, пластырем, средством для обработки ран.

5. Полученную ранку нужно срочно промыть проточной водой, обработать хлоргексидином или спиртом (при желании йодом или зеленкой), закрыть повязкой или плотным пластырем.

6. Если укусило насекомое тоже поможет проточная вода, хлоргексидин или спиртовой раствор. При необходимости примите антигистаминное средство

7. Если у вас есть хроническое заболевание, которое снижает чувствительность конечностей, периодически проводите самоосмотр, чтобы не пропустить мелкие травмы.

8. Всегда используйте исправный инвентарь - чтобы штык лопаты не слетал с рукоятки, газонокосилки и триммеры были в порядке.

9. Чтобы избежать травм при работе с автоматическими садовыми инструментами, не работайте в слишком свободной одежде: есть риск ее попадания в режущие части.

10. Пройдите вакцинацию от столбняка – она делается один раз в 10 лет.