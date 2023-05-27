Киев поставил ультиматум самому Богу: мания величия мешает шайке Зеленского придти к мирному соглашению

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не утихают усилия, в разной степени искренние, навести мирные мосты между Москвой и Киевом. Западные политики используют различные СМИ, чтобы попытаться продвинуть тот или иной план собственного авторства. Причем, многие на Западе уже забыли про свои требования немедленного вывода российских войск и призывают Зеленского пойти на компромиссное решение, пусть и промежуточное.

Представитель МИД России, замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Москва всегда готова к переговорам, и ее условия, состоящие из нескольких пунктов, не изменились. Первое – прекращение поставок западных вооружений и боевых действий со стороны Украины. Второй пункт - внеблоковый статус Киева.

- Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС, - заявил Галузин.

Но есть еще два пункта. Один – прежний: "защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств" на законодательном уровне и соответствующий статус русского языка. А четвертый – уже новый, которого не было ни по состоянию на 24 февраля прошлого года, ни на момент проведения переговоров в Стамбуле, которые сорвал Борис Джонсон - Киев должен признать "новые территориальные реалии", то есть вхождение в состав России не только ДНР и ЛНР, естественно, и Крыма также, но и Запорожской и Херсонской областей.

Получив такую подачу, в Киеве тут же взвился советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Ровно полгода назад он обещал, что через полгода будет включаться в программы украинского ТВ с набережной Ялты, но сейчас о том своем обещании он точно забыл. Зато выдвинул встречный ультиматум Москве. И тоже из нескольких пунктов:

- Немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины.

- Окончательное признание того, что СССР распался и у постсоветских стран есть весь объем суверенитета.

- Выдача военных преступников и зачинщиков военного конфликта.

- Создание буферной (демилитаризованной) зоны на территории России.

- Сокращение наступательного оружия (ракет повышенной дальности).

- Международная конференция по организации контроля за ядерным арсеналом России.

- Юридически зафиксированная программа выплат репараций со стороны России и добровольный отказ от арестованных российских активов в пользу Украины.

А губа не треснет? А задница не слипнется от таких сладких фантазий? Нет?

Оказывается, нет. На Украине настолько уверовали в собственную исключительность, что во властных кабинетах не просто игнорируют реальность, а давно заменили ее собственным ее виртуальным миром, в котором укры правят Вселенной. Подоляк умудрился выкатить ультиматум даже папе Римскому, заявив, что Киев согласится поддержать мирные инициативы Святого престола только в том случае, "если Ватикан будет продвигать вывод российских войск с территории Украины". Иначе никакой поддержки от Киева папа Римский не получит.

Учитывая, что папа Римский – представитель Бога на Земле (для католиков – прим. авт.), это Подоляк замахнулся уже и на Всевышнего. Мания величия в команде Зеленского достигла того максимума, против которого бессильна самая современная медицина.