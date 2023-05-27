До «точки невозврата» остались месяцы: Украинцы признали, что необратимые изменения разрушают государство

Украинская власть своей политикой довела страну до такой черты, что восстановление Украины стало проблематичным. Фото: REUTERS

Наконец-то до самых умных экспертов стало доходить то, что ваш покорный слуга пытается объяснить уже, как минимум, полгода – нынешняя украинская власть своей политикой и борьбой с Россией довела свою страну до такой черты, что восстановление Украины стало уже, по меньшей мере, проблематичным, если, вообще, возможным. К этому привели и потери украинцев на поле боя, и эмиграция миллионов украинских беженцев, львиную долю которых составляют социально и экономически активные граждане.

Даже главы профессиональных объединений констатируют, что Незалежная потеряла, по меньшей мере, треть своего рабочего потенциала. Большая часть эмигрантов не собирается возвращаться, да и возвращаться, по большому счету, им некуда. Украинские власти не обращают внимания на эту ситуацию, в качестве идеи фикс обозначив для себя только недостижимую (на самом деле) победу над Россией, и тем самым лишь усугубляют проблему и еще больше уничтожают саму Украину. Эксперты до недавнего времени были очень осторожны в своих прогнозах, демонстрируя неумеренный и ни на чем не основанный оптимизм. Но плотину всеобщего молчания на эту тему все-таки прорвало.

- Можно до такого состояния разрушить экономику и демографический потенциал, что потом можно, в принципе, конфликт завершить, но страна уже не будет подлежать восстановлению, - заявил украинский экономист Алексей Кущ и предрек. - И, на мой взгляд, такая точка будет в следующем году. 2024-й год – это будет точка. Если боевые действия в 2024-м году не закончится, то мы войдем в такую фазу безвозвратных уже экономических, социальных и демографических потерь, при которых даже успешное завершение конфликта будет означать, что это будет пиррова победа. То есть восстановление страны будет практически невозможным.

Господин Кущ опоздал со своим предостережением, но лучше поздно, чем никогда. Кстати, он не один в своем пессимистическом взгляде на будущее Украины. Еще один экономист Юрий Гаврилечко тоже смотрит на это совсем не оптимистично. Правда, по его мнению, к этому приложили руку и иностранные государства.

- Если раньше за нашими специалистами сопредельные государства охотились как за специалистами, то лет 15 назад отсюда начали забирать выпускников ВУЗов, лет 10 назад заинтересовались студентами, а в последнюю пятилетку интересуются уже выпускниками школ, - упрекает он соседей в том, что они "обескровили" украинскую экономику. - Мы с кем подойдем через пятилетку к необходимости развивать государство, при том, ситуация будет идти, как идет, без изменений? Кто это будет делать?

Кончено, удивительно, что в стране, живущей в категориях "отсюда и до перемоги". Остались еще люди, которые могут мыслить категориями пятилеток. Вот только их слишком мало, и они не у власти, чтобы повлиять на любой серьезный вопрос в стране. А это значит, что как на днях выразился президент России Владимир Путин, будущее есть у всех, но у всех оно разное. И Украина из числа тех, у кого хорошего будущего уже не будет.