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Общество27 мая 2023 13:32

Работодатели в два раза чаще стали искать сотрудников старше 45 лет

Исследование Авито Работы показало, что количество вакансий для людей старшего возраста растет
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Количество вакансий для людей старшего возраста растет.

Количество вакансий для людей старшего возраста растет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Похоже, времена, когда людям в возрасте 45+ сложно было найти работу, уходят в прошлое. Об этом по крайней мере свидетельствует один из сервисов по поиску подходящих вакансий Авито Работа.

- Сегодня работодатели понимают, что предубеждения против сотрудников старшего поколения или, наоборот, слишком юных только мешают развитию бизнеса, — комментирует управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель. - Наибольший прирост вакансий для кандидатов старше 45 лет наблюдается как раз в самых динамично развивающихся сегментах рынка — ритейле, e-commerce и промышленности.

Итак, самое интересное:

- количество предложений о работе для людей 45+ выросло в I квартале 2023 года более чем в два раза (+ 119%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году;

- число резюме кандидатов старше 45 выросло на 57%, из них 31% — люди старше 60 лет;

- наибольший рост предложений ожидаемо наблюдается среди вакансий с ручным трудом — в 4 раза чаще стали искать фрезеровщиков, фасовщиков, токарей и курьеров;

- в 2 раза чаще стали публиковать предложения о работе для кандидатов старше 45 лет в качестве HR-менеджеров и администраторов;

- в 1,5 раза чаще стали искать программистов, станочников, маркетологов и финансистов.

К слову, самих соискателей старше 45 лет тоже стало больше на 57%, чем в 2022 году. Из них 69% — люди до 60 лет, а оставшиеся 31% — старше. Больше всего востребованы вакансии поваров, флористов и медицинских работников. На них претендует в 5 раз больше кандидатов, чем год назад. В 4 раза увеличилось количество резюме дизайнеров старше 45 лет и в 2 раза — администраторов и сварщиков.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что приведенные выше данные не репрезентативны. И вот почему.

- Авито Работа не имеет длительных рядов оценки, сервис совсем недавно начал предоставлять аналитическую информацию при недостаточности базы, поэтому полностью ориентироваться только на их данные нельзя, - пояснил эксперт Сафонов. - Однако есть тенденция, что компании стали более лояльно относится к найму людей старших возрастов. Если 5 лет назад в России практически не рассматривали кандидатов в возрасте 45 лет и старше, то сейчас, исходя из существующего дефицита, они вынуждены это делать. Но прирост точно не в разы, потому что физически нет такого количества людей. И этот прирост не влияет на изменение взгляда работодателей, которые в первую очередь стремятся найти молодых людей, не особо взыскательных и по условиям, и по оплате труда. При чем это характерно и для зарубежных стран. И все же по мере старения населения и роста дефицита кадров возрастная планка будет подниматься, и компании под давлением обстоятельств будут вынуждены менять свои взгляды и обращать внимание на тех, кто обладает бОльшими компетенциями в профессии, чем молодежь.

Топ-5 городов по приросту вакансий для кандидатов 45+ (Данные Авито.Работа за первый квартал 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года):

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