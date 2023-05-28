Убийство ради лайков: психологи объяснили невероятную жестокость современных подростков

Мы все чаще сталкиваемся с жестокостью детей ради славы и лайков в интернете. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сообщение об убийстве 16-летним парнем и его сверстницей общей подруги во время прямого эфира в собственном блоге стало настоящим шоком. Однако мы все чаще сталкиваемся с жестокостью детей ради славы и лайков в интернете. О причине этого феномена KP.RU рассказал Дмитрий Деулин кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ.

По официальной статистике за 2022 год количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних уменьшилось на 4,4%, тем не менее, они стали носить более жестокий характер.

- Как правило, в подростковом возрасте происходит формирование таких важных психологических новообразований, как чувство взрослости, развитие самосознания, формирование идеала личности, склонность к рефлексии, интерес к противоположному полу, потребность в самоутверждении и самосовершенствовании, - объясняет Дмитрий Деулин.

Для детей этого возраста характерна повышенная возбудимость, частая смена настроений. Они вспыхивают как спички. Специалисты говорят, что подростки находятся в «пубертатном кризе» - у них через конфликты и кризисы идет сложный и болезненный процесс формирования личности. Самое разрушительное воздействие на сознание современного подростка оказывает псевдосоциальная среда в интернете, считает эксперт.

- Сегодня важное значение имеет «витрина» социальных сетей, умение выгодно себя подать и еще при этом заработать (монетизировать) , - говорит психолог.

Подросток, у которого личность еще не сформирована, не определены для него четкие жизненные ориентиры, часто под влиянием этих ярких красивых картинок в соцсетях находится в растерянности, дезорганизации и черпает разрушительные импульсы для своего поведения в интернете.

В целом, жестокость подростков растет из-за сочетания следующих факторов, считает эксперт:

- повышение уровня агрессивности общества;

- общее падение нравственности;

- возрастание негативной роли Интернета;

- социальное сиротство (когда папа-мама есть, но им не до ребенка);

- увеличение неформальных объединений несовершеннолетних с антиобщественной направленностью (например, АУЕ, рёган);

- миграционные процессы и др.

- Подросток, сам по себе, уязвим, такие у него индивидуально-психологические особенности. Ему требуется внимание, добрый совет, опора на значимого взрослого и вдохновение, чтобы учиться. Ребенок должен быть уверен, что он достигнет успеха в благородном деле, и этот успех будет оценен, - подчеркивает психолог.

А сегодня прославиться скандальными или криминальными историями нередко оказывается даже проще. Хайп получается значительно громче, «дивиденды» можно собрать с этой славы быстрее, чем если медленно и методично идти к успеху в хобби или профессии.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ

Сейчас все больше подростков обращаются за психологической помощью в связи с конфликтами с родителями, отсутствия эмоционального контакта с ними, переживанием травматического опыта (в том числе насилия) в прошлом, а также запросами, связанными с суицидальными мыслями и действиями, рассказала KP.RU Ольга Пуговкина, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии и психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ.

- Отсюда можно вывести и первые рекомендации для родителей – быть более доступными для подростков. Да это не всегда просто, учитывая, что нынешнее время является вызовом для всех, и взрослых тоже. То есть, к факторам риска для подростка нужно добавить новые - рост общей напряженности в окружении подростка – в семье, школе, в медиа пространстве. Тревогу вызывают и все более размытые перспективы, связанные с выбором ближайшего после окончания школы будущего. Меняется рынок труда, растет вариативность образовательных маршрутов и возможностей. Это открывает разные возможности, но, с другой стороны, увеличивается нагрузка на сферу выбора, принятия решений.