Максим Протасов: «Мы должны быть честны перед своими потребителями»

Руководитель Роскачества Максим Протасов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Роскачество было создано, чтобы, извините за тавтологию, бороться за качество продуктов, товаров народного потребления, услуг. Каким образом?

- Делаем мы это очень простыми способами, используя простые инструменты. Во-первых, внедряем принципы управления качественного производства. Наши эксперты приходят на сотни предприятий в год, и внедряют систему менеджмента качества, учат производить так, чтобы не было брака.

А во-вторых, наши многочисленные эксперты из всех регионов страны приходят в магазины как обычные покупатели, приобретают продукцию. Отдают продукты в наши лаборатории, где их «разбирают на молекулы». А потом мы рассказываем потребителям: вот это есть нельзя, а вот на это надо обращать внимание, а вот этот товар с нарушениями, а этот бренд тебя обманывает, а этот - большой молодец. И если он молодец, пожалуйста, получай государственный Знак качества на товар и заслуженную любовь потребителей.

Проверку проходит продукция и тех компаний, в которых мы внедрили принципы качественного производства. Мы смотрим, научились ли они чему-то, или нет.

- На экологическом конгрессе много говорилось об органической продукции. Она стала трендом достаточно недавно, всего 2 года назад. На ваш взгляд, как меняется ситуация, есть ли рост производства этой продукции?

- Мы стали 94-й страной, в которой было принято законодательство об органике. Как видите, чуть-чуть подзадержались, потому что 40-50 лет назад многие страны — это движение начали.

Когда Роскачество впервые провело исследование того, что на рынке называлось органическим, мы убедились: эта продукция к органической имеет очень слабое отношение. Ведь мы с вами понимаем, что органическая продукция – это продукция, которая произведена без синтетических удобрений, без гербицидов, без пестицидов, гормонов роста, ГМО. А мы все это находили на продуктах с этикеткой «органика» - просто маркетолог так придумал.

После того, как вступил в силу федеральный закон, после того, как Роскачество в своем техническом комитете приняло первые стандарты, и мы начали сертификацию, стало невозможно называть что-либо органическим без прохождения строгого сертификационного процесса.

А сертификационный процесс по-настоящему строгий, потому что мы проверяем почву, производственные процессы, готовую продукцию. И после этого выдаем сертификаты.

В России сертифицированы 157 производителей. У нас более 1 тысячи видов продукции, которые сертифицированы Роскачеством в качестве органической.

Цифры кажутся большими, но по сравнению с нулем. Потому что в мире 3,7 миллиона органических производителей…

- Нам есть, куда расти…

- Очень даже. Поэтому с коллегами из Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли мы делаем всё, чтобы популяризировать органику с двух сторон. С одной - учить производить ее по-честному, а с другой - объяснять потребителям, почему они должны немного переплатить. Ведь понятно, что когда у тебя снижается урожайность из-за отказа от интенсивных методов сельского хозяйства, то цена вырастает, соответственно, эта продукция дороже.

- Есть ли представление о том, насколько потребитель хотя бы немного изменил свои взгляды в этом направлении?

- Да. Наш Центр изучения потребительского поведения проводит исследования. Мы проводим их с коллегами из «Ромир» и ВЦИОМ, чтобы слышать потребителя, отвечать на его запросы, чтобы знать его страхи, мысли и через портал, мобильное приложение, социальные сети Роскачества транслировать ответы.

Исследования показывают, что если еще два года назад около 10% потребителей России заявляли, что готовы приобрести по умолчанию чуть дороже продукт, если он органический, то теперь эта цифра составляет на тех же выборках 22%. Серьезный рост.

- А в реальности как обстоят дела?

- В реальности мы видим, что расширяется количество сертифицированных органических товаров на полках магазинов, растут продажи. Кстати, в эти дни открылась первая в стране органическая ярмарка в Санкт-Петербурге на Манежной площади. 65 сертифицированных производителей из 30 регионов приехали со своими вкусняшками в Питер. А еще год назад мы не могли бы провести ярмарку, потому что не было такого количества органических производителей.

- Какой регион наиболее богат органической продукцией?

- У Роскачества есть статистика по органическим сертификатам. На первом месте по количеству органических сертифицированных производителей - Воронежская область.

- Есть еще один тренд, о котором сейчас много говорят, и это действительно оказывается востребованным – халяльная продукция. Почему Роскачество занялось ей, выделив в отдельный проект?

- Основная причина в том, что мы должны быть честны перед своими потребителями. А значит, должны проводить сертификацию, которую от нас ожидают. На основании жестких стандартов, подходов и принципов. А до недавнего времени этих стандартов в России не существовало.

- Насколько недавнего?

- Национальный стандарт, ГОСТы по халялю были подписаны полтора месяца назад. А созданный Центр компетенций Роскачества «Халяль» нашего подведомственного Центра компетенций нацелен на то, чтобы навести на этом рынке такой же порядок, как мы уже сделали в органическом сегменте, в «зеленом» сегменте, в товарах, которые получают государственный Знак качества.

Халяльная продукция – это еще одна категория, которая должна быть подвержена строгой сертификации, особенно с учетом наших геополитических интересов. Сегодня страны и Юго-Восточной Азии, и Ближнего Востока, и Персидского залива – это наши серьезные, важные партнеры, серьезные, важные рынки. Для этого наши халяльные стандарты, так же как органические и другие стандарты, должны признаваться и приниматься в этих странах.

Поэтому Роскачество ведет активную работу с органами по аккредитации в этих странах, для того чтобы это признание, а может быть, даже взаимное признание сертификатов обеспечить путем подписания соответствующих соглашений.