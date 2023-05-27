Вячеслав Фетисов: Сошлись три кризиса одновременно – климат, биоразнообразие и экология

Вячеслав Фетисов также является послом доброй воли ООН по пяти программам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как формируется экологическая повестка? Это не только публикации в СМИ, соцсетях, выступления экологов, чиновников и т.д. В основном, все составляющие повестки, вектор ее развития определяются на таких мероприятиях, как Невский конгресс, ставший за годы работы одной из важнейших площадок. Он позволяет в рамках открытого международного диалога обсудить наиболее острые и актуальные экологические вопросы, а также предоставляет возможность для укрепления межпарламентского сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности и гармонизации экологического законодательства. К слову, в этот раз участниками стали представители из 50 стран.

Организаторы - Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии России.

С руководителем ВООП Вячеславом Фетисовым мы встретились сразу после пленарного заседания. Разговор начался с главного – ответственности.

- Люди все больше понимают, что жизнь зависит от трех простых вещей: чистая вода, что пьешь, что ешь, чем дышишь, - подчеркнул Фетисов. - Это разделенная ответственность. Без единения усилий, без стандартизации этих деяний невозможно справиться с проблемой, которая уже на грани жизни и смерти. Любой непродуманный шаг может привести к необратимому движению негативных моментов. Сошлись три кризиса в одно время. Это климат, биоразнообразие и экология.

- Это понимание есть у всех?

- Приведу в пример пандемию. Испугались все! Богатые, не очень богатые, власть имущие, безвластные. Все поняли, здравоохранение – это самое главное, доктор – один из главных людей в твоей жизни. И начали понимать, что все эти оптимизации, сокращения привели к не самым лучшим последствиям. Что касается экологии, то нам давно уже пора испугаться происходящему. Ураганы, пожары, наводнения, таяние льдов. Наши дети уже с этой проблемой не справятся. А внуки – тем более, если мы сейчас об этом не будем думать.

Руководитель ВООП Вячеслав Фетисов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОРА ПОСЧИТАТЬ ПОЛЬЗУ

- Мы все время дотягиваем до того момента, когда жареный петух клюнет…

- Нас помимо жареного еще и американский петух клюет. Они разрабатывают правила игры, которые еще в свое время профессор Вернадский предложил миру. Взяли, положили в стол и выдали за свою программу. Углеродные единицы, энергопереход с отменой добычи угля. Для того, чтобы действовать в рамках своего преимущества, не обращая внимания на остальных. Мы добываем то, что мир использует. Оказывается, мы должны за это еще и платить. За нефть, за газ, за металлы, за уголь. Давайте будем разделять эту ответственность.

Но у нас общие природные территории, общие водные богатства, лес. Мы должны сегодня просто сказать: давайте мы посчитаем свою пользу. Поглощающие способности болот, тайга, которая со своим хвойным покровом поглощает больше всего. А нам сказали при подписании того же Парижского соглашения: нет, тайга – это не ваше богатство. Поэтому мы не можем вам зачесть. Там нет хозяйственной деятельности, там нет ноги человека. И мы согласились, что нас обкрадывают, по большому счету.

Система мониторинга рано или поздно заработает. Наши проблемы будут как на ладошке. Из космоса видно все. Рано или поздно нам предъявят. Так лучше мы сами себе сейчас наступим на горло и посчитаем свой ущерб. Он будет понятен. Та же деградация вечной мерзлоты, какие там могильники у нас сейчас спрятаны. Что там может проснуться – можем только догадываться. На Ямале несколько лет назад разморозился могильник, сибирская язва или чума, пришлось локализовать весь регион. А таких могильников у нас может быть огромное количество.

При этом мы создали первое в мире Всероссийское общество охраны природы, самое большое по численности. В нем до 40 млн членов было в какой-то период. Мы первые создали Академию леса в Санкт-Петербурге, которая на днях отметила 20-летие. Когда не было проблем с вырубкой леса, с прокладкой дорог, трубопроводов. Наши отцы и деды думали о будущем. Они четко понимали, что рано или поздно эта проблема будет. В девяностые и нулевые мы угробили все научное сообщество в плане природосбережения. Это было выгодно бизнесу, всем жуликам-лесорубам, которые вывозили лес кругляком.

Невский конгресс стал за годы работы одной из важнейших площадок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БЕЗ РОССИИ НИКАК

- Как посол доброй воли ООН по пяти программам, какой дальнейший сценарий вы видите?

- Нам надо самим понять, что мы хотим. Президент нашей страны не раз говорил: мы приняли эти правила игры не потому, что нам их навязали, мы их приняли, потому что понимаем, что это нужно нам, будущим поколениям. Это руководство к действию. Здесь ничего другого добавлять нет смысла. На всех международных конференциях, на встрече с тем же Генсеком ООН Гутерришем я говорю: мы должны четко осознавать, что без благополучия экологии Российской Федерации мир с проблемой не справится. У нас самая большая территория, самый большой ресурс.

Вот конкретный пример. «Норильский никель» реализует Серный проект, который не дает никакой добавочной стоимости. Хотя на его реализации уходит 2,5-3 млрд. долларов. Суть в том, что строится завод, который будет перерабатывать выбросы серы в атмосферу. В первый год запуска снижение на 45%, в дальнейшем на 90%. Это необходимая мера. Арктика - самый хрупкий регион, он тает в три раза быстрее, чем предполагали раньше.

Я был на всех последних атомных станциях, на атомном ледоколе, разговаривал с инженерами, с конструкторами, с руководством. Я вхожу в общественный совет «Росатома» как первый заместитель руководителя «Росатома». Люди говорят: похоже, что скоро будет безотходное производство атомной энергетики. Там восьмикратная защита от катаклизмов. И это наше преимущество. Думаете, кто-то хочет этим воспользоваться? Нет, делают все для того, чтобы его не было.

ВОДНАЯ ПРОБЛЕМА

- В мире огромные трудности с питьевым ресурсом.

- Проблема питьевой воды ощущается больше чем в ста странах. Россия имеет большой ресурс. Договаривайтесь с нами, каким образом мы будем вам воду доставлять. У нас самый большой ресурс земледелия. Мир ощущает 50-процентную деградацию почвенных земель. Особенно в Европе. Там негде будет выращивать ничего. У нас тоже эта проблема есть, но если мы будем мыслить стратегически и вложимся в мелиорацию, все, что связано с поиском новых технологий, чтобы ее обратно реанимировать, мы будем кормить мир. Мы будем поставлять воду.

Я был в прошлом году в Африке на двух конференциях. Больше меня никуда не пускают. Я олимпийский чемпион, посол по пяти программам, известный спортсмен, а еще депутат, это моя прямая обязанность – общаться с внешним миром. Я под санкциями, никуда не могу поехать. Приехал в Африку, пошел в рамках ооновских мероприятий в школу, в университет в Марокко. Там 47 стран, они приняли решение больше не отправлять студентов в Америку и в Европу, а учить их дома, построили фантастические кампусы, по последнему слову техники. 47 стран в университете пришли на встречу. Я говорю: давайте договариваться. Проблемы в Африке – еда, засуха, вода и энергетика. Атомная энергетика идеально подходит. Но американцы им не дают. Следят за тем, чтобы не подписывали никаких договоров.

ПАРУ СЛОВ О БАЙКАЛЕ

- Про Байкал еще хотела спросить…

- Это наша боль. Сегодня озеро подвергается нападкам законодателей, которые хотят разрешить сплошные рубки, приватизацию земель рядом с ним. Но территория вокруг Байкала - это сложившаяся, не имеющая аналогов в мире экосистема, и там вырубать деревья, строить 5-звездные отели на берегу – преступление. Тем не менее, находятся сейчас депутаты, сенаторы, которые вносят законопроект о том, чтобы это озеро угробить. Вот чем они руководствуются?

- Бизнес-интересами.

- Да, заработать хотят. Пришлось встать на защиту, и я благодарен, что Володин Вячеслав Викторович услышал меня, собрал совещание, и этот закон сейчас остановили, будем его дорабатывать, до ума доводить. Мы благодарны тем депутатам, которые в 1999 году этот закон протащили – озеро Байкал и природная территория вокруг имеют особый статус, там ничего нельзя делать. А сейчас хотят это всё поменять. А там ЦБК, который в свое время построили, там огромное количество опасных веществ, которые попадут в озеро, и оно начнет умирать. И мы не знаем, как с этим справиться. Там был химпром развернут, потому что вода холодная, качественная. И тоже там сейчас столько проблем, с которыми справиться не можем, то есть, нет технологий, которые могут сегодня ликвидировать этот накопленный ущерб. Я говорю: давайте разберемся с этим. Я бы все деньги, которые есть сейчас, вложил бы, чтобы очистные сооружения вокруг озера Байкал были в современном виде. Надеюсь, что люди встанут на защиту озера Байкал вместе со мной.