Ставка на высокое качество, а не на низкую цену

Директор Фонда «Органика» Вячеслав Федюнин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Чем занимается Фонд, какие у него задачи?

- Фонд достаточно новая структура, созданная по инициативе «Россельхозбанка» меньше двух лет назад. Наша основная миссия – содействовать формированию культуры потребления органической продукции в Российской Федерации.

- Многие люди считают, что органика – это вымысел, маркетинг. Почему органика – это важно и нужно?

- Потому что органическая продукция, которая является основой здорового потребления, не содержит в себе химии, остаточных пестицидов, антибиотиков, гормонов роста. Она производится на землях, которые не удобряются химией, не обрабатываются запрещенными в органике средствами защиты растений. Коровы пасутся свободно, не стоят в стойлах. Птица не сидит в клетках, когда несет яйца.

С одной стороны, культура производства органики связана с природой, с другой - несет определенные риски для производителя. Из-за того, что он не применяет средства, о которых я сказал, страдает объем продукции. Поэтому оно вынужденно компенсируется ценой. А качество - высоко по умолчанию. И это неоспоримый факт.

- Навряд ли аграриям интересно отказаться от «химии» ...

- Это не так. В России сегодня уже много тех, кто занимается органикой. Благодаря им на прилавках вы можете увидеть органическую морковь, свеклу, капусту, огурцы, молоко, мясо. Это те люди, для кого важны такие вопросы, как здоровье и экология. Органическое сельское хозяйство – это защита нашей земли, воды и в целом природы от негативного воздействия человека в процессе традиционного сельского хозяйства. В органике вы не вносите в землю то, что в ней не должно находиться. Вы не загрязняете воду, которую используете в процессе производства, обработки, переработки. Поэтому органическое производство – одна из тем Невского экологического конгресса.

Да, фермер – производитель, его интерес в том, чтобы получить как можно больше доходов. В органике так не получается. И большая часть производителей органической продукции ведут как традиционное сельское хозяйство, так и развивают органическое направление. Один процент того, что продано в торговых сетях, это органика. Для России - очень маленькая доля. Например, в других странах в общей доле продаж до 20 % - это органическая продукция.

- Как в России меняется отношение к органической продукции со стороны государства?

- В стране сформировано понимание на уровне государства о необходимости развития органического сельского хозяйства, с пониманием вопросов здоровья и экологии. Сегодня и Совет Федерации, и Минсельхоз – как законодательные, так и исполнительные федеральные органы власти активно включились в повестку регулирования.

В 2020 году вступил в силу закон об органической продукции. До этого, в 2016 году, были разработаны ГОСТы, которые определили, что такое органическая продукция, как ее производить, как ее оценивать и сертифицировать.

Сегодня у нас разрабатывается стратегия, чтобы мы в 6-7 раз нарастили свое потребление органической продукции к 2030 году. Задачу сформировало Министерство сельского хозяйства, идет процесс согласования документов.

- Может ли покупатель быть уверен, что он покупает органический продукт, а не платит за маркетинг?

- Причиной недоверия людей к органической продукции является недоверие к сертификации, которое формировалось много лет, когда считалось, что любой сертификат можно купить.

Ситуация изменилась. В органике сертификация - комплексная. Сначала сертифицируются семечка, земля, земельный участок, вода, оборудование, складские помещения, процесс переработки и транспортировки. И только потом - конечный продукт.

А главное – производство обязательно контролируется в течение года. Инспектор может приехать неожиданно и проверить. Если, не дай бог, по результатам лабораторных исследований обнаружатся остаточные следы химии, то сертификат будет отозван, а производство перестанет быть органическим. Такой подход взят из международных требований и стандартов. Органика в мире как оформленный сегмент сельского хозяйства существует порядка ста лет.

- Можно ли удешевить производство такой продукции?

- Это будет сделано, когда будет конкуренция. Закон рынка. Длительность использования производственной площадки приводит к снижению постоянных издержек. Длительная эксплуатация почвы в органике приводит к тому, что урожайность начинает повышаться. Кстати, сегодня уже есть товарные позиции, например, мясо, у которого хорошие качество и маркетинговая упаковка, а цена сравнима с органикой.

- Как понять, что покупаешь органику, а не обычный продукт?

- Наш Фонд работает и с сетями, и с производителями. Помогаем финансово, организационно, ведем образовательные проекты в школах по популяризации органики. Рассказываем детям, что это такое. Дети – будущие потребители. Когда об этом узнают они, то узнают родители, учителя. Они учатся отличать.

А отличить можно очень просто. В России есть установленный знак – зеленый лист на белом фоне. С латинским словом organic. Там есть штрих-код на любой упаковке, который связан с этим знаком, по которому каждый человек, обладающий смартфоном, сможет перейти сразу в реестр Минсельхоза Российской Федерации и увидеть, что этот продукт имеет сертификацию, а производитель зарегистрирован в официальном государственном реестре.

- Какие меры поддержки производителей может предоставить государство?

- Федеральная система поддержки сейчас находится в стадии формирования. А в некоторых регионах – в Воронежской области, республике Мордовия, в Новосибирской области – формируются индивидуальные меры, направленные на развитие органики. Увеличивается погектарная поддержка, идет компенсация расходов на сертификацию, на приобретение биоудобрений, органических удобрений, которые могут быть использованы.

Деятельность нашего Фонда направлена на продвижение. Мы оказываем содействие в продвижении работы с крупными выставками, оказываем содействие в сертификации, компенсируем расходы.

Я думаю, что лучшее, что может сделать государство – сформировать спрос. Государство - крупнейший заказчик для детских учреждений, медицины, где мы, используя действующее законодательство, можем заявить о необходимости поставок органического молока, хлеба. И ставку надо делать не на низкую цену, как это принято, а на высокое качество.

У нас есть национальный проект «Демография», «Здоровье». А здоровье начинается с питания. Как известно, 70 % болезней – от неправильного питания. Если мы в школах сформируем потребительское поведение и дадим детям попробовать, а государство это может сделать простым росчерком пера, то всего за три года количество производителей органики значительно вырастет. Когда у них появится конечный потребитель, тогда появится и экономический смысл.

А если идти эволюционным путем, как сейчас, то он будет длительным. Если мы хотим ускориться, то государство здесь может выступить серьезным акселератором.