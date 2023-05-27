Работодатели в два раза чаще стали искать сотрудников старше 45 лет

Количество вакансий для людей старшего возраста растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Похоже, времена, когда людям в возрасте 45+ сложно было найти работу, уходят в прошлое. Об этом по крайней мере свидетельствует один из сервисов по поиску подходящих вакансий Авито Работа.

- Сегодня работодатели понимают, что предубеждения против сотрудников старшего поколения или, наоборот, слишком юных только мешают развитию бизнеса, — комментирует управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель. - Наибольший прирост вакансий для кандидатов старше 45 лет наблюдается как раз в самых динамично развивающихся сегментах рынка — ритейле, e-commerce и промышленности.

Итак, самое интересное:

- количество предложений о работе для людей 45+ выросло в I квартале 2023 года более чем в два раза (+ 119%) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году;

- число резюме кандидатов старше 45 выросло на 57%, из них 31% — люди старше 60 лет;

- наибольший рост предложений ожидаемо наблюдается среди вакансий с ручным трудом — в 4 раза чаще стали искать фрезеровщиков, фасовщиков, токарей и курьеров;

- в 2 раза чаще стали публиковать предложения о работе для кандидатов старше 45 лет в качестве HR-менеджеров и администраторов;

- в 1,5 раза чаще стали искать программистов, станочников, маркетологов и финансистов.

К слову, самих соискателей старше 45 лет тоже стало больше на 57%, чем в 2022 году. Из них 69% — люди до 60 лет, а оставшиеся 31% — старше. Больше всего востребованы вакансии поваров, флористов и медицинских работников. На них претендует в 5 раз больше кандидатов, чем год назад. В 4 раза увеличилось количество резюме дизайнеров старше 45 лет и в 2 раза — администраторов и сварщиков.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что приведенные выше данные не репрезентативны. И вот почему.

- Авито Работа не имеет длительных рядов оценки, сервис совсем недавно начал предоставлять аналитическую информацию при недостаточности базы, поэтому полностью ориентироваться только на их данные нельзя, - пояснил эксперт Сафонов. - Однако есть тенденция, что компании стали более лояльно относится к найму людей старших возрастов. Если 5 лет назад в России практически не рассматривали кандидатов в возрасте 45 лет и старше, то сейчас, исходя из существующего дефицита, они вынуждены это делать. Но прирост точно не в разы, потому что физически нет такого количества людей. И этот прирост не влияет на изменение взгляда работодателей, которые в первую очередь стремятся найти молодых людей, не особо взыскательных и по условиям, и по оплате труда. При чем это характерно и для зарубежных стран. И все же по мере старения населения и роста дефицита кадров возрастная планка будет подниматься, и компании под давлением обстоятельств будут вынуждены менять свои взгляды и обращать внимание на тех, кто обладает бОльшими компетенциями в профессии, чем молодежь.

Топ-5 городов по приросту вакансий для кандидатов 45+ (Данные Авито.Работа за первый квартал 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года):